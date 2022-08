En images: dix lieux de Tchoukotka à voir au moins une fois dans votre vie

Il n'y a qu'ici que l'on peut entendre le rugissement des morses, visiter l’extrémité de l'Eurasie et se saluer des deux côtés de la frontière entre aujourd’hui et demain.

La Tchoukotka est un endroit où tout le monde peut devenir un pionnier. Cette région la plus reculée de l'est de la Russie abrite à la fois des étendues infinies de toundra, de hautes collines éternellement enneigées, des sources d'eau chaude et des créatures marines.

Anadyr

Ida Taoubé Ida Taoubé

Presque tous les voyages dans cette région commencent par Anadyr, la capitale du district autonome de Tchoukotka. Il s’agit d’une petite ville (15 000 habitants seulement), mais sans doute de la plus haute en couleur de Russie.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Le climat de Tchoukotka est rude : le temps est souvent couvert, avec des vents violents, des étés très courts et froids, tandis que la végétation est presque inexistante. Pour remonter le moral des habitants, tous les édifices des lieux de peuplement sont donc peints de couleurs différentes.

Anna Sorokina Anna Sorokina

À Anadyr, vous pouvez également admirer de magnifiques peintures murales arctiques (d'immenses graffitis aux thèmes nordiques particuliers) : un ours polaire dormant sur la Lune, un renne faisant un clin d'œil malicieux, des représentations abstraites avec des morses.

Ida Taoubé Ida Taoubé

Estuaire d’Anadyr

Stepan Korchounov Stepan Korchounov

La ville d'Anadyr est située dans l'estuaire du même nom – une baie de la mer de Béring – et c'est un endroit incroyable !

Anna Sorokina Anna Sorokina

L'estuaire d’Anadyr abrite un grand nombre de bélougas (aussi appelés baleines blanches) et de phoques.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Il n'y a pas lieu d'avoir peur d'eux – ils posent volontiers pour les touristes de passage.

Stepan Korchounov Stepan Korchounov

Parc national de Béringie

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

Le rugissement des morses, c'est tout ce que l'on peut entendre en mer. Le parc national de Béringie, qui comprend les côtes et les îles de la mer de Béring, renferme des recoins absolument extraordinaires. Dans une partie de la réserve, des morses, avec leurs énormes défenses et leurs rauques vocalises, aiment se rassembler. Dans une autre, des orques enjouées montrent leur queue aux voyageurs. Dans le troisième – baleines et phoques se donnent en spectacle.

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

On y trouve également l'un des plus longs isthmes de la mer de Béring – Mèètchkyne, d'une longueur de 60km. Or, ici, le sable est comme dans les mers chaudes, affirme Alexandre Endaltsev, organisateur d'excursions en bateau. « C'est le seul endroit entre Anadyr et Egvekinot, où l'on peut entrer dans la baie et se cacher du vent ».

Anna Sorokina Anna Sorokina

Actuellement, avec le soutien de la région, une base touristique moderne y est en cours de construction, où il sera possible d'observer morses et baleines.

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

Cap Dejnev

Anna Sorokina Anna Sorokina

Le bout du monde est exactement comme vous l'aviez imaginé : une haute falaise rocheuse longeant une mer de glace. Le cap Dejnev est le point continental le plus à l'est de la Russie et de toute l'Eurasie.

Anna Sorokina Anna Sorokina

En ce lieu, se dresse un monument au cosaque Semion Dejnev, dont l'expédition a été la première à atteindre cette extrémité du continent, en 1648.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

D'ici, par temps clair, vous pouvez voir les îles Diomède, de l'autre côté du détroit de Béring, entre lesquelles se trouve la frontière entre la Russie et les États-Unis.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Village abandonné de Naoukan

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Près du cap Dejnev, l’on peut voir l'ancien village esquimau de Naoukan, qui était la colonie la plus à l'est du continent jusqu'au milieu du siècle dernier (ce titre est aujourd'hui porté par le village d'Ouelen, à 22km à l'ouest. Avant la réinstallation de ses habitants en 1958 (le village s'est avéré être trop proche de la frontière américaine), environ 400 personnes vivaient ici, et de nos jours, il ne reste que les ruines en pierre de leurs demeures.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Toutefois, le plus impressionnant, ce sont les mâchoires géantes de baleine enfoncées dans le sol, auxquelles étaient autrefois accrochés les bateaux. Ces terres sont considérées comme sacrées ; non seulement il est interdit d’y jurer, mais aussi d’y parler fort.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

180e méridien

Anna Sorokina Anna Sorokina

Le méridien qui divise le temps en « hier » et « aujourd'hui » (et qui sépare également l'hémisphère oriental de l'occidental) ne traverse le continent qu'en Antarctique et dans la péninsule de Tchoukotka. La ligne officielle de changement de date a quant à elle, pour des raisons pratiques, été déplacée vers la frontière maritime entre la Russie et les États-Unis, entre les îles Diomède, mais géographiquement, elle est située ici, à environ 60km d'Egvekinot.

