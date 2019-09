Cinq voyages hors de prix en Russie

Le plateau de Poutorana, coût estimé: 2 750 euros

Il est difficile d’atteindre le monument naturel unique qu'est le plateau de Poutorana, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais si vous voulez vraiment voir les canyons sans fond et les plus hautes cascades de Russie, cela en vaut la peine ! Les visites à Poutorana durent généralement de 6 à 10 jours et comprennent un long voyage en bus, puis en bateau, puis en hélicoptère, le tout suivi d’une longue marche à pied ! L’aventure vous coûtera environ 2 750 euris - vous devrez également acheter un billet d’avion pour Norilsk (au moins 450 euros de Moscou).

Peut-on le faire avec un petit budget ?

Pas évident. Cette zone possède un accès limité et vous devrez obtenir un permis spécial du FSB de Russie (en savoir plus ici), qu’une agence de voyage peut vous aider à obtenir. De plus, il est presque impossible de se rendre sur le plateau de Poutorana en utilisant les transports en commun.

Volcans du Kamchatka, coût estimé: 7 300 euros

Savez-vous où se trouve le plus grand nombre de volcans actifs en Russie ? En Extrême-Orient. Si vous voulez voir de vos yeux d'incroyables paysages rappelant une autre planète, faites vos bagages et rendez-vous au Kamchatka ! Vous pouvez y passer des mois à photographier la flore et la faune. Les agences de voyage peuvent également proposer de nombreuses excursions intéressantes dans les différentes îles de l’Extrême-Orient russe. Un voyage habituel à travers le Kamtchatka prend 10 à 12 jours et comprend une visite du volcan Klioutchevskaïa Sopka, une croisière en bateau dans la baie d'Avatcha, des activités de pêche et l'observation des animaux sauvages. Pour près de 7 300 euros, la visite comprend l’hébergement dans une tente ou dans une base touristique, les transports et les excursions. Le billet d'avion de Moscou vers Petropavlovsk-Kamtchatski (environ 640 euros) n'est pas inclus.

Peut-on le faire avec un petit budget ?

Certaines nationalités peuvent visiter l’Extrême-Orient russe avec un simple visa électronique (en savoir plus ici) ou même sans ce dernier en arrivant à bord d’un navire de croisière. Dans ce cas, vous avez la possibilité d’explorer le Kamchatka librement.

Grand Nord russe et Tchoukotka, coût estimé: 10 000 euros

Ours polaires, baleines grises, morses carnivores et des milliers d'oiseaux du nord vous attendent au bout du monde. Les conditions de vie de la Tchoukotka sont plutôt difficiles : l’endroit est gelé, venteux et presque désert, seul un voyageur aguerri pouvant l’explorer. Les voyages commencent dans la ville d'Anadyr (un billet d'avion depuis Moscou coûte environ 700 dollars), où vous entamez un voyage de deux semaines sur un brise-glace. Ce voyage dans l'Arctique vous coûtera la bagatelle de 10 000 euros, visites guidées et repas compris.

Peut-on le faire avec un petit budget ?

En fait, le moyen le moins cher de voir la Tchoukotka est de l’Alaska. De plus, c’est gratuit. Dirigez-vous vers l’île de la Petite Diomède et vous pourrez apercevoir la pointe orientale du cap Dejnev, en Russie.

Transsibérien version luxe, coût estimé: 13 700 euros

La façon la plus romantique de voyager à travers la Russie est sans conteste de prendre le train. Sur le chemin de fer transsibérien, vous trouverez des trains spéciaux de style rétro pour les touristes. Le train le plus luxueux est le Golden Eagle, qui ressemble à un véritable palais à l'intérieur - et offre même des baignoires de grande taille dans certains compartiments. Le prix d'un tel voyage commence à 13 700 euros pour relier Moscou à Vladivostok. Le repas et les visites sont inclus (heureusement !). Pour le voyage retour, vous pouvez tout refaire dans le sens inverse ou acheter un billet d'avion pour Moscou (à partir de 360 euros) !

Peut-on le faire avec un petit budget ?

Facile. Vérifiez l'itinéraire, planifiez le voyage et achetez en ligne des billets séparés pour chaque segment de l'itinéraire !

Arctique russe, coût estimé: 27 500 euros

Envie de voir l'océan Arctique et de contempler la glace séculaire ? Lors d’un voyage vers la Terre François-Joseph sur un brise-glace, vous verrez des ours polaires de près face et admirerez les zones les moins peuplées de Russie. Les réservations pour chaque voyage commencent 18 mois à l’avance et toutes les places sont généralement épuisées en quelques mois. Le prix commence à partir de 27 500 $ pour une cabine double, repas, visites guidées et bottes en caoutchouc inclus ! Encore une fois, vous devez vous y rendre vous-même et les billets d’avion pour Mourmansk à partir de Moscou coûteront environ 180 euros.

Peut-on le faire avec un petit budget ?

Impossible, malheureusement ! Essayez donc d’arriver par vous-même dans l’Arctique !

