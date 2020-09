En images: six endroits de Russie pour se sentir comme à l'étranger

Châteaux français et villages norvégiens? Vous trouverez tout cela et bien plus en Russie! De loin, ces lieux peuvent facilement être confondus avec les recoins d’une ville européenne ou asiatique, mais en y regardant de plus près, il devient clair que ces maisons et ces rues sont avant tout des hommages à l'architecture mondiale.

1. Belgique et Hollande à Iochkar-Ola

La capitale de la République des Maris est connue dans tout le pays comme une ville comprenant des copies de sites touristiques du monde entier. Un quai porte le nom de Bruges, un autre celui d'Amsterdam et les deux sont reliés par un pont qui s'étend depuis le «kremlin de Moscou ». On y trouve une tour Spasskaïa, comme au kremlin de Moscou, une place Saint-Marc et, en passant, un monument à Grace Kelly. Tous ces sites sont apparus ici à l'initiative du maire de la ville au début des années 2000, et les habitants ont tellement aimé l'architecture « européenne » que de nouveaux bâtiments font encore leur apparition.

2. Château de la Loire à Moscou

Sur le territoire du parc VDNKh à Moscou, entre les pavillons Pêche et Élevage de lapins se trouve un hôtel particulier. L'endroit est calme, et les touristes viennent rarement ici. Cependant, le bâtiment est plutôt intéressant. Il s'agit d'une copie de l'un des châteaux français de la vallée de la Loire, apparu à Moscou au début des années 2000. L'édifice est vide depuis de nombreuses années et les Moscovites le surnomment « château fantôme ». L'administration du VDNKh considère en réalité la construction illégale et demande sa démolition.

3. Pagodes japonaises à Moscou

Jusqu'à une date récente, cette zone était un terrain vague, mais début septembre 2020, un parc que les habitants appellent « Petit Japon » a été créé ici. À l'entrée, les visiteurs sont accueillis par un samouraï à cheval et des statues de dragons. Dans les « maisons japonaises », vous pouvez trouver diverses friandises et souvenirs.

4. Château français en Kabardino-Balkarie

Ce château gothique avec de hautes tours, des portes en fer massives et un lac avec des cygnes est situé dans le Caucase, en Kabardino-Balkarie. Le château Erken est un lieu de production viticole moderne et un endroit populaire pour les célébrations en tous genres. L'idée de créer un tel ensemble est venue à un agronome local dans les années 1990. Il voulait qu'une économie viticole de niveau européen voie le jour en Russie. La majeure partie du territoire est occupée par des vignobles, où sont cultivés les cépages classiques Merlot, Chardonnay et Cabernet Sauvignon. Or, vous pourrez apprécier la qualité des boissons dans la luxueuse salle de dégustation du château.

5. L'Europe médiévale dans la région de Moscou

Dans le Nord de la région de Moscou, il y a un endroit où l'on se retrouve littéralement au beau milieu d'une vieille ville européenne. Des rues étroites, de jolies maisons à deux étages, un « hôtel de ville » sur la place et même une « cathédrale » - en fait, ce sont des décors de vieux films qui ont été déplacés au parc à thème de Kinogorodok. Les photos prises devant ces décorations sont spectaculaires !

6. Village de pêcheurs norvégiens dans la région de Riazan

Le complexe hôtelier du village de Choumach, à 200 km de Moscou, est construit dans le style des villages de pêcheurs norvégiens, avec un phare. Il a été conçu comme un centre de loisirs pour les amoureux de nature et de pêche, mais le chantier est resté inachevé. Le village est situé dans un endroit pittoresque au bord d’un lac, dans des prairies humides, et il est donc fort possible que ce soit le plus beau site inachevé de Russie.

