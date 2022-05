Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé: un miracle de création et de survie à Saint-Pétersbourg

L'historien de l'architecture et photographe William Brumfield détaille l'histoire de l'une des cathédrales les plus emblématiques de Saint-Pétersbourg – et de la Russie.

Au début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a inventé un procédé complexe permettant de réaliser des photographies aux couleurs vives et détaillées. Sa vision de la photographie en tant que forme d'éducation a été démontrée avec une clarté particulière par ses clichés de monuments architecturaux dans les sites historiques du cœur de la Russie.

La majeure partie de la collection de Prokoudine-Gorski a fini par être intégrée à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, mais il a également créé une entreprise qui produisait des cartes postales en couleur et des illustrations de livres. Cette œuvre publiée comprenait des photographies en couleur, vraisemblablement prises en 1907, de l'un des monuments les plus célèbres de Saint-Pétersbourg, appelé cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.

Le néo-russe

Saint-Pétersbourg est réputée pour ses grandioses ensembles architecturaux baroques et néoclassiques tels que le palais d'Hiver et l'Amirauté. Pourtant, l'image de la ville n'en est pas moins définie par ce monument religieux très visible, dans ce qu'on appelle le style du néo-russe ou pseudo-russe.



Le style néo-russe était souvent utilisé pour des bâtiments séculiers à la fin du XIXe siècle, mais son idéologie et son esthétique ont trouvé leur expression la plus riche dans la conception de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé (1883-1907), construite sur le site où, en mars 1881, Alexandre II a été assassiné par des bombes lancées par des terroristes du mouvement politique Narodnaïa Volia (Volonté du Peuple).





Bien que les avis divergent sur la réputation historique d'Alexandre, il a manifesté son soutien aux États-Unis pendant la guerre de Sécession et restera toujours connu en Russie comme le « Tsar-Libérateur » pour son abolition du servage en 1861. Une chapelle en bois a rapidement été érigée sur le lieu de l'assassinat, dans le prolongement d'une tradition russe médiévale consistant à placer des chapelles sur le lieu des exécutions (« sur le sang »).

Cependant, le jeune tsar Alexandre III a insisté pour qu'une grande église soit bâtie à la mémoire de son père. Après un examen approfondi des premiers projets soumis, tous ont été jugés insuffisamment « russes » par l'empereur. Lors du deuxième concours, Alfred Parland a reçu le premier prix pour un projet dont certains éléments ressemblaient à la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux du XVIe siècle sur la place Rouge moscovite.

Influence de Moscou

Alfred Parland (1842-1919) a obtenu son diplôme de l'Académie impériale des Arts en 1874 et a voyagé en Europe grâce à une bourse d'études jusqu'en 1878, date à laquelle il est revenu à l'académie en tant que membre de la faculté. Il s'est alors spécialisé dans la construction d'églises et, pour ce projet ecclésiastique prééminent de la fin du XIXe siècle, il s'est tourné non pas vers le style néo-byzantin (la préférence officielle habituelle, qui caractérisait de nombreux projets soumis au jury du concours), mais vers le style néo-russe plus « démocratique », qui s'inspirait de Moscou.

Bien que les deux styles aient bénéficié de la faveur officielle, la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé se distinguait nettement des églises orthodoxes construites dans le style byzantin, tant en Russie proprement dite que dans d'autres parties de l'empire, comme Varsovie. Le style néo-byzantin russe s'est même étendu à l'étranger, comme avec la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Sofia, la capitale de la Bulgarie.

En revanche, l'extérieur de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé – en particulier ses coupoles – évoque le Moscou des XVIe et XVIIe siècles, plutôt que les anciens sanctuaires de Byzance ou Saint-Pétersbourg, influencés par l'Occident. Grâce à ces éléments spécifiquement russes, la cathédrale a réussi à devenir le monument d'un tsar dont le règne était associé à l'idéologie du panslavisme.

Au cours des dernières années de son règne, Alexandre II avait impliqué la Russie dans une guerre balkanique avec la Turquie (1877-1878) qui a conduit à la création de l'État moderne de Bulgarie. À cette époque, de nombreux Russes, dont Fiodor Dostoïevski, attendaient la chute imminente de Constantinople (aujourd'hui Istanbul) au profit de la Russie, en tant que partie du patrimoine orthodoxe.

Comme aucune autre structure de l'époque, la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé a clairement établi le lien entre l'architecture religieuse et un objectif politique. Ce lien est d'autant plus fort qu'il existe un contraste entre le cadre architectural occidental de l'édifice et son style eurasien exubérant.

