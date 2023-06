En images: les animaux sauvages de Russie pris en photo depuis les cieux

Sergueï Fomine/Global Look Press

Bien des photographes ont survolé la plus vaste contrée du monde, immortalisant les villes, mais aussi la nature et ses habitants, qu'ils soient à plumes ou à poils, qu'ils vivent dans les montagnes du Caucase, les steppes de Kalmoukie, la taïga sibérienne, ou encore l’océan Arctique. Voici quelques-uns de leurs plus brillants clichés surprenant la faune de Russie à l’état sauvage.