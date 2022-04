Fenêtres sur les étoiles: les cinq principaux observatoires astronomiques de Russie

La Russie dénombre plus de 40 observatoires astronomiques, dont le principal a été inauguré au XIXe siècle. Les passionnés de l’espace peuvent d’ailleurs se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de visites guidées.

Observatoire de Poulkovo, région de Leningrad

Situé à près de 19 km au sud de Saint-Pétersbourg, sur les hauteurs de Poulkovo, cet édifice culmine à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer. S’il ne s’agit pas du tout premier observatoire astronomique de Russie - au moment de son inauguration, en 1839, le pays en comptait déjà plusieurs - il était doté d’équipements de suivi des corps célestes très avancés pour l’époque. Ils étaient nécessaires avant tout pour développer les moyens de navigation ainsi que pour déterminer l’heure. Aujourd’hui, il appartient à l’Académie des sciences de Russie et est considéré comme le principal du pays.

Avant la révolution de 1917, le méridien passant par le centre du bâtiment principal était utilisé comme point de référence pour la longitude géographique (auparavant, chaque pays déterminait son propre méridien comme celui d’origine, ce qui a créé de la confusion dans les cartes. Aujourd’hui, c’est le méridien de Greenwich qui sert de référence internationale), et ce système a été conservé sur les anciennes cartes.

Actuellement, l’observatoire est doté d’un grand radiotélescope, prototype du plus grand télescope du monde déployé à Nijni Arkhyz, dans le Caucase, et de l'un des plus grands télescopes solaires au monde baptisé ATsU-5.

Outre un centre scientifique près de Saint-Pétersbourg, l'observatoire gère une station astronomique de montagne située non loin de Kislovodsk (sud). Mais ce n’est pas tout ! Un de ses télescopes est installé à la station d’observation Campo Imperatore, à 100 km de Rome, et le second à l'observatoire Svetloïe, dans la région de Leningrad.

Bonne nouvelle pour les amateurs des étoiles : l’établissement organise des excursions thématiques, où ils apprendront à se servir de différents types de télescopes.

Observatoire spécial d'astrophysique, Karatchaïévo-Tcherkessie

Non loin du village de Nijni Arkhyz, perché dans les montagnes, se trouve le plus grand observatoire astronomique de Russie, fondé en 1966. Ici, vous pourrez voir le télescope géant RANATN-600, dont les miroirs, de près de 600 mètres de diamètre, pèsent la bagatelle de 650 tonnes et qui n’a pas d’analogue.

Le choix de l’emplacement ne doit rien au hasard : l’on considère que c’est l’endroit du Caucase le plus sombre et le plus pur : la vision sur le ciel constellé y est juste parfaite.

À l’intérieur, vous trouverez intactes les mosaïques de l’ère soviétique mettant en scène des étoiles, des cosmonautes et des comètes. La visite vaut le coup rien que pour les vues pittoresques qui s’offrent depuis ces lieux sur la vallée d’Arkhyz.

Observatoire de l’Institut astronomique d’État, Moscou

C’est au centre-ville de Moscou, dans le quartier Krasnopresnenski, que se trouve l’un des observatoires les plus anciens du pays. Il a été érigé en 1830, lorsque son emplacement était encore en périphérie de la ville. La pollution lumineuse y était si infime qu’elle n’empêchait pas d’observer des amas de galaxies et nébuleuses stellaires.

En 1920, un institut astronomique a ouvert ses portes auprès de cet observatoire. À l’avenir, il serait intégré à l’Université d’État de Moscou.

Depuis, l’observatoire a été transformé en musée (actuellement fermé), quant aux étudiants et scientifiques de l’Université, ils disposent d’un autre observatoire.

Actuellement, l’établissement accueille des conférences, des master-class et des excursions qui permettent de découvrir l’équipement datant de différentes époques.

Observatoire de radioastronomie de Pouchtchino, région de Moscou

À environ 80 km au sud de Moscou, non loin de la ville de Pouchtchino, fonctionne un observatoire de radioastronomie en service depuis l’année 1956. D’ailleurs, une partie de l’équipement date de l’époque, dont le radiotélescope RT-22 avec son assiette parabolique de 22 mètres.

C’est ici que les astronomes ont découvert la super couronne du Soleil et sa structure radiale.

Plusieurs fois par an, cet établissement organise des journées portes ouvertes ainsi que des excursions dans ce centre de recherche scientifique.

Observatoire astrophysique du Baïkal

Ce télescope solaire déployé sur une rive du lac Baïkal fait partie des dix plus importants au monde. L’observatoire astrophysique a été fondé en 1980, en périphérie du village de Listvianka, dans le but d’observer l’activité solaire. Le microclimat local rend clairement visibles les éruptions solaires et les taches sur cet astre. En conséquence, les scientifiques peuvent prédire l'activité du Soleil.

Les amateurs d’astronomie peuvent eux-mêmes s’en servir et observer des protubérances de l’étoile. Des excursions sont organisées tout au cours de l’année aussi bien en journée que la nuit.