Pour créer l'aspect distinctif de la cathédrale, Parland a été étroitement conseillé par l'éminent archimandrite Ignatius (Ivan Malychev ; 1811-1897), qui était l'abbé de la retraite monastique de la Trinité-Saint-Serge à Saint-Pétersbourg. Comme Parland, Ignatius avait étudié à l'Académie des Arts et tous deux avaient déjà collaboré à la conception d'une église à la retraite monastique mentionnée précédemment. En effet, Ignatius était l'un des principaux promoteurs du concept d'un mémorial architectural sacré pour Alexandre II.

La conception qui en a résulté présente une ressemblance superficielle avec l'architecture de la Moscovie médiévale dans l'apparence des coupoles et de certains autres éléments décoratifs. En outre, la partie culminante de la cathédrale – une tour en chatior (chapiteau) élevée sur une base octogonale – rappelle la tour centrale de la cathédrale Saint-Basile à Moscou.

Une inspection plus approfondie révèle toutefois des différences substantielles. La cathédrale Saint-Basile est une disposition unique de chapelles secondaires octogonales autour d'une tour centrale dédiée à l'Intercession de la Vierge. La cathédrale Saint-Sauveur, quant à elle, est une structure rectangulaire unique supportant un ensemble coloré de coupoles.

Conception d'une cathédrale historique

En juillet 1883, le tsar Alexandre III a donné son approbation conditionnelle au projet de Parland, qui a continué à être modifié. La pose cérémoniale de la première pierre a eu lieu en octobre 1883, mais les travaux ont avancé lentement au cours des deux décennies suivantes en raison de la relation complexe entre le site et le projet. La version finale du projet n'a ainsi été approuvée qu'en 1887.

L'intention était d'inclure dans la structure de la cathédrale le pavé même sur lequel le tsar avait été mortellement blessé, près du canal Catherine (aujourd'hui Griboïedov). Cette proximité impliquait que les fondations des murs épais s’édenteraient dans le canal lui-même.

En outre, l'extrémité ouest de la structure a également été conçue pour supporter un grand clocher en forme de dôme au-dessus de l'entrée ouest – une pratique typique de l'architecture des églises russes du XVIIe siècle. En raison de l'espace restreint au niveau du canal sur le côté ouest, les entrées principales se trouvent dans ce cas sur les façades nord et sud.

Une ingéniosité technique considérable a été nécessaire pour assurer la stabilité de la structure massive. Au lieu des piliers de fondation habituels, Parland a conçu une épaisse base en béton pour l'ensemble de l'édifice (la base était entourée de trois rangées de piliers pour la protéger des infiltrations d'eau). La fondation au-dessus de la base a été construite à partir de blocs de calcaire de Poutilov, qui ont directement soutenu les murs en briques.

Les murs eux-mêmes ont été revêtus de briques vernissées provenant de la célèbre entreprise allemande Siegersdorf. Au rez-de-chaussée, la brique claire sert de toile de fond à des panneaux de granit sur lesquels sont incisées des lettres dorées proclamant les événements marquants du règne d'Alexandre II.

Les façades de la cathédrale sont bordées de bandes de panneaux en retrait contenant des carreaux de céramique décoratifs, tandis que la partie supérieure de la structure complexe est abondamment ornée de panneaux de mosaïque, dont certains sont de taille monumentale. Les principaux panneaux ont été conçus par Viktor Vasnetsov, Mikhaïl Nesterov et d'autres artistes éminents (dont Parland lui-même) et ont été produits selon les normes techniques les plus élevées par la société de céramique A. A. Frolov.

Les quatre scènes en mosaïque du cycle de la Crucifixion conçues par Vasnetsov pour les frontons des porches de l'entrée ouest de l'église sont particulièrement remarquables. Chacune de ces scènes révèle sa maîtrise d'un matériau très exigeant. La participation de Vasnetsov aux travaux de mosaïque pour la cathédrale reflète un regain d'intérêt pour les formes d'art médiéval qui apparaîtra dans son travail de pionnier en tant que peintre et architecte.

Caractéristiques iconiques de la cathédrale

Le point culminant de la cathédrale est constitué par ses coupoles, notamment les quatre dômes en bulbe à la base de la tour centrale. Articulées à la manière de la cathédrale Saint-Basile, les coupoles offrent un étalage étonnant d'éléments décoratifs soulignés par un travail d'émail polychrome.

