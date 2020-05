En photos: onze destinations pour découvrir la Russie en toutes saisons

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Place Rouge, Moscou

Igor Ivanko; Alexander Avilov/Moskva Agency Igor Ivanko; Alexander Avilov/Moskva Agency

Oui, oui, cela peut sembler un peu cliché, mais la place Rouge, en plein cœur de Moscou, défend vaillamment son titre de destination la plus populaire de Russie. Et elle est vraiment splendide en toute saison, n'est-ce pas ? Au printemps, vous pouvez y trouver des expositions de fleurs et des défilés, en été – des foires aux livres et des concerts, en automne - des marchés proposant des plats délicieux, et en hiver, la place Rouge se transforme en une patinoire cosy et devient le meilleur endroit pour célébrer le Nouvel an !

Kremlin, Moscou

Valery Sharifulin/TASS; Kirill Zykov/Moskva Agency Valery Sharifulin/TASS; Kirill Zykov/Moskva Agency

Durant sa longue histoire, le Kremlin de Moscou a été en bois, puis en pierre blanche, puis en pierre rouge ; il a brûlé, été attaqué, reconstruit, et a toujours ressuscité. À l'intérieur des murs du Kremlin, vous verrez de nombreux bâtiments et sites intéressants, y compris la cloche-tsar et le canon-tsar aux dimensions démesurées, ainsi que le bureau du président russe. Nous vous suggérons également de jeter un œil au Kremlin depuis le quai de la Moskova – c’est beau, pas vrai ?

>>> Des églises en bois aux temples bouddhistes: un Français ayant exploré la Russie en 44 jours raconte

Peterhof, Saint-Pétersbourg

Alexander Halperin; Olga Golovko/Sputnik Alexander Halperin; Olga Golovko/Sputnik

Cette magnifique résidence de l'empereur à l'extérieur de Saint-Pétersbourg est souvent comparée à Versailles. Soit dit en passant, Peterhof possède le plus grand système de fontaines et de cascades au monde ! Les plus surprenantes sont la cascade de la montagne d’échecs, la fontaine de Samson et la grande cascade près du palais principal. La saison des fontaines dure de la mi-mai à la mi-septembre avec un grand gala d'ouverture et de clôture.

Place du Palais, Saint-Pétersbourg

Anton Vaganov/TASS; Nikolay Gyngazov/Global Look Press Anton Vaganov/TASS; Nikolay Gyngazov/Global Look Press

C'est le point de départ de votre aventure à Saint-Pétersbourg : jetez un œil au Palais d'hiver (qui abrite maintenant le musée de l'Ermitage), à ​​la colonne Alexandre et à l'Arc de triomphe de l’état-major général. À seulement une minute de la place, vous vous retrouvez sur le quai du fleuve Neva avec sa vue imprenable sur l'île Vassilievski. Le meilleur moment pour visiter Saint-Pétersbourg est le début de l’été, pendant la saison des « nuits blanches », mais, pour être honnête, la ville possède un charme fou à tout moment de l’année…

Lac Baïkal, région d'Irkoutsk, Bouriatie

Evgeny Biyatov; Kirill Shipitsin/Sputnik Evgeny Biyatov; Kirill Shipitsin/Sputnik

Habituellement, les gens passent leurs vacances d'été au bord du lac, mais il serait dommage de passer à côté de la beauté hivernale du Baïkal, le lac le plus profond de la planète ! La glace du Baïkal est célèbre pour ses formes incroyables : imaginez des cercles blancs sur la surface transparente bleutée de l'eau gelée. Et cette glace est si dure qu'en hiver, des courses de vitesse ont même lieu dessus !

>>> Loin de tout: des étrangers racontent leurs inoubliables périples en Sibérie

Île de Kiji, Carélie

Ilya Timin/Sputnik; Smirnov Vladimir/TASS Ilya Timin/Sputnik; Smirnov Vladimir/TASS

Dans ce musée ethnographique en plein air sur le lac Onega, de nombreux bâtiments en bois du Nord russe du XVIIe au XIXe siècle sont rassemblés. L'ensemble architectural du Pogost de Kiji, qui comprend l'église de la Transfiguration, l’église de l'Intercession de la Sainte-Vierge et un clocher, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien que le musée fonctionne toute l'année, la plupart des touristes s’y rendent en été. Les hivers sont plutôt rudes en Carélie, et il peut y avoir des problèmes de navigation à l'automne et au printemps.

Colonnes de la Léna, Iakoutie

Svetlana Pavlova/TASS; Vsevolod Pulya Svetlana Pavlova/TASS; Vsevolod Pulya

Certains guides touristiques disent que les Colonnes de la Léna sont un endroit que tout le monde devrait visiter au moins une fois dans sa vie. Eh bien, il est difficile d'être en désaccord avec ces experts du voyage ! Dans ce parc national, également inclus sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, vous aurez une vue fantastique sur les falaises formées il y a 400 000 ans. Le meilleur moment pour les admirer est de fin février à début mars. Vous pouvez vous y rendre sur la rivière gelée Lena en voiture ou en été en bateau.

Église de l'Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl, région de Vladimir

Krasilnikov Stanislav/TASS; Yuri Kaver/Sputnik Krasilnikov Stanislav/TASS; Yuri Kaver/Sputnik

Pour atteindre ce temple irréel en pierre blanche, vous devez parcourir environ 1,5 km à travers la prairie humide du village de Bogolioubovo (où se trouvait autrefois la résidence du duc Andreï Bogolioubski). L'église se dresse sur la colline artificielle au confluent des rivières Kliazma et Nerl. La légende dit que cette église a été fondée en mémoire de son fils Iziaslav, tué lors d’une bataille sur la Volga. L'église, lumineuse et très photogénique, date du XIIe siècle !

Solovki, région d’Arkhangelsk

Vasily Batanov/Sputnik; Sergey Bobylev/TASS Vasily Batanov/Sputnik; Sergey Bobylev/TASS

Les Solovki sont un groupe de six îles situées en mer Blanche, dans le nord de la Russie. Cet endroit, connu pour avoir été à l’époque soviétique une partie du tristement célèbre goulag, héberge également un ancien monastère orthodoxe. De nombreux touristes visitent les Solovki pour leur belle nature nordique et leurs labyrinthes de pierres mystiques.

>>> Huit merveilles naturelles de Russie (relativement) faciles d'accès

Krasnaïa Poliana, Sotchi

Legion Media Legion Media

Bienvenue dans la ville hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2014 et la station préférée de tous les amateurs de sports d'hiver ! La saison de ski est ouverte de début décembre à fin mars. Cependant, vous trouverez des choses passionnantes à y faire toute l'année : c'est un endroit idéal pour la randonnée, le VTT et d'autres sports extrêmes.

Isthme de Courlande, région de Kaliningrad

Gabriel Grigorov/TASS; Legion Media Gabriel Grigorov/TASS; Legion Media

Ce qui est surprenant dans ce parc, c'est que sur une étroite bande de terre (moins de 4 km de large), on trouve une grande variété d'espaces naturels. De longues dunes de sable, de mystérieuses pinèdes et des prairies ensoleillées, avec une grande variété d'animaux sauvages, y compris des renards et des lièvres - la nature paisible fait de l’isthme de Courlande l'un des parcs nationaux les plus attrayants de Russie. Lorsque vous planifierez votre voyage, gardez à l'esprit que les automnes et les hivers de la Baltique sont généralement pluvieux.

Dans cet autre article découvrez dix parcs nationaux de Russie que vous devez visiter au moins une fois dans votre vie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.