Ida Taoubé Ida Taoubé

Le monument en béton Symbole du Soleil, situé à l'intersection du cercle polaire et du 180e méridien, est une copie réduite de l’astre solaire : « 400 millions de fois plus petit que le vrai Soleil, soit 3 mètres 48 centimètres », explique l'auteur du projet, la photographe Ida Taoubé. « Aujourd’hui » est ainsi sur la colline s’élevant derrière le monument et « hier » est devant. De cette manière, vous pouvez d’ici littéralement saluer vos compagnons de voyage depuis le futur (ou le passé, selon de quel côté vous vous placez), et ce, en étant à seulement quelques mètres d’eux.

Stepan Korchounov Stepan Korchounov

Arche du cercle arctique

Anna Sorokina Anna Sorokina

L'arche du cercle arctique a été construite par la population locale en 1981, à 28km d'Egvekinot. L'énorme structure faite de grilles métalliques s'étend en travers de la route menant au village abandonné d'Ioultine.

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

Il y a quelques années, des géographes russes ont recalculé les coordonnées et ont découvert que le point de passage du cercle polaire se trouve en réalité à plusieurs kilomètres de là, au pied d’une colline.

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

Il s'est cependant avéré impossible de déplacer l'arche à cet endroit, mais une stèle commémorative y a été érigée.

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

Egvekinot

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

« La Suisse tchouktche ». C'est ainsi que les habitants surnomment le village d'Egvekinot, à 600km d'Anadyr. Cette bourgade d’un peu plus de 3 000 habitants est située dans une baie tranquille entourée d'un arc de collines.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Les paysages ressemblent vraiment à ceux des Alpes, si l’on fait abstraction du permafrost et du climat froid : la température annuelle moyenne est ici de -5°. Toutefois, la région abrite une piste de ski et quelques cafés très décents.

Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka Alexandre Krymov/Gouvernement du District autonome de Tchoukotka

Ici aussi, vous pouvez faire l'expérience de la métamorphose de l'espace : Egvekinot se trouve à quelques dizaines de kilomètres à l'est du 180e méridien, et vous vous trouvez donc géographiquement dans l'hémisphère occidental, sans traverser l'océan Pacifique.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Village traditionnel de Lorino

Anna Sorokina Anna Sorokina

Lorino est le village de Tchoukotka hébergeant la plus grande proportion de représentants du peuple tchouktche (environ 90% des 1 500 habitants), pour beaucoup chasseurs en mer.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Ils vivent dans des immeubles ordinaires, regardent les chaînes de télévision par satellite, leurs enfants vont aussi à l'école, mais ils pratiquent la chasse traditionnelle. Les animaux qu'ils capturent sont partagés entre tous les villageois.

Anna Sorokina Anna Sorokina

À présent, ils partent en mer avec des bateaux modernes, mais chaque été, ils organisent des compétitions de canoës artisanaux et un festival folklorique appelé Béringie.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Sources de Lorino

Anna Sorokina Anna Sorokina

Des sources d'eau chaude dans le permafrost – n'est-ce pas incroyable ? Au total, une dizaine de lieux de ce type ont été découverts en Tchoukotka, mais le plus célèbre et accessible se trouve à 15km du village de Lorino.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Des bains y ont été organisés au milieu du siècle dernier, une forte teneur en radon ayant été décelée dans l'eau. Il s'agit d'un gaz radioactif, formé comme sous-produit des gisements d'uranium, qui possède toute une série de puissantes propriétés curatives. Cependant, sa radioactivité pouvant être dangereuse pour les enfants et les jeunes, il est le plus souvent utilisé comme traitement rajeunissant pour les personnes âgées, notamment pour soigner l'appareil locomoteur.

Anna Sorokina Anna Sorokina

L'eau des sources est environ à 40°, et peut atteindre 60° à certains endroits. Il est possible de rester dans la source pendant 15 minutes au maximum.

Anna Sorokina Anna Sorokina

