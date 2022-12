Les sept animaux les plus célèbres de l’histoire russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le cheval et le serpent du prince Oleg

Oleg le Sage dit au revoir à son cheval Musée littéraire d'État Musée littéraire d'État

À la fin du IXe et au début du Xe siècle, le prince Oleg régnait sur Novgorod et sur les terres de Kiev dans l’ancienne Russie (en passant, son personnage apparaît dans la saison 6 de Vikings où il est joué par l’acteur russe Danila Kozlovski). Il était considéré comme un homme sage et capable de prédire l’avenir. Une chose qu’il n’a cependant pas pu prévoir était sa propre mort.

Selon la légende, le prince se serait vu prédire qu’il mourrait à cause de son cheval préféré. Oleg a ordonné que l’animal soit exilé. Le cheval est mort, et Oleg se répandait en moqueries au sujet des diseurs de bonne aventure. Il a décidé de visiter le lieu où gisent les os de la bête. Or, sur place, un serpent venimeux s’est glissé hors du crâne de l’animal et a mortellement mordu Oleg.

Pigeons et moineaux de la princesse Olga

Olga de Kiev. Vengeance aux Drevliens Sergueï Efoсhkine Sergueï Efoсhkine

Une autre histoire épique que les anciennes chroniques nous racontent sur les dirigeants russes. Le prince Igor a été tué au Xe siècle alors qu’il percevait le tribut chez les Drevliens, une tribu slave. Avide de vengeance, sa femme Olga s’est rendue chez les Drevliens et a assiégé leur ville. N’ayant pas réussi à la prendre, Olga a recouru à la ruse.

Elle a promis qu’elle partirait avec son armée une fois que la tribu lui aurait versé une petite taxe ou plutôt un cadeau - trois moineaux et trois pigeons par foyer. Une fois les oiseaux à sa disposition, elle a ordonné qu’un matériau inflammable soit attaché à leurs pattes. La nuit, elle a libéré les oiseaux qui sont retournés dans leurs maisons en bois, construites avec toits de chaume… ceci a provoqué un incendie qui a ravagé la ville.

Le cheval de Pierre le Grand

Pierre Ier pendant la bataille de Poltava Musée Russe Musée Russe

Contrairement au cheval qui a tué le prince Oleg, le cheval Lisetta a sauvé la vie de son maître. Pierre le Grand le chevauchait pendant la bataille de Poltava durant la guerre du Nord entre la Russie et la Suède lorsque les Suédois ont commencé à tirer sur le tsar. Lisetta a pivoté sur le côté. Les balles n’ont réussi qu’à toucher la selle et le chapeau de l’empereur.

Les éléphants de Nicolas II

Musée de Tsarskoïé Selo Musée de Tsarskoïé Selo

Les tsars russes d’Ivan le Terrible à Pierre le Grand, et bien d’autres, possédaient des éléphants… rien que pour se divertir. Nicolas II, connu pour son amour des animaux, en possédait même plusieurs ! Il a ramené son tout premier éléphant d’un voyage en Asie en 1891, puis en a reçu un autre d’Afrique. Ce dernier a vécu une vie longue et confortable à Tsarskoïé Selo. L’empereur aimait observer le pachyderme nager dans un étang local et amenait souvent ses enfants le regarder. L’éléphant a été abattu pendant la Révolution de 1917, simplement parce que les bolcheviks le considéraient comme un symbole du mode de vie trop opulent propre au tsar.

Les chiens de Pavlov

Ivan Pavlov observant une expérience avec un chien, été 1934 Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

Le célèbre scientifique russe et lauréat du prix Nobel Ivan Pavlov avait plusieurs chiens pour ses expériences. Mais pas d’inquiétude, ils n’ont pas tous souffert et beaucoup sont morts de vieillesse. Grâce à ces chiens, Pavlov a étudié les réflexes et les a divisés en conditionnés et inconditionnés.

Avant de nourrir un chien, Pavlov allumait une ampoule. Au bout d’un moment, il allumait l’ampoule sans donner de nourriture. Cependant, il s’est avéré que le chien salivait malgré tout.

Les chats de l’Ermitage

Olga Maltseva/AFP Olga Maltseva/AFP

Ces chats pelucheux habitent toujours le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg : ils en sont le symbole et y jouent un rôle important. Ils sont même célébrés lors de la journée du chat de l’Ermitage : tous les regards sont alors rivés sur eux.

Bien sûr, ils ne se promènent pas dans les couloirs de la galerie, mais vivent dans les sous-sols, chassant avec succès souris et rats depuis 1745 ! L’impératrice Élisabeth Ire a un jour ordonné à « 37 grands et redoutables chats » de combattre les rongeurs dans le sous-sol de son palais d’Hiver (qui héberge l’Ermitage), car aucun produit chimique ne pouvait s’acquitter de la mission des chats.

Pendant le siège de Leningrad et la famine qui l’a accompagné, il n’y avait plus de chats dans la ville et les rats l’ont envahie, mettant en danger non seulement l’Ermitage, mais tous les citoyens, car les rats peuvent être les vecteurs de nombreuses maladies graves. Ainsi, par la suite, cinq mille chats ont été rassemblés et envoyés de Sibérie à Leningrad. Les descendants de ces chats vivent toujours à l’Ermitage.

Les chiens de l’espace Belka et Strelka

Strelka (à gauche) et Belka Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Avant que Iouri Gagarine ne devienne le premier homme dans l’espace après son formidable vol du 12 avril 1961, plusieurs courageux toutous ont testé la capacité d’une créature vivante à voler dans une fusée et à se retrouver en apesanteur. Malheureusement, tous ne sont pas revenus vivants sur Terre, sacrifiés sur l’autel du progrès de la science.

Cependant, les chiens Belka et Strelka ont été les premiers animaux à réussir un vol spatial. Sur le vaisseau spatial Spoutnik 5, ils ont passé 25 heures dans l’espace et effectué 17 rotations autour de la Terre avant de revenir sur la planète bleue. En passant, lors de la sélection, ils ont également été choisis parce qu’ils étaient très mignons – parle suite, le monde entier est tombé sous le charme. Jacqueline Kennedy a même demandé l’un des chiots de Strelka, qu’elle a nommé Pouchinka et qui a vécu à la Maison Blanche.

Dans cette autre publication, découvrez les cinq animaux les plus répandus dans le folklore russe.

