Le métro de Moscou vu de l’intérieur: ce qui reste caché aux yeux des passagers

Le métro de Moscou est en soi le plus grand musée souterrain au monde et le transport le plus commode de la capitale russe. Toutefois, toute une série d’endroits y est inaccessible aux passagers.

Or, à l’occasion de son 85e anniversaire, l’organisation a fait exception à la règle et pendant plusieurs mois, des membres du groupe artistique Saison et les curateurs du Musée de Moscou ont scruté la vie secrète du métro, se sont rendus dans les dépôts fermés et les ateliers de maintenance.

Ce projet a donné lieu aux toiles réalistes de « La face cachée du métro » et à la session photo d’Anna Skrzhinskaya, représentant les vrais employés de la « cité souterraine ».

L’exposition « La Face cachée du métro » se déroulera du 2 octobre au 8 novembre 2020 au centre Guiliarovski.

