Les dix plus belles places de Moscou

1. Place Rouge

C'est la place principale de Moscou, là où commence toute découverte de la ville. Les murs en briques rouges du Kremlin, le mausolée de Lénine, le monument à Minine et Pojarski, la cathédrale Saint-Basile - vous pouvez passer une journée entière à visiter différents musées et sites historiques. À l'intérieur du GOuM (le plus ancien et l'un des grands magasins les plus chers de Moscou), se trouve une cantine « secrète » dans le style soviétique et à des prix abordables.

2. Place Blanche

Imaginez les façades en miroir des centres d'affaires modernes reflétant l'église orthodoxe Saint-Nicolas le faiseur de miracles du début du XXe siècle - un tel contraste fait de la place Blanche (Belaïa) située près de la station de métro Biélorousskaïa un lieu de visite très attrayant. Il est difficile de croire qu'au début des années 2000, cette place n'était qu'une voie de passage ordinaire avec un parking. Après le réaménagement, l'église est devenue l'élément dominant de la place, se détachant de manière spectaculaire sur la toile de fond des bâtiments flambant neufs. Les amateurs d'architecture de rue apprécieront également les sculptures abstraites entre les bâtiments.

3. Place Khitrovskaïa

La zone de la place Khitrovskaïa (également connue sous le nom de Khitrovka) et ses rues ont été décrites de manière particulièrement vivante par Vladimir Guiliarovski dans son livre Moscou et les Moscovites (1926), qui l'a qualifiée d’ « endroit le plus brumeux de Moscou » - allusion, bien sûr, à sa réputation. À cette époque, elle était régulièrement mentionnée dans les journaux comme une zone criminelle : bordels, maisons de jeux, commerces douteux. Aujourd'hui, c'est l'une des places les mieux entretenues de Moscou, où vous pouvez voir des manoirs urbains des XVIIIe et XIXe siècles et d'anciens immeubles de rapport et vous promener dans des ruelles étroites à l’ambiance unique.

4. Place Khokhlovskaïa

À l’endroit où passe aujourd’hui l'anneau des Boulevards se dressait il y a environ trois siècles un mur de forteresse de la « ville blanche » - c'était le nom historique de plusieurs quartiers situés derrière Kitaï-Gorod. Au début des années 2000, un fragment de ce mur est devenu le centre de la place Khokhlovskaïa - l'un des endroits de prédilection de la jeunesse moscovite. Il était prévu de construire un centre commercial ici, mais des ouvriers ont découvert par hasard une partie du mur de la ville blanche. Lors d'une audience publique, les Moscovites ont voté pour la création d'un espace public sur ce site et la place rénovée s'est transformée en amphithéâtre avec vue sur les ruines archéologiques. Il y a de nombreux cafés branchés autour de cet espace intimiste et, les jours chauds, un grand nombre de jeunes s’y rassemblent.

5. Place Paveletskaïa

La place située près de la gare de Paveletski est une nouvelle zone piétonne qui a ouvert fin 2021. Au niveau supérieur, il y a des balançoires, des bancs confortables et un joli parc ; en dessous, on trouve une fontaine musicale (ou une patinoire en hiver) et diverses installations ; au niveau inférieur - un centre commercial avec des boutiques de mode et des délices gastronomiques. Pouvez-vous imaginer que cette place était un terrain vague pendant longtemps et a même été indiquée sur la carte comme « Étang paveletski », car elle était constamment inondée après la pluie ? Le nouveau concept tranche avec le passé et est très attractif !

6. Place de l’Université

L'immense place qui s’étend devant l'Université d'État de Moscou offre l'une des vues les plus reconnaissables de Moscou. Il s'agit d'un grand espace ouvert avec une fontaine, des pelouses fleuries et une allée avec des monuments aux éminents scientifiques russes. La place Universitetskaïa (de l’Université) se termine par le principal point d'observation de Moscou sur Vorobiovy Gory (Monts des Moineaux) et la gare du funiculaire.

7. Place Trioumfalnaïa

Impossible de rater les énormes balançoires qui se dressent près de la station de métro Maïakovskaïa ! À l'époque soviétique, il y avait une tradition consistant à organiser des réunions de poésie près de la statue de Vladimir Maïakovski - n'importe qui pouvait venir lire ses poèmes en public. En 2015, un nouveau point d'attraction est apparu sur la place - une rangée d'énormes balançoires blanches, qui ramènent les adultes dans l'enfance. La place est également bordée par l'hôtel Pékin dans le style Empire stalinien.

8. Place de la Révolution

L'une des places centrales de Moscou est située juste à côté de la sortie de la station de métro du même nom, Plochtchad Revolioutsii. Bien que la place ait été reconstruite plusieurs fois, vous pouvez toujours voir d’anciens bâtiments de Moscou de différentes époques et monter les escaliers menant à la rue touristique Nikolskaïa. La place accueille également des foires à thème tout au long de l'année et, en hiver, il y a une patinoire gratuite.

9. Place Pouchkinskaïa

La place, portant le nom du poète russe Alexandre Pouchkine, est l'un des endroits les plus célèbres de Moscou. Elle accueille souvent des foires, des concerts, des événements liés à la ville et les Moscovites aiment y passer leur temps libre. Derrière la statue de Pouchkine, il y a une immense fontaine et de nombreux parterres de fleurs - en été, l’endroit est tout simplement magnifique.

10. Place des Théâtres

Vous êtes passionné de théâtre et d'architecture ? Alors vous aimerez la place des Théâtres, où se trouvent les principaux établissements théâtraux de Moscou - le Bolchoï (bâtiment historique et nouvelle scène), le Maly (petit théâtre) et le Molodiojny (théâtre de la jeunesse), avec l'une des plus belles fontaines de la ville ornant le centre de la place. Pour ceux qui aiment le shopping de luxe, on y trouve aussi le TsOuM, un centre commercial proposant les articles les plus luxueux du monde entier.

