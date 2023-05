En images: les renards polaires, ces «enfants terribles» de l’Arctique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Nous vous avons parlé de ces renards sauvages qui chipent aux gens leurs chaussures et leurs lampes de poche. Les renards vivent partout en Russie, de Kaliningrad à Vladivostok. Mais dans l’Arctique, on peut rencontrer leur parent le plus proche : le renard polaire. Malgré sa mine attendrissante, c’est un voleur né et un « enfant terrible » des vastes contrées sauvages du Grand Nord.

Il prend tout ce qui peut être mangé

Vera Kostamo/Sputnik Vera Kostamo/Sputnik

En règle générale, les animaux sauvages évitent les humains, mais les renards polaires (et les renards communs, bien sûr) ont depuis longtemps compris le lien entre homme et nourriture. Non, ils ne mangent pas les gens, mais ils savent que les hommes conservent souvent des aliments savoureux qui peuvent être dérobés.

Le renard polaire est un petit prédateur (il pèse jusqu’à 8 kg) ressemblant à un renard, mais avec un pelage blanc. Il chasse de petits rongeurs comme des souris et des lemmings. Cela ressemble à ça.

Les renards polaires vivent dans les régions polaires d’Eurasie et d’Amérique, mais on les trouve le plus souvent sur les îles, et même sur la glace dérivante de l’océan Arctique. Ils ont en outre un faible pour la toundra vallonnée et les zones désertes de l’Arctique.

Dans le même temps, les renards polaires ne craignent pas la civilisation : si une personne pêche à proximité, il viendra probablement faire connaissance. Et ils ne cracheront pas sur un petit quelque chose à se mettre sous la dent. D’ailleurs, si vous ne proposez rien, ils n’hésiteront pas à… se servir. Par conséquent, les gens qui vivent et travaillent dans l’Arctique disent que tous les aliments doivent être cachés afin qu’il n’y ait pas d’odeurs attirantes pour les renards, sans quoi ils peuvent dérober un sac entier de nourriture. Mangent-ils tant que ça ? Non, mais ils font des réserves, au cas où.

Étant donné que les renards polaires sont similaires dans leur comportement au renard (et dans l’ensemble aux canidés), les gens essaient de les apprivoiser en leur donnant à manger. Les renards peuvent « être amis » avec les humains et se laisser caresser. Contre un petit quelque chose à croquer, cela va sans dire.

Les renards polaires sont audacieux non seulement avec les gens, mais aussi avec les autres animaux. Ils ne craignent pas d’approcher de leurs imposants voisins, les ours blancs, pour chiper leur poisson.

Lana Sator/Anadolu Agency/Getty Images Lana Sator/Anadolu Agency/Getty Images

Architectes de la toundra

Imaginez que vous êtes dans la toundra polaire, où il n’y a presque pas de végétation, et où règne le pergélisol. Où vivriez-vous, si vous étiez un renard ? Il s’avère que ces animaux creusent des terriers qui s’apparentent à de complexes réseaux souterrains. Ils choisissent des endroits légèrement surélevés (il est plus facile d’y creuser, car le sol est plus mou, et il y a moins de vent) ou occupent des terriers creusés par d’autres, avant de réaliser un réseau complexe d’entrées et de sorties. Les terriers frais ont jusqu’à 10 sorties, et les anciens, qui ont déjà plusieurs décennies, jusqu’à 80. Les familles peuvent utiliser un terrier pendant des générations si elles ont suffisamment de nourriture à cet endroit.

Gavriil Grigorov/TASS Gavriil Grigorov/TASS

Résistance accrue au gel

La nature a doté ces animaux de mécanismes de survie incroyables. Dans les zones arctiques, il y a beaucoup de vent et il fait parfois -70°C. Mais le renard polaire n’hiberne pas, et son métabolisme ne ralentit pas (au contraire, il s’accélère). C’est en hiver qu’il est dans son élément. Premièrement, le pelage du renard est très épais et chaud (c’est ce qui en fait l’une des principales « victimes » de l’industrie de la fourrure ; les manteaux en renard polaire - l’une des fourrures les plus durables - peuvent être portés pendant plus de 10 saisons). Deuxièmement, un renard polaire dort ou se repose en boule, ce qui lui permet de réduire les pertes de chaleur. Ses courtes pattes et ses oreilles arrondies contribuent à conserver la chaleur. Et ils utilisent leur queue comme couverture.

Alexey Seafarer/500px/Getty Images Alexey Seafarer/500px/Getty Images

Pas seulement blancs

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Les renards polaires semblent être des animaux différents en été et en hiver. Mais en réalité tout s’explique : le renard a deux pelages qui alertent en fonction la saison. En automne et en hiver, ils sont blancs (les plus duveteux peuvent être vus en janvier-février, durant le froid extrême), tandis qu’au printemps et en été, ils sont gris ou brun foncé et semblent beaucoup plus minces. De rares renards polaires vivent en Extrême-Orient, et figurent dans le Livre rouge des espèces menacées. Les plus célèbres sont les renards bleus, qui vivent sur plusieurs îles isolées des Kouriles du Sud en Extrême-Orient. En outre, sur les îles du Commandeur, on trouve une sous-espèce de renards bleus appelée Mednovski. Leur particularité est que leur pelage est de la même couleur en hiver et en été (gris brun). En été, ils sont un peu plus élancés. En outre, on peut à de rares occasions voir des renards polaires gris clair dans la nature.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Dans cette vidéo, des renards bleus aident activement des gens à réaliser un reportage sur les îles du Commandeur, demandant uniquement un peu de poisson en retour.

