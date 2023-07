Pourquoi l’animal le plus dangereux de Russie n’est-il pas l’ours ou le loup, mais la tique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Après une promenade en forêt, Viktor Morozov, habitant de Krasnodar, a remarqué une grosse tache rouge sous son genou, mais n’y a pas prêté attention. Il pensait qu’il s’agissait d’une simple trace de frottement. Cependant, un mois plus tard, il a ressenti une étrange tension dans ses membres. Deux mois plus tard, ses jambes ont commencé à s’affaiblir. Quelques semaines ensuite, il a eu besoin d’une canne pour aller travailler. Il a aussi développé une photophobie et a commencé à ressentir des douleurs oculaires en travaillant devant un écran d’ordinateur. Il s’est ainsi mis à porter des lunettes de soleil même le soir.

Après des dizaines de tests et d’analyses différents, les médecins ont trouvé la cause : les anticorps de Viktor contre la borréliose (maladie de Lyme) étaient 16 fois plus élevés que la normale. Il s’est avéré que six mois auparavant, il avait été mordu par une tique infectée. Au cours de cette période, la maladie était devenue chronique et avait affecté son système nerveux.

En Russie, certaines personnes ne parviennent pas à comprendre, pendant des années, pourquoi leurs bras et leurs jambes flanchent, leurs articulations sont douloureuses et leur élocution est difficile. Jusqu’à ce que les soupçons se portent sur la tique.

Rencontre avec la tique

En raison de sa petite taille, une tique peut facilement être confondue avec un grain de beauté ou une poussière, ou ne pas être remarquée du tout. La tique mâle de l’espèce la plus répandue en Russie mesure 2,5 mm, la femelle jusqu’à 4,5 mm.

Les tiques sont des animaux suceurs de sang ressemblant à des araignées. Leurs proies sont généralement les animaux sauvages, les oiseaux et le bétail. Cependant, il arrive qu’elles choisissent l’homme comme victime.

« Contrairement à la croyance populaire, les tiques ne tombent pas des arbres et ne sautent pas. Elles chassent dans l’herbe ou les buissons, explique Olga Guermant, chercheuse principale à l’Institut de recherche en désinfectologie de Rospotrebnadzor, service fédéral russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain. La tique grimpe sur un brin d’herbe, s’y accroche avec trois paires de pattes et lève ses pattes avant vers le haut comme pour prier. À l’extrémité des pattes avant, on trouve tout un mécanisme de capture de la victime : un ensemble de crochets et de ventouses ».

La tique n’a pas de préférence dans le choix de sa victime, elle réagit à la chaleur. Une fois attachée à un « donneur » potentiel, elle rampe vers le haut et cherche un endroit sécurisé. Une personne dispose généralement de 30 minutes pour repérer et retirer la tique avant qu’elle ne la morde.

Les mâles ne sucent le sang que pendant quelques heures et n’augmentent pas beaucoup leur taille. Les femelles peuvent en revanche le faire pendant plusieurs jours et gonfler jusqu’à 10 mm, buvant 100 fois leur poids en sang. Cependant, la morsure de la tique elle-même n’est pas dangereuse, elle n’est qu’un des milliers de suceurs de sang présents sur la planète. Ce qui est dangereux, ce sont les maladies qu’elles véhiculent, dont certaines ont des conséquences graves et fatales.

Ceux qui ont vécu en URSS se souviennent qu’autrefois, l’on pouvait se promener dans la forêt sans craindre les tiques. Avant le début de la saison des tiques, les forêts et les champs étaient, il est vrai, traités par des hélicoptères qui pulvérisaient du poison anti-tiques.

Le traitement est toujours pratiqué aujourd’hui, mais le poison utilisé est différent et moins efficace. À l’époque soviétique, les tiques étaient combattues à l’aide de dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT). Cette substance était si efficace pour tuer les tiques, les anophèles (moustiques porteurs du paludisme) et d’autres insectes que le chimiste suisse Paul Muller a reçu le prix Nobel en 1948 pour avoir découvert les propriétés insecticides du DDT. Toutefois, au fil des ans, il est clairement apparu que le poison s’accumulait dans les plantes et atteignait les animaux et les humains par le biais de la chaîne alimentaire. C’est pourquoi le DDT n’est plus utilisé en Russie, comme dans de nombreux autres pays.

Par quoi la tique est-elle infectée ?

Chaque année en Russie, après une attaque de tique, un demi-million de personnes consultent un médecin, et près d’un millier et demi de personnes sont mortes à cause d’une tique infectée au cours des dix dernières années.