En 1897, une croix de 6 mètres de haut a été placée au-dessus de la coupole centrale, permettant à la structure de culminer à 81 mètres. En 1899, quatorze cloches ont ensuite été hissées au clocher (elles seront confisquées et fondues en 1931). Pendant ce temps, les travaux se poursuivaient à l'intérieur, entièrement recouvert de mosaïques, dont la surface totale s'élève à plus de 7 000 mètres carrés. Ce spectacle somptueux mériterait un essai séparé.

Non moins difficile que l'ingénierie structurelle, ce travail décoratif somptueux a allongé la durée du chantier de plus de vingt ans après les premiers travaux substantiels de 1886. La cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé fut finalement consacrée en grande pompe le 6 (19 dans le calendrier grégorien) août 1907, en présence de Nicolas II et de la suite impériale.

En tant que monument impérial, elle était soutenue directement par l'État plutôt que par une paroisse ou une institution religieuse, mais avec l'abdication de Nicolas II en février 1917, le soutien de l'État a cessé. Pendant les années qui ont suivi, le contrôle de la propriété est passé entre les mains de diverses institutions religieuses au statut incertain et parfois conflictuel. Pendant une brève période, elle a même été la principale cathédrale de la ville.

Survie en URSS

En 1930, le sanctuaire a été fermé par décret d'État et la structure donnée à la Société des prisonniers politiques (prérévolutionnaires) pour créer un musée consacré au mouvement Narodnaïa Volia, le groupe même qui a assassiné Alexandre II.

Dans le même temps, des plans étaient déjà en cours pour démolir la structure en tant que monument impérial sans grande valeur artistique authentique. Alors que la décision était sur le point d'être finalisée en 1938, les protestations énergiques des experts en muséologie ont reporté l'application de ce choix barbare. Avec l'entrée en guerre de l'URSS le 22 juin 1941, l'expertise en matière de démolition a été détournée vers des besoins plus urgents et la structure a été utilisée comme morgue pendant l'horrible siège de Leningrad.

Utilisée comme entrepôt de décors pour le théâtre Maly après le conflit, la cathédrale en mauvais état a finalement été déclarée monument culturel en 1968 et, en avril 1971, est passée sous le contrôle du musée de la cathédrale Saint-Isaac voisine. Peu après, des équipes de spécialistes ont entamé une restauration prolongée d'une considérable complexité technique et artistique. Sa première phase ne s'est achevée qu'en 1997, lorsque l'intérieur a été ouvert aux visiteurs.

Je me souviens bien de cette période interminable. Ma première photo de la cathédrale a été prise le 8 septembre 1971, quelques mois avant l'érection de l'échafaudage qui allait entourer la structure pendant de nombreuses années, au cours desquelles j'ai continué à la photographier régulièrement.

Cette première photographie s'est avérée être un remarquable coup de chance. Frappante par son éclairage et sa composition, elle est apparue en couverture du numéro de novembre 1978 du Harvard Magazine pour accompagner mon article Pétersbourg. Le Design impérial. À une époque où je n'avais aucune publication importante et où de nombreux collègues mettaient en doute la faisabilité de ma vision pionnière, cette couverture dans un magazine prestigieux a été ma carte de visite, la démonstration de ma capacité à enregistrer l'histoire architecturale de la Russie. Cette photographie de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé a finalement conduit à la publication en 1983 de mon premier livre (Or en Azur) et a lancé une carrière que personne n'aurait pu prévoir.

Au début du XXe siècle, le photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un procédé complexe de photographie en couleur. Entre 1903 et 1916, il a voyagé à travers l'Empire russe et pris plus de 2 000 photographies avec ce procédé, qui implique trois expositions sur une plaque de verre. En août 1918, il a quitté la Russie et s'est installé en France où il a retrouvé une grande partie de sa collection de négatifs sur verre, ainsi que 13 albums de tirages par contact. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers ont vendu la collection à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Au début du XXIe siècle, cette dernière a numérisé la collection de Prokoudine-Gorski et l'a mise gratuitement à la disposition du public mondial. Quelques sites web russes en proposent désormais des versions. En 1986, l'historien de l'architecture et photographe William Brumfield a organisé la première exposition de photographies de Prokoudine-Gorski à la Bibliothèque du Congrès. Au cours d'une période de travail en Russie débutant en 1970, il a photographié la plupart des sites visités par Prokoudine-Gorski. Cette série d'articles juxtapose les vues des monuments architecturaux de Prokoudine-Gorski avec celles réalisées par Brumfield des décennies plus tard.

