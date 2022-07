Bienvenue à Dombaï, l'une des stations estivales les plus populaires du Caucase du Nord

Beaucoup de gens associent Dombaï, l'une des stations de ski les plus populaires de Russie, exclusivement à la neige. Pourtant, en été, cet endroit n'est pas moins beau – des prairies alpines parfumées, des forêts de conifères, et des lacs de montagne s'étendent autour.

Le Dombaï est une région montagneuse du sud de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie et, en même temps, le nom d’un village situé à une altitude d'environ 1 600 mètres. « Cœur du Caucase du Nord », il est considéré comme la Mecque des grimpeurs, des sportifs extrêmes et des amateurs de loisirs d'hiver : Dombaï est entouré de tous côtés par des sommets montagneux atteignant 4 000 mètres de haut. Ainsi, même en été, c'est l'une des destinations touristiques populaires pour ceux qui aiment le trekking, la randonnée, l'observation des étoiles et la nature sauvage.

Colonie de Dombaï

Cette commune urbaine est située dans la clairière de Dombaï, bassin intermontagneux, où trois gorges – Dombaï-Oulgen, Amanaouz et Alibek – se rencontrent. Elle est bordée de hautes montagnes et est le point de départ de nombreux sentiers de randonnée d'un ou plusieurs jours le long de toute la région.

Col de Goumbachi

Il s'agit du plus haut col de montagne du pays. Son point culminant est situé à 2 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y a tracé une route goudronnée, afin que chacun puisse surmonter Goumbachi à pied, à travers les prairies alpines, ou en voiture le long d'une serpentine.

Une vue imprenable sur l’Elbrous – la plus haute montagne de Russie et d'Europe – s'ouvre à l'œil depuis le col.

Gorge d'Amanaouz

L'itinéraire pittoresque longe la rivière de montagne Amanaouz (traduit de la langue locale comme « bouche maléfique ») coulant dans la gorge du même nom et se termine à la puissante cascade Soufroudjinski, située à 5 kilomètres de la colonie de Dombaï.

Le passage à la cascade est payant et accessible uniquement sur présentation d’un laissez-passer – il s'agit d'une zone frontalière avec l'Abkhazie.

Téléphériques

Dans le village de Dombaï il existe trois types de téléphérique. Le plus ancien (son premier tronçon a été construit en 1969-1970) culmine à 3 002 mètres. Il traverse une rangée de grands conifères au-dessus de l'Amanaouz tumultueuse.

Le téléphérique pendulaire convient quant à lui aux amateurs de vintage. Il a été construit en 1987 et dispose de deux wagons d'une capacité de 40 personnes.

Le téléphérique le plus moderne est la télécabine et c'est le moyen le plus fiable et le plus rapide d'atteindre une hauteur de 3 168 mètres.

Mont Moussa-Atchitara

Moussa-Atchitara, c’est ainsi que l’on appelle le sommet de montagne le plus accessible parmi ceux de 3 000 mètres de haut, car pour l'atteindre, vous pouvez recourir au téléphérique. La hauteur du mont est de 3 200 mètres, c'est le point culminant de la crête du même nom.

Sur son flanc se trouve le symbole officieux de Dombaï, que l'on retrouve sur de nombreux clichés publicitaires, cartes postales et aimants. Il s’agit du célèbre hôtel Tarelka (« soucoupe volante ») construit en forme de vaisseau extraterrestre. C'était un cadeau à Dombaï du président finlandais Urho Kekkonen en 1979. L'hôtel ne peut accueillir que 8 personnes dans ses cabines.

Lacs de Badouk

En été, l'un des plus beaux endroits de Dombaï, une cascade de lacs de montagne de la rivière Badouk, devient disponible pour la marche. Ces plans d'eau qui se trouvent à une altitude de 2 000 mètres peuvent être explorés à pied, le trekking prendra 5-6 heures à un rythme très tranquille. Les paysages sont alpins : avec des prairies, des montagnes en arrière-plan, une eau cristalline et un doux tapis de mousse sous les pieds.

Gorge Moukhinskoïé

La gorge Moukhinskoïé est une forêt de sapins, des roches rouges, un lac bleu vif, le mont Lyssaïa (« chauve ») et l'un des endroits les plus pratiques pour une excursion à cheval.

Lacs Mouroundjinskié

Les lacs Golouboïé (« bleu ») et Tchiornoïé (« noir ») de la vallée d'Oullou-Mouroudjou sont des lacs de montagne à l'eau glacée, juste ce dont vous avez besoin pour vous remonter le moral dans la chaleur estivale. Vous pouvez vous y rendre en voiture ou à cheval.

