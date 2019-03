Les dix hôtels les plus insolites de Russie

LeapRus - hôtel-capsule sur l’Elbrous

Vous pouvez facilement passer la nuit à 3 912 mètres d'altitude et vous sentir presque comme un astronaute. Certes, il vous faudra réserver à l'avance. L'hôtel est situé sur le versant sud de l'Elbrous, la plus haute montagne de Russie. La ville la plus proche, Terskol, est à trois heures de route de l'aéroport de Mineralnié Vody. Le transfert de la remontée mécanique vers la capsule est inhabituel : il se fait en tracteur de montagne.

Les grimpeurs et amateurs de belles vues trouveront des lits simples et un hébergement pour 12 personnes dans deux grandes capsules, ainsi que trois repas par jour au buffet. Sur Booking.com, l'hôtel a été évalué à 9,0.

3 500-6 500 roubles (47-87 euros)

booking.com/hotel/ru/eko-leaprus.ru

leaprus.com

Hôtel «Stade» à Kazan

Vladimir Pesnya/Sputnik Vladimir Pesnya/Sputnik

Passer la nuit au stade est le rêve de tout amateur de football. Désormais, c’est possible en Russie. 12 loges VIP de la Kazan Arena ont été converties en chambres d'hôtel avec hébergement pour 2 et 4 personnes.

Certes, en temps de matchs de football, les chambres sont à nouveau converties en loges et il sera possible de les louer pour 80 000 roubles (près de 1 070 euros) en moyenne.

3 500-6 500 roubles (47-87 euros)

booking.com/hotel/ru/stadium.ru

kazanarena.com/en

Hôtel «Maison sur la cave» (Dom na Pogrebakh) à Rostov Veliky

Vous n’avez jamais dormi dans un kremlin ? Les chambres de style russe sont situées dans un bâtiment du XVIIe siècle, sur le territoire du musée du Kremlin de Rostov. Le premier étage est en pierre et le second en bois : on pensait que vivre dans une maison en bois était meilleur pour la santé. Au XVIIIe siècle, les métropolites de Rostov vivaient au deuxième étage et, à l'époque soviétique, la maison a été transformée en centre touristique.

À propos, cet hôtel figure dans le top 10 des hôtels les plus romantiques de Russie, selon Tripadvisor. Il y a peu de chambres et la demande est forte - alors réservez à l'avance.

700-3 000 roubles (10-40 euros)

domnapogrebah.ru

Bolotov.Dacha dans la région de Toula

Vous avez toujours voulu savoir ce qu'est une datcha russe ? Alors bienvenue dans cet hôtel situé près du vieux manoir de Dvorianinovo. Le slogan Bolotov.Dachi est « Gibier. Confort. Culture ». Il offre de l'air pur, un déjeuner à la table commune et une vie calme, loin de l'agitation de la ville.

Vous pouvez séjourner dans la chambre de la grande maison de campagne, dans l’auberge ou dans des maisons séparées de style scandinave.

Les réservations sont disponibles uniquement sur le site Web (ou hello@bolotov.life)

Coût par nuit à partir de 2 600 roubles (35 euros). Le week-end et pour les maisons, la période de réservation minimale est de deux nuits.

bolotov.life/booking

Park-Hôtel Berendeevka à Kostroma

Ici, vous pourrez vous sentir comme un héros des contes de fées russes et passer la nuit dans un vrai terem (maison en bois). Les touristes notent en particulier l'agréable odeur de bois qui règne ici. À propos, la ville de Kostroma et les principales attractions ne sont qu'à 10 minutes.

À proximité se trouve le musée du Terem de Berendeï (le roi mythique des contes de fées), qui raconte les anciennes traditions et rituels russes, et décrit les habitants légendaires des forêts locales.

À partir de 2 200 roubles (30 euros) par nuit, il existe des forfaits pour les longs séjours.

booking.com/hotel/ru/berendeevka.ru

berendeevka44.ru

Volga-Volga dans la région d'Ivanovo

Ici, vous pouvez admirer le lever de soleil en prenant le thé avec vue sur la Volga, et regarder les bateaux de croisière qui passent au bord de l'eau. Plios, où se trouve l'hôtel, est considérée comme l'une des petites villes les plus pittoresques de la Volga. On y organise le festival du film d'Andreï Tarkovski, le réalisateur lui-même étant né sur la rive de la Volga, non loin d'ici.

C'est un autre hôtel de notre liste, décoré dans le style russe traditionnel. À propos, il est dans le top 25 des meilleurs mini-hôtels selon Tripadvisor.

2 600-6 400 roubles (35-86 euros)

booking.com/hotel/ru/volga-ples.ru

volga-ples.com

Hôtel «Bastion de l'empereur Paul» à Pavlovsk (Saint-Pétersbourg)

castlestate.ru castlestate.ru

L'empereur Paul Ier était célèbre pour son psychisme instable et sa phobie de la persécution. Sur ses ordres, le château Mikhaïlovski entouré de douves a été construit dans le centre de Pétersbourg. Le bâtiment héberge désormais un musée. Dans un autre bastion de Paul, construit dans les années 1795-1797, se trouve aujourd'hui un hôtel de 22 chambres. Toutes sont décorées dans le style d'un ancien château.

À propos, pour la modique somme de 480 000 roubles (6 435 euros environ), le château peut être loué entièrement pour un événement fermé.

12 000-60 000 roubles (160-805 euros)

booking.com/hotel/ru/zamok-bip.ru

bip-hotel.ru/en

Boutique-Hôtel Bibliothèque à Vologda

Pour les amateurs de lecture, il sera agréable de se plonger littéralement dans un livre. Les chambres de l'hôtel sont décorées dans le style de 10 œuvres célèbres - Sherlock Holmes, Eugene Onéguine et Les Mille et une nuits.

Le bâtiment lui-même est un ancien manoir en bois, qui comprend un bar gastronomique, une librairie et un sauna.

3 800-5 800 roubles (51-78 euros)

booking.com/hotel/ru/biblioteka-boutique.ru

bibliotekahotel.ru

Hôtel Shkiperskaya à Kaliningrad

Non loin de l'île de Kant et de la cathédrale de Königsberg se trouvent le village de pêcheurs et l'hôtel de style allemand Shkiperskaya. L'intérieur ressemble à un vieux manoir, et dans les couloirs, on trouve des canapés anciens, des statues et des peintures. L’hôtel est entouré de restaurants où l’on peut déguster du poisson.

À partir de 2 900 roubles (39 euros)

booking.com/hotel/ru/shkipper.ru

skipperhotel.ru/en

Hotel Sovietski à Moscou

Ici, vous pouvez plonger dans l’époque de Staline et vous sentir comme un représentant de la crème de la crème du Parti. À propos, à partir de 21 000 roubles (280 euros) par nuit, vous pouvez séjourner dans l’appartement de luxe 301, où le fils de Staline, Vassili, aimait passer du temps.

Pour le dîner, rendez-vous au restaurant Yar situé dans le même bâtiment. Savva Morozov, Fiodor Chaliapine, Anton Tchékhov et Maxime Gorki aimaient fréquenter ces lieux. Il y a même un roman populaire qui lui est consacré : Hey, chauffeur, fonce à Yar.

À partir de 5 360 roubles (72 euros environ)

booking.com/hotel/ru/historical-sovietsky.ru

sovietsky.ru/en

