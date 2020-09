En images: à quoi aurait pu ressembler le mausolée de Lénine?

Russia Beyond

Fin 1923, lors d'une réunion du Politburo (organe suprême du gouvernement soviétique), une question sur l'embaumement du leader révolutionnaire Vladimir Lénine, dont la santé se détériorait de jour en jour, a été soulevée. Et au moment de sa mort en janvier 1924, un premier mausolée temporaire avait déjà été érigé en bois sur la place Rouge.

Construction du premier mausolée en bois V. Lebedev/Musée d'État d'architecture A. Chtchoussev

Il a été conçu par le célèbre architecte soviétique Alexeï Chtchoussev sous la forme d'une base carrée, surmontée d'une pyramide. Au printemps 1924, deux tribunes latérales ont été ajoutées.

Premier mausolée temporaire en bois Sputnik Sputnik

Néanmoins, en 1925, un concours pansoviétique d'architectes a été organisé pour déterminer qui réaliserait le meilleur projet de mausolée définitif pour Lénine.

Projet de Fiodor Schechtel Domaine public Domaine public

Parmi les 117 projets soumis, on comptait ceux de Fiodor Schechtel, auteur de la gare de Iaroslavl à Moscou, et de Lev Roudnev, à l’origine du bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou, ainsi que de nombreux autres.

Domaine public Domaine public

Selon le règlement du concours, le projet devait comprendre une salle intérieure avec le corps de Lénine et une salle souterraine pour un musée ; sur les murs, il devait y avoir une décoration basée sur les thèmes révolutionnaires et la vie de Vladimir Lénine. Le mausolée devait également s’intégrer en harmonie avec les remparts du kremlin et la place Rouge.

Domaine public Domaine public

Le mausolée devait en outre être un « spectacle impressionnant » et être « le centre d'attraction pour tous les yeux ».

Domaine public Domaine public

Au total, la commission a réduit la liste aux 25 projets les plus intéressants.

Domaine public Domaine public

Elle a en effet rejeté les projets « techniquement impossibles » et « fantaisistes », ainsi que les propositions visant à modifier le lieu de la future construction.

Domaine public Domaine public

Les participants n'étaient pas tous des architectes professionnels, et certains ont envoyé leurs croquis sur du papier d'emballage et des cahiers de notes scolaires.

Domaine public Domaine public

Certains ont suggéré de construire le mausolée en forme d'étoile pentagonale et de globe terrestre, comme symbole de la solidarité révolutionnaire de tous les continents unis par les idées de la fraternité humaine sous le communisme.

Domaine public Domaine public

Tous les projets comprenaient une tribune pour les discours publics des dirigeants soviétiques, rappelant l'époque où Lénine lui-même prononçait ses allocutions d'encouragement.

Domaine public Domaine public

Cependant, la commission a finalement décidé d'adopter la version d’Alexeï Chtchoussev, qui avait été proposée avant même le concours.

Domaine public Domaine public

