En images: six nouveaux espaces publics de Moscou à visiter absolument

Un espace vert là où se dressait jadis un aérodrome? Regardez comment, dans le cadre du programme «Mon quartier», la ville transforme des zones industrielles et des endroits abandonnés en parcs et squares.

Khodynskoïé polé (Champ Khodynka)

Le grand parc verdoyant Khodynskoïé polé s’étend sur l’emplacement du premier aéroport moscovite, fermé en 2003. Seuls un avion sur une aire de jeu et des allées reprenant par leur forme une voie de circulation nous le rappellent aujourd’hui.

Valeri Zufarov/TASS, Anton Denisov/Sputnik Valeri Zufarov/TASS, Anton Denisov/Sputnik

Des balançoires panoramiques - l’endroit préféré des enfants - constituent le point culminant du parc. Un étang et une promenade ont été aménagés dans la partie ouest de cette zone verte. Au centre, où se trouvait jadis la piste de décollage, est installé un labyrinthe de miroirs, endroit idéal pour prendre des selfies.

Mais les principaux visiteurs de ce parc sont les passionnés de planche à roulettes : une grande skatezone avec des rampes et des trampolines a été aménagée pour eux. En été, les fontaines et les cafés-terrasses ajoutent au charme de l’endroit.

Emplacement : près de la station de métro CSKA

Tioufeleva rochtcha (Bosquet Tioufelev)

Un nouveau parc a été créé pour les habitants du district Danilovski de Moscou sur l’emplacement de la très ancienne usine automobile ZIL. Toutefois, outre les locaux, il attire les habitants d’autres quartiers et les visiteurs du palais des glaces voisin.

Agence Moskva Agence Moskva

Au centre du parc se trouve un auvent géant en bois et en métal réalisé en forme de convoyeur d’usine - un clin d’œil au passé industriel de cet endroit. Depuis le haut, s’offre une vue sur l’ensemble du parc qui possède en outre des étangs, des sentiers pédestres et une aire de jeux multicolore.

Alexander Chtcherbak/TASS Alexander Chtcherbak/TASS

Emplacement : près de la station ZIL, Ceinture centrale de Moscou (MTsK)

Musée polytechnique et ses alentours

L’espace autour du Musée polytechnique, situé en plein cœur de la capitale, a été transformé en parc de plusieurs niveaux avec un amphithéâtre et de jolis gazons. Au niveau supérieur, dans la rue, ont été créés de petits ponts et allées menant à l’entrée du musée et à l’amphithéâtre. Un niveau inférieur a pour sa part vu le jour car une cave a été mis au jour autour du musée.

Vladímir Pesnya, Kirill Kalinnikov/Sputnik Vladímir Pesnya, Kirill Kalinnikov/Sputnik

Contrairement aux autres parties du bâtiment, l’étage inférieur n’a pas été peint et son apparence historique - il est réalisé en brique rouge - a été préservée. Autour ont été posés des gazons et installés des bancs. Quant aux ponts, ils font office d’auvents sous lesquels on peut se protéger de la pluie et du soleil - oui, à Moscou, il fait chaud ! D’ailleurs, en bas le bruit de la route n’est pratiquement pas audible.

Emplacement : près de la station de métro Kitaï-Gorod

Chelepikhinskaïa naberejnaïa (Quai Chelepikha)

Dans l’ouest de Moscou, dans le quartier de la City, a vu le jour un nouvel espace public qui s’étend le long de la Moskova. La promenade rappelle un énorme échiquier avec des tables et des bancs. Au centre, Luna (Lune) est un objet d’art, miroir haut de 4 mètres. Attention, il est interdit de le toucher !

mos.ru, service de presse mos.ru, service de presse

Emplacement : métro Chelepikha

Bolchoï Spasoglinichtchevski pereoulok

Encore un exemple prouvant qu’un parking dans le centre de Moscou peut être transformé en espace public branché. Composé de trois niveaux, il abrite des bancs, des allées, des fontaines et des aires de sport.

Ian Linn/TASS; Alexandre Avilov/Agence Moskva Ian Linn/TASS; Alexandre Avilov/Agence Moskva

Emplacement : 5 minutes à pied du métro Kitaï Gorod

Sirenevy sad (Jardin des lilas)

Chaque printemps, ce parc, où il est possible d’admirer toute sorte de lilas, devient le pôle d’attraction principal des instagrammers moscovites. Ouvert à l'époque soviétique, il a été récemment entièrement reconstruit. De nouvelles allées et aires de détente y ont été aménagées, sans oublier l’apparition de nouveaux endroits pour se prendre en photo !

mos.ru, Vladímir Sergeiev/Sputnik mos.ru, Vladímir Sergeiev/Sputnik

