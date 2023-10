Ces astuces qu’utilisent les Russes pour lutter contre les principaux nuisibles alimentaires

Russia Beyond (Photo: U.Schmidt, 2014; DBCLS; imageBROKER/Global Look Press)

Imaginez : vous sortez du sarrasin ou de la farine du placard et vous y trouvez de petits coléoptères noirs. Ou pire encore. Vous entrez dans la cuisine et y apercevez de petites mouches. Quels sont les nuisibles de cuisine que l’on trouve en Russie et que faire avec eux ?

Coléoptères

CSIRO (CC BY) CSIRO (CC BY)

Les espèces les plus courantes de ces bestioles sont différents coléoptères. Les spécialistes distinguent le cucujide dentelé des grains, le charançon du riz, la vrillette du pain et d’autres petits amateurs de céréales et de grains.

La principale chose à retenir est que si vous voyez de tels insectes dans un sac de céréales, celui-ci doit être jeté, vous ne pouvez pas consommer de produits infectés. Ensuite, il convient de passer en revue les stocks et de traiter tous les lieux de stockage avec une solution vinaigrée ou au moins savonneuse. Vous pouvez également faire fuir les insectes avec des épices à l’odeur forte.

Pour éviter leur réapparition, il est préférable de prendre des produits préemballés dans des emballages hermétiques, et non au poids. En revanche, les céréales doivent être conservées dans des bocaux en verre munis d’un couvercle hermétique.

Mouches drosophiles

Sanjay Acharya (CC BY-SA) Sanjay Acharya (CC BY-SA)

Les petites mouches des fruits (drosophiles) se reproduisent souvent là où il y a des stocks de fruits savoureux et sucrés. Plus les fruits sont tendres et juteux, plus elles sont nombreuses, car elles n’ont pas de dents et se contentent de sucer le jus. Elles se reproduisent particulièrement vite en été, lorsque les températures atteignent 24°C et plus. Ce qui est intéressant, c’est que contrairement à d’autres nuisibles, les mouches « chassent » le jour et dorment la nuit.

Les drosophiles, comme les autres insectes, propagent des maladies (notamment l’E. coli et le choléra) et laissent les produits de leur activité vitale dans la cuisine. Il faut donc s’en occuper immédiatement !

Les mouches sont attirées par l’odeur des déchets alimentaires, en particulier les fruits et la viande pourris. Il faut par conséquent commencer par jeter les déchets à temps. Tous les aliments périssables doivent être conservés au réfrigérateur. Ces insectes peuvent être éliminés à l’aide d’une lampe-piège ou de produits chimiques.

Fourmis

Global Look Press Global Look Press

En Russie, l’on trouve le plus souvent des fourmis rouges et noires. En général, il s’agit d’insectes des forêts et des jardins, mais elles se retrouvent souvent dans les appartements, par exemple, avec la récolte de pommes que les gens apportent de la datcha (maison de campagne). Et si elles se plaisent chez vous (chaleur, confort, nourriture à proximité), elles commencent à se multiplier de manière exponentielle.

Les combattre est, avouons-le, très difficile. Tout d’abord, elles sont très intelligentes. Avant de partir à la recherche de nourriture, elles envoient une ou deux éclaireuses, et si elles ne reviennent pas (disons que vous les avez tuées), elles peuvent se tapir pendant un certain temps ou modifier les voies de déplacement.

Pour commencer, vous devez éliminer tous les aliments de la maison qui les attirent, en particulier les fruits, et faire un grand nettoyage de la cuisine avec un nettoyant à base d’agrumes. Les citrons et autres odeurs d’agrumes ne sont pas appréciés par les fourmis.

Si les remèdes « naturels » n’ont rien donné, il est préférable d’appeler un service sanitaire avant que les fourmis ne s’emparent de toute la maison.

Mites alimentaires

USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org

Ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas du plus mignon des papillons, mais d’un véritable nuisible. Cependant, ce n’est pas le papillon adulte qui est particulièrement dangereux, mais ses larves, qu’il aime déposer dans les céréales, les fruits secs, les noix et autres réserves du placard. Il est préférable de tout stocker dans le réfrigérateur et avec les couvercles fermés.

Les mites n’aiment pas l’ail, le vinaigre, le tabac, les écorces d’agrumes et la lavande. Elles détestent aussi le savon à lessive, dont une solution peut être utilisée pour essuyer les étagères de la cuisine.

Souris et rats

Siegra Asmoel/Global Look Press Siegra Asmoel/Global Look Press

Dangereux vecteurs d’infections, ces rongeurs peuvent s’introduire dans les caves des immeubles et pénétrer dans les appartements. Ils n’ont peur de rien, mais essaient de se tenir à l’écart des endroits où les chats se rassemblent. Même l’odeur des chats les fait fuir !

Si vous n’avez de chat ni à la maison ni dans la cour, mais que les rats ont déjà fait leur apparition, il est inutile de les combattre seul. Vous devez faire appel à un service de fumigation pour toute la maison !

Dans cet autre article, découvrez comment les Russes luttent contre les nuisibles du potager.

