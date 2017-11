Voyage en famille: visiter Moscou avec vos enfants

La capitale russe devient de plus en plus « kids friendly » : la plupart des restaurants proposent des aires de jeux pour enfants, quant aux parcs et aux musées, il y en a pour tous les goûts et toutes les passions. Russia Beyond vous propose des idées pour sortir à Moscou avec vos enfants.

Cirques de Moscou

Le Cirque Nikouline de Moscou a été fondé en 1880 et son administration a vite pris conscience de l’importance de faire écho aux goûts du jeune public. Une attention particulière a alors été accordée aux performances de clowns et aux numéros pouvant plaire aussi bien aux adultes qu’aux bambins. En prévision du Nouvel an, le cirque organise des « Elkas » - des fêtes de l’arbre de Noël, avec un programme d’animation spécial. Le Cirque Nikouline étant très prisé par le public, nous vous conseillons de vous procurer des billets à l’avance.

www.circusnikulin.ru (site uniquement en russe)

ZUMA Press/Global Look Press ZUMA Press/Global Look Press

Le Grand cirque de Moscou est également à ne pas manquer. En concevant son programme, les producteurs ont combiné cirque traditionnel et technologies modernes : le jeune public pourra y admirer des shows d’illusionnistes, se délecter des performances d’animaux et s’enchanter de l’habileté des acrobates. L’arène du cirque se transforme tantôt en patinoire, tantôt en piscine.

Vous pouvez réserver vos billets ici : tickets.bigcirc.ru

Zoo de Moscou

Situé à deux pas d’une bouche de métro, le zoo de Moscou est un endroit parfait pour vos enfants. Possédant plusieurs pavillons intérieurs, il reste ouvert en toutes saisons et compte parmi les membres de sa grande « famille » des éléphants et des girafes, des insectes et des reptiles. S’étendant sur 21 hectares, ce zoo, le plus grand du pays, propose en outre aux visiteurs de 6 à 12 ans des conférences éducatives animées par des zoologistes, des environnementalistes et autres chercheurs.

Le zoo est ouvert tous les jours de la semaine sauf le lundi. L’entrée est gratuite pour les moins de 17 ans.

moscowzoo .su

« Conquérir l’espace » dans le planétarium de Moscou

Situé près du zoo de Moscou, le planétarium est l’une des attractions phares pour les enfants et adolescents (et oui, il vaut mieux réserver les billets à l’avance). Fondé en 1929, il a récemment rouvert ses portes après une longue rénovation et propose des conférences, des films éducatifs et « un voyage » à la découverte de l’espace et des étoiles.

www.planetarium-moscow.ru

Musée Darwin

Ce musée d’histoire naturelle aidera vos enfants à prendre connaissance des origines de la vie sur Terre et des processus d’évolution de l’homme et des animaux. Ce musée présente en outre des sujets naturels et géographiques, des faits intéressants sur les peuples anciens et propose des tours interactifs, des jeux d’aventure et des visites de ses laboratoires équipés de matériel dernier cri.

www.darwinmuseum.ru

Aquariums de Moscou

Créé durant l’ère soviétique, le parc VDNKh est un bon endroit pour passer une journée avec des enfants. En été vous pouvez y louer des vélos, des patins à roulettes et des gyroskates. Durant la saison hivernale, ce même parc se transforme en patinoire géante.

Une nouvelle distraction vient de s’ajouter sur la liste des attractions proposées par le VDNKh – récemment ouvert, le Moskvarium mérite d’être visité même si le prix des billets d’entrée n’est pasvraiment bon marché. Il offre à ses visiteurs l’opportunité de voir de près des créatures mystérieuses, telles que les requins, les grandes raies ou les dracènes et organise des shows aquatiques de dauphins, de lions de mer et d’orques à couper le souffle. Seuls points faibles – la distance du métro et le prix de l’entrée.

tickets.moskvarium.ru

Oceanarium de Moscou. Georgiy Rozov/Global Look Press Georgiy Rozov/Global Look Press

Une autre option – l’aquarium maritime à Tchistie proudy. Situé à deux pas du métro, il permettra à vos enfants d’explorer des coraux, de toucher une étoile de mer et d’assister à un show de requins.

aquatis .ru (site uniquement en russe)

Parc à thème

Masterslavl' est une ville des métiers pour les enfants de 5 à 14 ans. Ici, ils peuvent s’essayer à plusieurs professions allant de médecin à éboueur et même obtenir un permis de conduire.

www.masterslavl.ru (site uniquement en russe)

Contrairement à Masterslavl’, KidZania est une chaîne internationale qui propose aux enfants d'organiser une ville à leur échelle. Ils peuvent également y tester différents métiers, piloter un avion ou animer une émission depuis une station de radio.

kidzania .ru

Vladimir Astapkovich/RIA Novosti Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

Encore une option – le musée interactif des professions Kidburg.

kidburg .ru

Musées et ateliers créatifs

Le premier dimanche de chaque mois, le musée Garage d'art contemporain propose un programme réservé aux adolescents. Souvent lié à l’exposition principale du musée, il comprend une visite guidée ainsi que différentes conférences et ateliers.

garagemca.org

Le Musée juif et centre pour la tolérance de Moscou est un endroit où chacun peut trouver une activité à son goût. Outre les jeux d’aventure et les programmes éducatifs, il abrite un théâtre pour enfants. En période de vacances scolaires, le musée propose un programme d’activités plus diversifié.

www.jewish-museum.ru

Se défouler à Tortuga

Activités éducatives sont certes indispensables, mais de temps en temps il est absolument nécessaire de se relâcher – sauter, jouer et se détendre. Île de la liberté, Tortuga, permet aux parents d’y laisser les enfants aussi bien pour une heure que pour une journée entière. Les bambins y passent le temps dans des ateliers de cuisine ou de poterie, mais la plupart du temps, ils s’adonnent à des jeux actifs.

tortugakids .ru (site uniquement en russe)

Théâtres jeune public

Moscou est connue pour ses théâtres et bien évidemment, le jeune public a les siens - le théâtre de musique pour enfants Natalia Sats, le théâtre jeune public TIouZ et le théâtre des marionnettes Obraztsov.

Evgenya Novozhenina/RIA Novosti Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Parcs aquatiques

Moscou et sa région abritent une bonne dizaine de parcs aquatiques, dont les plus importants sont Qua-qua Parc, Karibia et Moreon. Tous trois méritent d’être visités et les prix y sont presque similaires – à vous de choisir celui qui vous convient le mieux.

