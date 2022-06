En images: Svetlogorsk, la première «slow city» officielle de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Svetlogorsk est une petite cité balnéaire sur le littoral de la mer Baltique, à 30 kilomètres de Kaliningrad. Or, elle a récemment adhéré à l’association Cittaslow (aussi nommée Réseau international des villes du bien vivre). Elle compte 282 membres à travers le monde et Svetlogorsk est devenue la première de Russie à en faire partie.

Les villes qui intègrent cette association soutiennent la cuisine locale, la création de nouvelles zones vertes et piétonnes, les technologies « propres », les produits artisanaux et l'atmosphère de lieu détendu et accueillant où il est facile et agréable de vivre.

Désormais, Svetlogorsk est ainsi officiellement le meilleur endroit en Russie pour s'éloigner de l'agitation. Après tout, ici, personne n'est pressé.

Jusqu'en 1946, la ville était allemande et s'appelait Rauschen, comme en témoignent les villas d'avant-guerre qui subsistent et les nouveaux bâtiments de style prussien. L’on a commencé à s’y rendre pour échapper à la cohue des grandes villes au début du XIXe siècle, lorsque Rauschen a entamé son développement précisément en tant que lieu de repos et de remise en forme.

Son bâtiment le plus reconnaissable, un château d'eau, a été construit par le célèbre architecte allemand Otto Kukkuk au début du siècle dernier. Il était rattaché au bâtiment de la clinique de cure d'eau et de boue et, aujourd'hui, s’y trouve l’un des complexes du Sanatorium militaire central.

L'héritage allemand n'est ici pas en reste, de l'église Saint-Séraphin-de-Sarov (anciennement l'église luthérienne de Rauschen) à la salle d'orgue d’une chapelle catholique datant de 1931 et depuis restaurée.

Certaines villas se dressent par ailleurs dans leur forme d'avant-guerre, intactes.

Étonnamment, les édifices de Svetlogorsk ont été construits au milieu de conifères plantés peu avant et, aujourd'hui, la ville se trouve réellement au milieu d'une véritable forêt. Les bâtiments résidentiels et même la place principale de la ville sont entourés de grands pins. C'est là qu'intervient l'odeur reconnaissable de cet arbre dans l'air, mélangée à la brise marine.

La descente vers la mer est de quelques centaines de mètres, que l'on peut parcourir à pied ou en empruntant le funiculaire historique.

Les berges ont été récemment rénovées et sont maintenant une promenade moderne avec des pistes cyclables, des bancs, des fast-foods locaux et un ascenseur panoramique.

Pour une somme symbolique de 50 roubles (0,75€), il vous emmène jusqu'à un point de vue surplombant toute la côte.

De manière générale, Svetlogorsk a la réputation d'être un endroit très calme, où l'on trouve de nombreux sanatoriums, de petits hôtels-boutiques, des complexes de spa et des restaurants proposant une cuisine locale. Même le lac, un paradis dans une forêt de pins où l'on peut se promener ou louer un bateau, porte le nom de Tikhoïé (Calme).

Le soir, à la tombée de la nuit, les rues de la ville se vident, et le matin, elles s'animent avec l'ouverture de nombreux cafés et des viennoiseries fraîchement cuites.