Aux côtés de la maladie de Lyme, la maladie parasitaire la plus dangereuse est l’encéphalite à tiques. Il s’agit d’une maladie virale grave qui affecte le cerveau et la moelle épinière. L’encéphalite est moins fréquente que la maladie de Lyme, mais sa rareté est compensée par sa gravité et sa létalité (elle est de 1 à 2% pour le sous-type européen et de 20 à 25% pour le sous-type extrême-oriental). Parmi les conséquences : paralysie, maux de tête sévères, coma, risque de perte de l’ouïe ou de la vue, décès.

Au total, les tiques ixodes sont porteuses de 300 types d’agents pathogènes. Et bien qu’une petite partie d’entre eux soit transmise à l’homme, on trouve parmi eux des maladies « mortelles » (par exemple, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et le typhus sibérien transmis par les tiques). En outre, environ 20% des tiques sont infectées par plusieurs maladies à la fois, et l’apparence de l’animal ne permet pas de savoir s’il est porteur ou non. Pour ce faire, la tique doit être apportée au laboratoire pour examen dès que possible, et l’analyse doit être effectuée au plus vite – deux jours au maximum.

Quand se vacciner ?

« En regardant mes photos du parc national des colonnes de Krasnoïarsk, où je me suis rendu il y a quelques années, j’ai remarqué qu’il y avait autant de panneaux avertissant de la présence d’ours que de panneaux avertissant de la présence de tiques. Un jour, mes amis sibériens m’avaient d’ailleurs "forcé" à me faire vacciner avant de me rendre chez eux », raconte notre rédacteur francophone Erwann Pensec.

Rospotrebnadzor dresse chaque année une liste des régions dangereuses. Elles sont actuellement au nombre de 47 et ne se limitent pas à l’Oural et à la Sibérie, avec leurs forêts de taïga infinies. La liste inclut également les régions de Moscou et de Leningrad, en Russie centrale, et même la ville de Saint-Pétersbourg. Les tiques se rencontrent non seulement dans les forêts et les champs, mais aussi sur les parcelles de datchas, dans les cimetières, les parcs et les squares des cités.

« Personnellement, le week-end, je me promène avec mon chien dans le parc Serebriany Bor de Moscou. Malgré le collier anti-tiques et le traitement du chien avec un spray spécial, après chaque balade, je lui enlève environ cinq tiques courant sur lui et deux lui aspirant déjà le sang », raconte le journaliste Pavel Orlov.

Contrairement à la maladie de Lyme, un vaccin existe pour l’encéphalite. Cependant, la vaccination de masse contre l’encéphalite à tiques, sur le modèle, par exemple, de celle contre la grippe, n’est pas encore réalisée en Russie.

L’idéal est de se faire vacciner six mois avant de se rendre dans une région « dangereuse ». Ou au moins un mois et demi à l’avance : le vaccin est administré deux fois, avec un intervalle minimum d’un mois entre la première et la deuxième injection, et une revaccination au bout d’un an. Il faut au moins deux semaines pour développer l’immunité ; les deux vaccins doivent donc être administrés au moins deux semaines avant un voyage dans une zone à risque. Après la deuxième injection, la personne est protégée à 95% contre la maladie.

Pourquoi faut-il à tout prix apporter la tique au laboratoire ?

L’attitude à l’égard des tiques joue un rôle majeur dans les tristes statistiques sur les maladies transmises par ces parasites. Les habitants des grandes villes sont plus enclins à emmener immédiatement la tique au laboratoire. Paradoxalement, dans les villages, en particulier dans les régions « dangereuses » où les gens s’arrachent des tiques plusieurs fois par été, les gens sont moins prompts à s’adresser à des spécialistes – dans ces endroits, les tiques sont considérées par beaucoup comme un phénomène quotidien, et l’on pense qu’il suffit d’ôter le parasite.

La maladie de Lyme est traitée avec des antibiotiques et, à un stade précoce, peut passer sans conséquences. Toutefois, souvent, les gens se tournent vers les médecins avec une forme négligée, car la maladie peut être asymptomatique pendant des mois, voire des années (c’est pourquoi on la qualifie d’invisible).

Dans ce cas, l’endroit de la piqûre n’est rougi et agrandi que dans certains cas. Parfois, la piqûre ne se manifeste pas du tout en apparence.

La maladie n’est pas toujours reconnaissable par le biais d’un test de dépistage des anticorps. Dans le cas de la maladie de Lyme, ces derniers ne se forment pas immédiatement, mais seulement 3 à 4 semaines après la morsure (parfois plus tard). À ce moment-là, l’infection peut déjà s’être propagée aux organes internes. En outre, 10% des personnes infectées ne produisent aucun anticorps. C’est pourquoi, selon les médecins, il est si important de conserver la tique à l’origine de la morsure et de l’apporter pour examen.

