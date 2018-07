Cheremetievo: quatre nouveautés pour vous repérer rapidement dans le principal aéroport de Moscou

Avec un nouveau format audacieux créé par le meilleur studio de design de Russie, le système de navigation récemment mis à jour de l'aéroport Cheremetievo de Moscou permet de s’y retrouver beaucoup plus rapidement.

Chaque seconde compte avant de prendre un avion : si pendant une courte escale, vous ne pouvez pas trouver rapidement votre porte d’embarquement, vous risquez bien de manquer votre vol. En prenant en compte cette nécessité, les concepteurs du studio Art.Lebedev ont apportés quelques innovations pour les écrans d'information du plus grand aéroport de Russie, Cheremetievo (SVO).

1. Les informations affichées simultanément en deux langues

Garder les yeux fixés sur les écrans d'information multilingues en attendant le tour de votre langue peut être extrêmement long et ennuyant : d’abord en russe, puis en chinois, et enfin en anglais. Eh bien, cela appartient désormais au passé, du moins à Cheremetievo. L'information est en effet toujours affichée en russe, tandis que les versions en anglais ou en chinois apparaissent toutes les cinq secondes.

Toute autre langue peut également être ajoutée.

En conséquence, les passagers russophones peuvent trouver leur vol immédiatement, et les passagers sinophones et anglophones doivent attendre leur langue deux fois moins qu'auparavant.

2. Les vols à codes partagés affichés sur une seule ligne

Le pire dans les panneaux d’informations, ce sont les vols à codes partagés opérés par une compagnie, mais mis en place en partenariat avec des compagnies partenaires, et disposant de numéros de vol respectifs. Cela signifie que le même vol peut être affiché à plusieurs reprises sur l'écran avec des numéros différents.

Art. Lebedev Studio a donc conçu une façon de montrer tous les vols à codes partagés sur une seule et même ligne, avec le numéro des vols secondaires indiqué à côté du numéro de vol principal.

3. Les vols classés par heure de départ

À Cheremetievo les écrans d’informations sont groupés par six et donnent simultanément des informations sur 160 vols. Vous obtenez alors une liste interminable de vols sans aucun indice pour savoir où commencer à chercher.

Les concepteurs d’Art. Lebedev ont trouvé la solution la plus simple possible à ce problème en regroupant des vols selon leur heure de départ et en ajoutant de grands espaces entre les différentes heures.

Les passagers ne devront plus chercher leur vol dans un énorme fouillis, mais seulement dans la catégorie de leur heure de départ.

4. Les portes d’embarquement et leurs affiches de destinations de rêve

Cette solution est basée sur l'idée que les passagers reconnaissent plus facilement leur porte d’embarquement avec une image de leur destination plutôt qu’avec un affichage textuel classique.

Les informations de vol sur les nouvelles grilles d’affichage sont surlignées en couleur orange vif, ce qui les rend tout de suite visible après le nom de la destination.

