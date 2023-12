En images: dix animaux rares et menacés que l’on peut trouver à Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Grèbe huppé

Pavel Bedniakov/Sputnik Pavel Bedniakov/Sputnik

La principale caractéristique extérieure du grèbe huppé est sa « capuche » rouge avec des cornes faites de touffes de plumes. On le trouve sur les étangs de Tsaritsyno, où il se nourrit de poissons en plongeant sous l’eau.

Hibou moyen-duc

Vassili Fedossenko/TASS Vassili Fedossenko/TASS

Ces oiseaux sont de véritables maîtres du camouflage, si bien qu’il est très difficile de les apercevoir. Il a été repéré pour la première fois en 2022 sur le territoire du complexe naturel n°178 dans le district de Novo-Peredelkino, ce qui est très rare pour une ville aussi densément peuplée.

Faucon pèlerin

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Cet oiseau, un peu plus grand qu’une corneille, est extrêmement rare à Moscou. Il se nourrit de presque tout ce qui peut voler, comme les pigeons et les corneilles. Après un programme de restauration d’un quart de siècle, les faucons pèlerins ont recommencé à nicher sur le bâtiment principal de l’Université d’État de Moscou et sur d’autres immeubles de grande hauteur.

Pigeon colombin

Imagebroker/Global Look Press Imagebroker/Global Look Press

Cette espèce d’oiseau a longtemps fait partie de la catégorie zéro de rareté, c’est-à-dire qu’elle était considérée comme probablement éteinte. Cependant, en 2023, dans le parc naturel et historique de Moskvoretski, un spécimen a été trouvé lors d’un vol migratoire de printemps. Le retour du pigeon colombin dans la capitale démontre clairement la bonne santé de la situation écologique à Moscou.

Gros-bec casse-noyaux

Vassili Fedossenko/TASS Vassili Fedossenko/TASS

Cet oiseau n’a presque jamais habité le territoire de Moscou, mais en 2022, un représentant de cette espèce a été trouvé dans le parc de Kouzminki-Lioublino. Le gros-bec casse-noyaux est un petit oiseau doté d’un bec puissant et épais. Grâce à cette caractéristique, il peut fendre les glands et en tirer des insectes.

Lire aussi : Pourquoi l’animal le plus dangereux de Russie n’est-il pas l’ours ou le loup, mais la tique?

Castor

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Bien que cet animal soit connu de tous, il figure également dans le Livre rouge. Les castors vivent dans le parc naturel et historique de Moskvoretski, sur la rivière Moskova, mais leur nombre est extrêmement faible – seulement 8 individus. Il est surprenant qu’ils préfèrent encore vivre dans la capitale.

Martre des pins

mos.ru mos.ru

Même cet animal, l’un des plus secrets et des plus prudents, peut être rencontré dans la capitale. La martre chasse généralement de petits rongeurs, des oiseaux, des lézards et mange parfois des baies. Ce prédateur vit dans différents parcs de Moscou, par exemple dans la forêt Bittsevski et à Ioujnoïé Boutovo.

Murin de Brandt

Legion Media Legion Media

Moscou abrite également des chauves-souris, que l’on trouve rarement dans des villes aussi peuplées. Le murin de Brandt est une petite créature essentiellement nocturne qui se nourrit d’insectes. L’on trouve de petites colonies dans le parc de Lefortovo, aux Monts des moineaux et au parc de Lossiny ostrov.

Lire aussi : Les cinq animaux les plus «russes» au monde

Hérisson commun

Legion Media Legion Media

Étonnamment, les hérissons figurent également dans le Livre rouge. Ils vivent généralement dans les forêts de la partie européenne de la Russie et ont un mode de vie nocturne. À Moscou, l’on trouve des hérissons au parc Lossiny ostrov, dans la forêt Bittsevsky et dans le parc d’Izmaïlovo.

Grand campagnol

Legion Media Legion Media

Le nombre de ces rongeurs a fortement diminué au cours des dernières années – ce qui rend d’autant plus intéressant le fait qu’il habite toujours à Moscou. Bien qu’il soit considéré comme nuisible, l’on peut encore le trouver dans les parcs Kouzminki et de Lefortovo.

Dans cet autre article, découvrez les sept animaux les plus célèbres de l’histoire russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.