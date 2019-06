Changement de nom des aéroports russes: que les voyageurs doivent-ils savoir?

Le 31 mai, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret renommant 44 des aéroports du pays dans le but de commémorer d’illustres personnages historiques, qu’il s’agisse de dirigeants, d’écrivains, d’artistes ou de pionniers de l’espace.

Conformément à ce texte, l’aéroport Domodedovo de Moscou sera ainsi à présent nommé d’après le célèbre scientifique russe Mikhaïl Lomonossov, tandis que celui de Cheremetievo héritera du nom du grand poète Alexandre Pouchkine et Vnoukovo celui du concepteur d’avion Andreï Tupolev.

Si vous envisagez un séjour à Sotchi en passant par l’aéroport d’Adler ou en Crimée par celui de Simféropol, vous y remarquerez alors certainement les noms, respectivement, du cosmonaute soviétique Vitali Sevastianov et du maître de la peinture de marine Ivan Aïvazovski.

Anton Tchekhov (aéroport Khomoutovo de Ioujno-Sakhalinsk), Dmitri Mendeleïev (aéroport Rochtchino de Tioumen), Élisabeth Ire (aéroport Khrabrovo de Kaliningrad), Catherine II (aéroport Pachkovski de Krasnodar) et Mikhaïl Lermontov (aéroport de Mineralnye Vody) figurent également parmi les 44 glorieux Russes dont les noms ont été attribués à des aérogares du pays.

Or, ces choix n’ont pas été effectués au hasard : les nouvelles appellations ont été retenues sur la base d’un sondage public en ligne initié par les autorités et s’étant tenu en automne 2018.

Mais que cela signifie-t-il pour les voyageurs ? Est-il nécessaire de mémoriser ces nouveaux noms ? Aurez-vous à échanger vos billets ? Heureusement, ces modifications n’affecteront ni le nom légal des aéroports, ni leurs codes de l’aviation internationale, ni leur registre officiel. En réalité, ils conserveront leur nom d’origine tout en en obtenant un supplémentaire.

« Il est nécessaire de noter qu’il n’y a pas de véritable changement de nom en tant que tel, a en effet expliqué le service de presse de l’aéroport de Vnoukovo à Russia Beyond. Notre aéroport conservera son nom original "Aéroport international de Vnoukovo", appellation à laquelle sera ajoutée "A. N. Tupolev". En parallèle, le nom "Vnoukovo" et ses codes "VNK pour la Russie, VKO et UUWW pour l’étranger " continueront d’être les mêmes et d’apparaître sur tous les billets, cartes d’embarquement et autres documents ».

Ne paniquez donc pas, et profitez pleinement de votre prochain vol vers la Russie.

