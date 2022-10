Où se trouvent les tombes des têtes couronnées russes?

Russia Beyond

Nous avons répertorié tous les lieux de Russie ayant accueilli les sépultures des tsars russes et de leur famille.

Cathédrale de l’Archange-Saint-Michel, Moscou - tsars et tsarines du tsarat de Moscou

L’archange Saint Michel était traditionnellement considéré comme le saint patron de l’armée. Comme les princes et les tsars de la dynastie des Riourikides étaient des chefs militaires, la cathédrale nommée en l’honneur de cet archange est devenue la première crypte des dirigeants de Moscou. Elle a été construite dans cette ville en 1247-1248. En 1333, sous le prince Ivan Ier Kalita et sur ses ordres, une église en pierre blanche y fut érigée.

En 1505-1508, la cathédrale a été reconstruite par un architecte italien connu sous le nom d’Aloisio le Nouveau. Désormais, il y avait plus d’espace pour abriter les tombes des tsars. La cathédrale a été fermée par les bolcheviks en 1918, mais son importance historique l’a sauvée de la démolition.

La cathédrale de l’Archange-Saint-Michel abrite 56 tombeaux. Les corps étaient inhumés dans des sarcophages en pierre blanche, qui ont été placés dans le sol, sous le plancher. Des pierres tombales en briques avec des dalles ont été installées sur les tombes et recouvertes de plaques de bronze. Ivan Kalita fut le premier prince moscovite à y être inhumé et l’empereur Pierre II, mort en 1730, le dernier.

En 1929, les tombes des tsarines et des princesses russes y ont été déplacées depuis le couvent démoli Voznessenski (de l’Ascension) au Kremlin de Moscou.

Cathédrale de Smolensk du couvent de Novodiévitchi, Moscou - tsarines du tsarat de Moscou

Le couvent de Novodiévitchi (« couvent des nouvelles demoiselles »), fondé par le grand prince de Moscou Vassili III en 1524, était probablement le cloître le plus célèbre de Russie, et servait également de « prison dorée » pour les membres féminins des familles impériales russes.

Les tsarines et princesses étaient souvent exilées dans des monastères, car l’Église orthodoxe russe n’autorisait pas facilement le divorce. Le couvent de Novodiévitchi est devenu la prison de la régente Sophie, sœur de Pierre le Grand, après qu’elle eut tenté de s’emparer du trône en 1689. Sophie est décédée en 1704 et est enterrée dans la cathédrale de Smolensk du couvent.

La première épouse de Pierre, Eudoxie Lopoukhina, ainsi que ses deux autres sœurs, Eudoxie et Ekaterina, reposent également dans la cathédrale. Elle abrite de nombreux autres tombeaux, dont ceux d’Anna, fille d’Ivan le Terrible décédée à l’âge d’un an, et de Grigori Zakhariev, ancêtre des Romanov.

Église de l’Annonciation de la Laure Alexandre Nevski – lignée Romanov

L’église de l’Annonciation de la Laure Alexandre Nevski, œuvre de l’architecte italien Domenico Trezzini, est la plus ancienne église de Saint-Pétersbourg. Sa construction a commencé en 1717. Son rez-de-chaussée a été conçu afin d’accueillir les sépultures de membres de la famille royale et d’éminents dignitaires.

La première inhumation fut celle de la tsarine Praskovia Saltykova, épouse du tsar Ivan V, le 24 octobre 1723. Plus tard, la sœur préférée de Pierre, Natalia, et l’héritier du trône Pierre Pétrovitch (1715-1719), y furent enterrés. Les fils et filles morts en bas âge de Catherine II, Paul Ier, Alexandre Ier reposent également dans l’église de l’Annonciation.

Cette église était également un lieu de sépulture honorifique pour les héros, dignitaires célèbres et autres personnalités en raison de leurs services à la Russie. Parmi eux se trouvent Alexandre Souvorov, légendaire commandant militaire, et Ivan Betskoï, célèbre éducateur.

Cathédrale Pierre-et-Paul, Saint-Pétersbourg – lignée Romanov

La cathédrale Pierre-et-Paul a fini par abriter les sépultures des Romanov presque par hasard. En 1715, Natalia, fille de deux ans de Pierre le Grand et de Catherine Ire, y fut enterrée, car Saint-Pétersbourg était encore en construction et la cathédrale inachevée était le seul endroit décent pour l’inhumation d’une personne de ce rang. En 1718, Alexis, fils de Pierre le Grand de triste mémoire, est enterré dans la cathédrale.

Mais ce n’est qu’après l’inhumation de Pierre le Grand, en 1731, que la cathédrale est devenue le lieu de sépulture de tous les autres empereurs russes jusqu’à Alexandre III. Toutes les pierres tombales sont des sarcophages en marbre blanc avec des croix en bronze doré. Les sarcophages des empereurs et impératrices ayant régné en Russie sont ornés d’aigles bicéphales.

Nicolas II et sa famille ont été exécutés par les bolcheviks en 1918, et leurs restes sont restés non identifiés dans la région d’Ekaterinbourg jusqu’aux années 1990, lorsqu’ils ont été déterrés ; des expertises génétiques ont permis de confirmer que les dépouilles appartenaient bien à la famille impériale. 80 ans après le meurtre, le 17 juillet 1998, les restes de la dernière famille impériale russe ont été inhumés dans une crypte séparée de la cathédrale Pierre-et-Paul.

Chambre funéraire grand-ducale

Crypte séparée sur le territoire de la forteresse Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg, la chambre funéraire grand-ducale accueille les tombes des grands-ducs et grandes-duchesses de la maison des Romanov - des membres de la famille royale qui n’ont jamais été couronnés.

Bien qu’il soit relié à la cathédrale Pierre-et-Paul par un passage, le bâtiment n’est pas une église, mais un mausolée. Conçu par David Grimm en 1896, il a été construit en 1896-1908 afin d’accueillir les restes de certains Romanov non régnants de la cathédrale Pierre-et-Paul, qui manquait de place pour de nouvelles sépultures.

Dans cet autre article, nous nous intéressions justement à la façon dont étaient enterrés les tsars avant Pierre le Grand.

