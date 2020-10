En images: Les huit plus beaux endroits pour se promener le soir à Moscou

1. Parc de lumière

Kirill Zykov/Moskva Agency Kirill Zykov/Moskva Agency

Le nouveau parc du quartier de Bibirevo dans le nord-est de Moscou, inauguré en 2019, semble avoir été spécialement créé pour les festivités en soirée. Après le coucher du soleil, un éclairage multicolore inhabituel s'allume dans le parc sur de grandes balançoires, des arches et des chemins, transformant un square ordinaire en une forêt magique. Dans tout le parc, vous trouverez des bancs en forme de boules, d'étoiles et de cylindres, qui brillent également la nuit.

2. Promenade Lianozovski

Administration du district municipal de Liazonovo, à Moscou Administration du district municipal de Liazonovo, à Moscou

Un autre parc agréable dans un quartier résidentiel du nord de Moscou qui est fantastique de nuit. Il s'agit des immenses arcades-portails dans le style Art Nouveau, qui brillent le soir d'une lumière blanche éclatante sur plusieurs mètres aux alentours. Vous ne vous perdrez certainement pas ici !

>>> Dix choses à faire dans le légendaire parc soviétique VDNKh

3. Parc Zariadié

Legion Media Legion Media

L'un des endroits les plus populaires de la capitale, le parc Zariadié, en face du Kremlin, est particulièrement solennel le soir. Les lumières du « pont flottant » et les toits de l'amphithéâtre sont visibles à des centaines de mètres. Les étangs, les chemins et les pelouses ont été dotés d’un éclairage élégant. Marcher le long de la digue illuminée de la Moskova avec vue sur le gratte-ciel du quai Kotelnictheskaïa - quoi de plus romantique ?

4. Parc de Moscow-City

Legion Media Legion Media

Le centre d'affaires de la capitale devient le soir un lieu de promenade prisé. On trouve de nombreux cafés et restaurants sur le quai de Presnenskaïa, et au pied des gratte-ciel, vous pouvez y voir un nouvel espace public : un amphithéâtre à plusieurs niveaux et une fontaine musicale lumineuse qui fonctionne toute l'année.

5. Parc de la Victoire à Zelenograd

Complexe du génie urbain de la ville de Moscou Complexe du génie urbain de la ville de Moscou

Le soir, les habitants du quartier le plus vert (et le plus éloigné du centre) de Moscou se promènent dans le parc avec des fontaines lumineuses en cascade, dont les jets atteignent 8 mètres. La passerelle au-dessus de l'eau ressemble dans l'obscurité à un chemin éclairé par la lune.

>>> Douze endroits de Moscou à visiter absolument selon les expatriés

6. Zone piétonne de la rue Samora Machel

SAISONS DE MOSCOU SAISONS DE MOSCOU

Entre les bâtiments résidentiels du sud-ouest de Moscou se trouve une zone de promenade avec des terrains de jeux et des motifs colorés sur les sentiers. Ici, vous pouvez également vous balancer sur une balançoire en forme de lune !

7. Jardin des astronomes à Sokolniki

Parc Sokolniki Parc Sokolniki

Pas besoin d'aller dans un planétarium pour comprendre le fonctionnement du système solaire. Dans le parc Sokolniki, dans l'est de Moscou, vous pouvez voir des maquettes réalistes de planètes qui sont particulièrement impressionnantes la nuit. Toutes les étoiles et orbites sont mises en évidence avec différentes couleurs, créant des chemins de promenade.

Et n’oubliez pas par l’allée des arches près de l'entrée principale - c'est le meilleur endroit du parc pour des selfies entre amis!

8. Boulevards centraux de Moscou

Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

L'anneau des boulevards de Moscou avec ses arbres illuminés, ses lanternes en fonte sculptées et ses arcs luminescents est idéal pour les longues promenades en ville. Il comprend dix boulevards d'une longueur totale de 9 km et traverse les plus beaux quartiers du centre de Moscou. Ils passent le long de vieilles maisons moscovites, dans lesquelles vivaient autrefois d'éminents artistes et écrivains - des plaques commémoratives se trouvent sur les façades de nombreux édifices.

>>> Le métro de Moscou vu de l’intérieur: ce qui reste caché aux yeux des passagers

Se promener le long des bâtiments exquis de nuit est un plaisir incomparable. Des foires et des événements de la ville ont lieu ici chaque saison. C'est particulièrement beau, bien sûr, en hiver, lorsque les arbres et les chemins sont décorés de guirlandes.

Cet article est basé sur des matériaux du site Web du programme du maire de Moscou Mon quartier, qui vise à créer des conditions égales pour le développement des différents quartiers de la ville.

Dans cette publication découvrez dix raisons de ne jamais visiter Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.