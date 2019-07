Cette majestueuse église russe aux allures de château Disney

Le domaine de Bykovo est l’un des sites les plus enchanteurs et pittoresques de la région de Moscou, ainsi qu’un lieu idéal pour les amateurs de photographie.

Il serait tentant de supposer que cet édifice est celui représenté dans le logo Disney.

Mais non ! Et n’attendez pas non plus que Belle grimpe cet escalier pour rejoindre sa Bête.

Il ne s’agit d’ailleurs même pas d’un château, mais d’une église orthodoxe située dans la région de Moscou. Une construction inhabituelle et parfaitement unique en son genre.

L’église Notre-Dame de Vladimir a été bâtie en 1789 dans le style pseudo-gothique.

Juste à côté, se situe le domaine de Borontsovo-Dachkovo, où vivait autrefois la famille du gouverneur moscovite Mikhaïl Izmaïlov. C’est lui qui a initié la construction de ce lieu de culte, en la mémoire de sa défunte épouse.

L’identité de l’architecte est incertaine, mais la majorité des historiens penchent pour Vassili Bajenov, dont le style est reconnaissable ici. Bajenov а en effet également imaginé divers ensembles architecturaux, tels que la maison Pachkov, près du Kremlin de Moscou, le domaine de Tsaritsyno, ainsi que le château des Ingénieurs, à Saint-Pétersbourg.

L’étage supérieur de cette église est dédié à l’icône de Notre-Dame de Vladimir, l’une des plus vénérées en Russie. Le rez-de-chaussée est quant à lui consacré à la naissance du Christ.

Dans les années 30, ce lieu de culte a fermé ses portes, les autorités soviétiques ayant banni la religion. Y a alors tout d’abord été aménagé une colonie pour enfants, puis une école de sapeurs-mineurs, et enfin une fabrique textile. Sans surprise, la décoration intérieure a, par conséquent, été fortement endommagée.

En 1989, les services religieux y ont cependant repris, et l’église fonctionne aujourd’hui quotidiennement.

Pour ce qui est de la résidence seigneuriale, elle a quant à elle bel et bien été conçue par Bajenov.

Elle a, durant la période soviétique, hébergé un sanatorium pour tuberculeux, et est aujourd’hui abandonnée. Elle attire toutefois bon nombre de curieux venant se prendre en photo devant ce lieu paraissant énigmatique.

