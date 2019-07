Quid du problème de la gestion des bagages à l'aéroport Cheremetievo de Moscou?

Au cours des derniers jours, l’aéroport international moscovite de Cheremetievo (SVO) a été confronté à des difficultés en matière de gestion des bagages. Les 29 et 30 juin, 1 500 valises, selon le service de presse du port aérien en question, ont en effet été séparées de leurs propriétaires. Les rumeurs évoquaient toutefois le chiffre colossal de 9 000 unités.

Ces complications précises sont le résultat d’un concours de circonstances, les fortes précipitations dans la région ayant causé vendredi des retards de vols et l'accumulation dans l'aéroport de passagers ayant raté leurs correspondances, tandis que dimanche est survenue dans l’un des terminaux une panne du système automatique de gestion des bagages, informe l'agence TASS, citant un représentant de l'aéroport.

Néanmoins, des problèmes similaires ont été constatés dès la fin du mois de mai et pris de l’ampleur début juin, avec l'arrivée des vacances estivales. Alors que les arrivants devaient ainsi parfois attendre plusieurs heures avant de récupérer leurs effets, les avions décollant depuis Cheremetievo n’étaient pas toujours chargés des bagages de leurs passagers, informe pour sa part le journal économique Vedomosti, se référant à des employés de compagnies aériennes.

Cette édition explique ce dysfonctionnement par le fait qu’Aeroflot, première compagnie aérienne de Russie et principal client de l’aéroport (78,5% des flux aériens en 2018), s’occupait auparavant elle-même de la gestion des bagages de ses passagers. Néanmoins, suite à l’ouverture du terminal B en mai 2018, cette tâche a été progressivement confiée à la responsabilité de Cheremetievo Handling. Or, l’entreprise n’est pas parvenue à accroître à temps les effectifs de ses manutentionnaires.

La société a alors promis de résoudre le problème avant la fin du mois de juin.

Pour le moment, d'après l'agence russe Interfax, l'aéroport gère progressivement les conséquences de la situation qui s'est créée ce week-end et les bagages sont expédiés d'urgence vers les villes et pays de destination de leur propriétaires.

« L’aéroport de Cheremetievo fonctionne de manière stable. Le service aux passagers et compagnies aériennes, l’enregistrement et la remise des bagages se déroulent en conformité avec les normes technologiques établies. Les bagages des passagers en correspondance, qui n’ont pas été expédiés plus tôt en raison des retards de vol dus aux conditions météorologiques, sont diligemment envoyés vers les lieux de destination », a en outre soutenu un représentant de l’aéroport, cité par Interfax.

