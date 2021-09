En images: où en Russie peut-on passer la nuit à bord d'un OVNI?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'un des endroits les plus intéressants de la station balnéaire de Dombaï, dans le Caucase, est sans doute la « soucoupe volante », qui se dresse sur le plateau au milieu des sommets enneigés. Et ce n'est pas le seul bâtiment de ce type dans la région.

L'idée de construire des bâtiments en forme d'OVNI est née dans l’esprit de l'architecte finlandais Matti Suuronen au milieu des années 1960 - une époque où l'humanité était fascinée par les vols spatiaux et éprise de débats sur notre avenir au sein de l’univers. C'est ainsi qu'est apparue la série « Futuro ». Ce type de bâtiments mesure quatre mètres de haut pour 8 mètres de diamètre. Construit en plastique polyester renforcé de fibre de verre, polyester-polyuréthane et poly-méthacrylate de méthyle, il avait une cheminée pour le chauffage, une cuisine et des salles de bains privatives. Le résultat était une construction mobile facile à ériger et adaptée à la vie hivernale (la neige glissait simplement du toit).

Les « soucoupes volantes » ont obtenu de nombreux fans à travers le monde, des États-Unis à Taïwan. Cependant, alors que la crise pétrolière des années 1970 battait son plein, le prix du plastique a grimpé en flèche et le projet « Futuro » a été abandonné afin de réduire les pertes. Les estimations modernes suggèrent qu'il reste quelque 60 soucoupes dans le monde (sur un peu moins de 100 qui ont été construites dans les années 1960-1970), dont la plupart sont devenues des exemples en ruines de l'architecture d'avant-garde.

Et trois de ces « OVNIs » se trouvent en Russie !

Hôtel Dombaï

Vitali Sozonov/TASS; Getty Images Vitali Sozonov/TASS; Getty Images

Cet hôtel de montagne fait partie des rares cas où un bâtiment étrange est utilisé selon les plans originaux de l'architecte - dans ce cas, un hébergement pour skieurs et snowboardeurs. L'hôtel était le premier des trois bâtiments à apparaître - c'était un cadeau du président finlandais Urho Kekkonen, qui était un passionné de ski.

>>> Des monts sibériens à la Crimée: les onze stations de villégiature les plus prisées d’URSS

Dombaï était autrefois très populaire parmi les skieurs soviétiques. Dans les années 1960, une station de sports d’hiver dotée d'excellentes infrastructures y a été construite. Kekkonen y a séjourné à de nombreuses reprises et a décidé d’offrir sa création un peu spéciale à la station.

L'hôtel fonctionne encore aujourd’hui. Le bâtiment a récemment été déplacé 250 mètres plus haut, plus près des remontées mécaniques. Il est uniquement disponible à la location dans son ensemble et peut accueillir jusqu'à six personnes. Le coût est de 15 000 roubles (moins de 200 euros) par nuit, ce qui comprend le petit-déjeuner et le dîner.

dombai.online dombai.online

La provenance des deux autres « soucoupes volantes » reste un sujet de débat. Une version est que Kekkonen a offert non pas un, mais trois bâtiments au complexe. Une autre hypothèse est que l'URSS a décidé d'en acheter plusieurs pour les Jeux olympiques de 1980 : elles devaient initialement abriter des kiosques à souvenirs et des cafés, mais l'intervention soviétique de l'Afghanistan a entraîné des sanctions et seuls trois des bâtiments Futuro, qu’on avait réussi à acheter avant que la situation financière ne se détériore, ont vu le jour.

Bar Tarelka à Gourzouf

Le café, dont le nom se traduit littéralement par « soucoupe/assiette », est situé dans la ville de Crimée de Gourzouf (Naberejnaïa, N°7). Tarelka y est apparu il y a 30 ans, à la fin de l'ère soviétique. Autour de l’établissement se trouve un magnifique parc situé sur la côte de la mer Noire. Il faisait autrefois partie du centre de jeunesse pansoviétique Spoutnik (aujourd'hui, c'est l'aile « Spoutnik » de l'hôtel spa « Pouchkino »).

Dans les années 1990, le bâtiment abritait un restaurant d'élite qui a progressivement perdu son lustre et a finalement été converti en disco-bar. La vue qui s'offrait depuis la véranda était tout simplement merveilleuse ! Il y a eu de nombreuses tentatives privées de redonner au bâtiment sa gloire d’antan, mais les gens ne l'ont jamais vraiment apprécié. Aujourd'hui, l’établissement essaie d'attirer les clients en promettant des barbecues avec vue sur la mer.

Café Tchaïnaïa Tarelka à Krasnodar

Dans le quartier ouest de Krasnodar (sud de la Russie), une autre « soucoupe volante » Futuro a été construite. Situé dans la rue Atarbekova, N°54/1, le bâtiment est devenu un haut lieu dans ce quartier résidentiel avec ses immeubles qui s’étendent à perte de vue. Semblable au bâtiment de Gourzouf, il repose sur une haute base qui abrite le hall principal et la cuisine.

>>> Architecture futuriste: à quoi ressemblera le Moscou de demain?

Au début, le bâtiment appartenait à Spoutnik, un café populaire proposant des crèmes glacées. Dans les années 1990, c’est devenu un bar sordide. Il a changé de propriétaires et de nom au fil des ans, servant de bar, d'espace de stockage et même de magasin de produits ménagers.

Plus tard, le bâtiment est devenu un salon de thé, raison pour laquelle il est maintenant connu sous le nom de « Tchaïnaïa Tarelka » (« soucoupe à thé »), offrant une grande variété de thés et un design intérieur absolument époustouflant : murs rouges et jaunes, canapés confortables avec des oreillers de différentes couleurs. Les critiques étaient très positives, les gens appréciant l'atmosphère.

Pechtakovski/Sputnik Pechtakovski/Sputnik

Malheureusement, le café a fermé ses portes. Aujourd'hui, vous trouverez des vendeurs de fruits et légumes autour du bâtiment.

Dans cette autre publication découvrez dix édifices soviétiques inspirés par le Corbusier.