En images: la métamorphose de Moscou depuis 2010

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le parc Zariadié

Ce parc avec un philharmonique, une grotte de glace, une flore représentant les quatre écosystèmes majeurs de Russie, une serre en spirale, ou encore un pont en forme de boomerang surplombant la rivière Moskova est devenu le nouveau visage de la capitale et l'un des endroits les plus magnifiques du monde selon le magazine TIME.

Cet îlot de verdure est apparu en 2017 à l’emplacement de l'ancien hôtel soviétique Rossia. Il a été conçu par le célèbre bureau d’architecte américain Diller Scofidio + Renfro.

VDNKh

Le parc VDNKh ou Exposition des réalisations de l’économie nationale était un chef-d'œuvre éclectique de l'architecture soviétique. Mais les années passant, les pavillons pompeux et les fontaines dorées ont subi les affres du temps, ce vaste territoire perdant alors de son faste.

La renaissance du complexe a cependant commencé en 2013 avec l'allocation de 100 milliards de roubles (1,45 milliard d’euros) pour ce méga-projet (à titre de comparaison, le parc Zariadié a été construit à partir de zéro pour seulement 14 milliards de roubles, soit 200 millions d’euros) ! Selon le plan des autorités, cet ex-symbole de l'URSS doit devenir l'un des lieux touristiques les plus visités au monde. Par exemple, c’est à ceci que ressemble à présent le Pavillon de la métallurgie (pavillon de l'ancienne République soviétique kazakhe).

>>> La métamorphose du parc moscovite de VDNKh: six bâtiments restaurés qui vous replongeront en URSS

Institut des sciences et de technologie de Skolkovo (Skoltech)

Le bâtiment de Skoltech, qui ressemble plus à un stade ou à un vaisseau spatial, a été inauguré en automne 2018 dans la cité scientifique de Skolkovo, l'analogue russe de la Silicon Valley américaine. La construction de cette dernière a commencé en 2010, dans l'ouest de Moscou.

C'est le premier bâtiment en Russie à avoir été construit par le réputé bureau suisse Herzog & de Meuron. Les médias qualifient Skoltech de plus bel institut de Russie.

Le deuxième projet de Herzog & de Meuron en Russie aura d'ailleurs l'aspect suivant – sur le site d'une ancienne brasserie de Moscou.

Musée polytechnique

Le projet de reconstruction du Musée polytechnique sur la place Loubianka a été exprimé en 2011. L'idée de l'architecte japonais Junya Ishigami de faire un parc à deux niveaux avec un passage souterrain vers le parc Zaradié a ensuite remporté le concours ouvert.

La reconstruction du musée en lui-même n'est pas encore terminée – il sera rouvert fin 2020. La façade et le parc avec un amphithéâtre et des pavés chauffés (pour qu'il soit possible de tenir des conférences en plein air même en hiver) sont néanmoins déjà achevés. Plus tard, des cafés, des boutiques et des salles d'exposition feront leur apparition dans le parc.

>>> Cinq lieux à ne pas manquer sur la rue Tverskaïa

Rue Tverskaïa

L’avenue principale de Moscou avait autrefois une apparence moins présentable : elle était remplie de voitures garées et couverte d’enseignes et de lignes électriques hideuses. La reconstruction à grande échelle a commencé en 2016, et pendant un certain temps, comme le disaient les Moscovites, « toute la rue Tverskaïa était dans les tranchées ». Mais après cela, tout a changé radicalement, les larges trottoirs accueillant désormais les passants dans un décor pittoresque.

Trioufeleva rochtcha, dans la zone industrielle ZIL

Le parc Trioufeleva rochtcha est apparu au sud de la capitale sur le site de l'ancienne usine automobile ZIL. Le nouvel espace a été développé par Jerry Van Eyck du bureau new-yorkais !melk, en collaboration avec le bureau russe Meganom.

Se trouvent à présent ici un « lagon bleu » – un étang artificiel aux eaux turquoises –, une zone de promenade avec un auvent en bois, des pistes piétonnes et cyclables, une scène, une zone avec équipements sportifs, des pavillons et des cafés.

Quai Krasnopresnenskaïa

Il s’agit là de l’un des nombreux quais de Moscou ayant subi des changements depuis 2011, date à laquelle une amélioration à grande échelle des espaces publics a été lancée. L'ancien asphalte a été remplacé par des dalles, tandis que des parterres et des bancs ont été aménagés. Maintenant, de là s’ouvre l’un des meilleurs panoramas sur Moscow-City, le quartier d’affaires où se dresse de gigantesques gratte-ciels.

Les environs de la station de métro Tchistye Proudy

Beaucoup se souviennent de la « Nuit des longs godets » à Moscou. En une nuit de 2016, une centaine de structures construites illégalement ont ici été rasées. Ces kiosques proposant kebabs, chargeurs de téléphones, ou autres CD musicaux, se sont alors transformés en tas de déchets. C’est ainsi que la zone entourant la station de métro Tchistye Proudy a été épurée et est devenue bien mieux famée.

>>> Sept merveilles urbaines de Moscou idéales pour vos photos Instagram

Muzeon

Le parc de sculptures Muzeon, près de la Nouvelle galerie Tretiakov, et la partie adjacente du quai de Crimée offraient en 2012 un spectacle désolant. L’on a découvert par hasard qu'en plus des anciens monuments soviétiques, dans les années 1990, beaucoup de sculptures étranges étaient ici entreposées. Tous ces bustes illégaux représentant un gérant de point de vente maraîcher, un directeur de bania ou un concessionnaire de voitures japonaises ont été enlevés, et le territoire a été nettoyé et aménagé. Maintenant, c'est l'un des itinéraires de promenade les plus prisés de la ville.

Place Tverskaïa Zastava

La place près de la gare de Biélorussie est ce que beaucoup des voyageurs arrivant dans la capitale voient en premier. Autrefois, les kiosques chaotiques et le stationnement spontané gâchaient donc la première impression. Mais maintenant, ce n'est définitivement plus le cas.

Place Trioumfalnaïa

Sa transformation a pris fin en septembre 2015. Cette place auparavant grise et quelconque, dominée par un monument à Vladimir Maïakovski, a été recouverte de granit, de pelouses et de parterres de fleurs. Elle abrite également désormais une illumination artistique et des balançoires romantiques. Le stationnement désordonné a quant à lui été supprimé, la zone étant devenue piétonne.

En suivant ce lien, découvrez le visage du Moscou de demain au travers de projets architecturaux spectaculaires.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.