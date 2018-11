«Volez avec Aeroflot!» сomment une compagnie aérienne soviétique est devenue la plus grande du monde

Aeroflot est la principale compagnie aérienne de Russie et était, à l'époque soviétique, la plus importante au monde, en plus d'en être l'une des plus anciennes. Nous vous contons donc aujourd'hui son incroyable épopée, de sa naissance à ses plus grands exploits.

Archives Archives

Aeroflot est l’un des symboles les plus connus de la Russie (et de l’URSS) et a déjà transporté 120 millions de passagers par an. Retour sur sa naissance et ses heures de gloire.

Archives Archives

Aeroflot a été créée peu de temps après la fin de la guerre civile en Russie, en 1923. Au début, elle s'appelait Dobroliot, ce qui signifie « Bon vol ». Au début des années 1930, la société a obtenu son nom actuel.

Archives Archives

L’un des premiers vols internationaux de la compagnie soviétique reliait la ville allemande de Königsberg (actuelle Kaliningrad russe), et les premiers vols intérieurs réguliers ont été effectués vers Nijni Novgorod (à 400 km à l'est de Moscou). À cette époque, les pilotes soviétiques d’Aeroflot étaient aux commandes d'avions allemands Junkers F-13.

Archives Archives

Cependant, à partir du début des années 1930, les premiers avions de fabrication soviétique - ANT-9 et K-5 - ont été mis en service. Le premier aéroport de passagers a également ouvert à Moscou. C'était l'un des plus grands au monde et il était situé à proximité de la station de métro Aéroport.

Archives Archives

Les premières hôtesses de l'air ont commencé à travailler pour Aeroflot en 1939, bien qu'on les appelait alors « dames de dîner ». Décrocher un tel emploi n’était pas chose facile, car les conditions d'entrée étaient strictes : les « dames de dîner » ne pouvaient pas dépasser 162 cm ni peser plus de 52 kg.

Archives Archives

Aeroflot a commencé à se développer rapidement après la Seconde Guerre mondiale. L’aéroport de Vnoukovo à Moscou est devenu la plus grande plaque tournante de l’URSS à l’époque. En 1956, Aeroflot a lancé le premier avion de transport de passagers soviétique, le Tu-104. De 1956 à 1958, le Tu-104 était le seul avion de ligne au monde à fonctionner lorsque le britannique Havilland DH 106 Comet (le premier avion de transport de passagers au monde) fut immobilisé pour des raisons de sécurité.

Archives Archives

À la fin des années 1950, Aeroflot a établi un nouveau record avec la mise en service de son avion Tu-114, le plus grand avion de transport de passagers au monde. Plus tard, il a été remplacé par un autre avion emblématique de l'Union soviétique, l’Il-62.

Archives Archives

En 1960, le bureau de publicité et d’information d’Aeroflot est créé. Vers la même époque, un slogan populaire voit le jour – « Volez avec Aeroflot ! ». Il y avait beaucoup de blagues à ce sujet, car il n'y avait aucune autre compagnie aérienne en URSS, et il était donc impossible de voler avec d'autres compagnies. Cependant, le message derrière ce slogan visait à convaincre les passagers d’utiliser des avions plutôt que des trains, principal concurrent d’Aeroflot.

Archives Archives

Aeroflot disposait d’un plus grand nombre d’avions que tout autre transporteur aérien - plus de 2 000 - du « koukourouznik » (avion d’épandage agricole) Antonov An-2 au Tu-144 supersonique (le premier avion supersonique au monde).

Archives Archives

En 1980, Aeroflot est devenu le transporteur olympique officiel lors des Jeux olympiques d'été à Moscou. Aeroflot a figuré dans de nombreux films internationaux, y compris le classique 2001: Odyssée de l'espace et la coproduction italo-soviétique Les Incroyables Aventures d’Italiens en Russie.

Archives Archives

Aeroflot effectuait alors plus de trajets qu'aujourd'hui et transportait 120 millions de passagers par an. Ce record Guiness reste inégalé - c’était la plus grande compagnie aérienne du monde.

Archives Archives

Aeroflot a enfin déjà desservi la route la plus longue du monde, 18 000 km, reliant Moscou, Rabat, La Havane, Lima et Santiago.

Archives Archives

Dans cet article, revivez trois atterrissages extrêmes de l'histoire russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.