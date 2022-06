En images: Ouelen, ce village russe à seulement 100 kilomètres des États-Unis

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Connu sous le nom de Ouelen, ce village est situé sur une flèche étroite et allongée dans l'océan Arctique, à seulement 96 kilomètres de l'Alaska. Legion Media Legion Media

Actuellement, seules 600 personnes y vivent. Dbmonde (CC BY-SA 4.0) Dbmonde (CC BY-SA 4.0)

Les résidents s'adonnent principalement à la chasse à la baleine, à la pêche et à la sculpture décorative sur os. Legion Media Legion Media

Cette bourgade isolée se trouve à l'intersection de deux océans – l'Arctique et le Pacifique. Il se dresse sur le cap Dejnev, le point le plus oriental de la masse continentale russe et eurasiatique. Dbmonde (CC BY-SA 4.0) Dbmonde (CC BY-SA 4.0)

Le cap a été découvert en 1648 par l’explorateur Semion Dejnev, qui a traversé le détroit de Béring 80 ans avant Vitus Béring lui-même. Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

Les voyageurs qui s'y sont rendus disent que cet endroit est «rude, mais beau». Andreï Zima/Sputnik Andreï Zima/Sputnik

Dans le passé, une autre colonie – Naoukan – était la plus orientale d'Eurasie. Cependant, elle a été abandonnée et le titre a été transmis à Ouelen. Legion Media Legion Media

Le village de Ouelen n'est pas facilement accessible. Les moyens de transport comprennent un hélicoptère qui s’y rend une fois toutes les deux semaines, un bateau, des véhicules tout-terrain, des motoneiges et même des traîneaux à chiens. Legion Media Legion Media

De manière assez surprenante, le climat de ce point isolé n'est pas trop froid en hiver, sans pour autant être trop chaud en été non plus. Legion Media Legion Media

La température hivernale moyenne est en effet de -15°C, et l’estivale de +7°C. Legion Media Legion Media

La langue de terre où Ouelen a été établi fait moins de 300 mètres de large. Malgré la rareté des terres habitables disponibles, on y trouve une école, une église, un bureau de poste, un atelier de sculpture sur os, ainsi que des bâtiments résidentiels. Legion Media Legion Media

Il y a également un musée où est exposée une collection d'œuvres d'art en ivoire de morse, en cuir, en fourrure et en os de baleine. Des souvenirs locaux y sont disponibles à la vente. Valeri Levitine/Sputnik Valeri Levitine/Sputnik

Ce village étant très éloigné de la civilisation, les opérateurs de téléphonie mobile n'ont réussi à le connecter à leur réseau qu'en 2011. Andreï Zima/Sputnik Andreï Zima/Sputnik

Les habitants de la colonie pratiquent surtout la chasse à la baleine. La Tchoukotka est l'une des rares régions où la chasse non commerciale à la baleine et au morse est encore autorisée. Legion Media Legion Media

