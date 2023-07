Dix animaux-blogueurs ultra-populaires en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Le chat camionneur Ev

Danila Borodine est un chauffeur de camion de la ville sibérienne de Kemerovo (3 600 km à l’est de Moscou). Pour rendre ses voyages plus amusants, il a emmené avec lui un partenaire à quatre pattes - un chat nommé Ev (abréviation d’Evgueni, Eugène).

Au début, Danila voulait un chien qui pourrait garder son véhicule, mais il a pensé que la cabine de son camion serait trop étroite pour un toutou. Il a vu par hasard une annonce pour un petit chaton de race mixte, thaïlandaise et britannique, que l’on voulait remettre gratuitement entre de bonnes mains. Danila l’a nommé Evgueni en l’honneur d’un ami. En quelques jours, le chaton s’est habitué à la cabine du camion et a commencé à observer attentivement la route et le chargement des marchandises. Désormais, avec Danila, il tient un blog populaire sur la vie des camionneurs.

2. Le chat éternellement surpris Fedia

Ce chat affectueux à la frimousse éternellement étonnée nommé Fedia est l’un des blogueurs les plus célèbres de Russie. La mère de Fedia vivait dans les rues de la ville de Salsk (1 255 km au sud de Moscou). Elle est apparue chez des gens avec deux chatons de sexe différent. Le chaton femelle était en bonne santé, mais le mâle n’a pas eu cette chance. Il pouvait tourner autour de lui-même pendant longtemps, peinait à marcher en raison de problèmes de coordination et d’anomalies dans le développement des articulations. Il était en outre assez laid.

Mais Fedia a pu surmonter tous ces problèmes de santé grâce à la persévérance de ses nouveaux propriétaires et à un long traitement. Bien qu’il ait encore besoin de médicaments, le chat va très bien. La popularité de Fedia sur Internet aide ses propriétaires à entretenir un refuge pour 50 animaux !

3. Le renard Alissa

Les renards sont très intelligents et peuvent facilement vivre aux côtés des humains. Le renard Alissa vit dans la cour de la maison du Russe Ivan Koulakov, qui l’aide à tenir le blog Li Xiao / Alice the Fox.

Ivan montre à ses abonnés comment Alissa se réjouit de la première neige, comment elle cache ses friandises, et à quel point elle se comporte mal lorsqu’elle est de mauvais poil. Ivan l’appelle affectueusement « boïevoï baton » (« miche de pain de combat ») - elle est en fait sauvage et active, mais en même temps très charismatique et sociable : elle communique avec Ivan et avec les autres résidents de la maison.

4. Le labrador Deni et le chat Mani

En 2023, le duo formé par Deni et Mani est devenu l’un des plus populaires sur les réseaux sociaux russes ! Le chien est agité et drôle, tandis que le chat, au contraire, est calme et renfrogné.

Ils sont apparus chez les Moscovites Victoria et Rouslan avec une différence de deux semaines et se sont très vite entendus. Ce joli couple duveteux dort même enlacé ! De plus, lorsque Mani dort sur Dani, le chien reste immobile pour ne pas réveiller son ami. Et quand сes deux blogueurs ne dorment pas, ils font des facéties et mettent la maison sens dessus-dessous. Une fois, ils ont même mis en pièces une enveloppe avec de l’argent destiné à payer le loyer...

5. Le corbeau Gocha

Le corbeau le plus intelligent de Russie vit dans la région de Perm (1440 km au nord-est de Moscou) ! Alexandre Tchougaïnov a trouvé Gocha en mai 2020 dans les branches d’un épicéa tombé au sol - le poussin n’avait que deux semaines. Alexandre a décidé de sauver l’oiseau, puis il a commencé à l’entraîner.

Au cours de la première année de sa vie, Goсha a appris à exécuter environ 30 ordres. C’est difficile à croire, mais сe corbeau peut donner de la voix, distinguer les couleurs, montrer différents doigts sur une main, apporter des objets et se souvenir des chiffres.

6. Les chats émotionnels Miata et Aliaska

Si vous avez un chat, vous lui parlez probablement et vous le consultez même sur des questions importantes. Imaginez maintenant que vous en avez deux et que chacun a sa propre opinion.

Irina, une jeune femme russe, a deux chats nommés Miata et Aliaska, et ils se lancent constamment dans des aventures. Irina est une artiste, et les chats l’aident dans son travail, laissant des autographes colorés sur papier, tout en vérifiant constamment s’il y a assez de nourriture dans leurs bols. Leur blog compte plus de 4 millions d’abonnés !

7. Le joyeux chat Toussia

Une grosse chatte nommée Toussia, qui vit dans la ville de Voronej (500 km au sud de Moscou), compte plus de 8 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Chaque vidéo la montrant est un vrai mème ! Ici, elle est allongée sur le dos avec un air triste, et semble trop paresseuse pour bouger, puis elle saute sur une musique à la mode et montre des techniques de karaté. Toussia aide même ses propriétaires à faire du sport, jouant au besoin le rôle d’haltère. Le blog du chat est géré par sa propriétaire Tatiana.

8. Les acteurs canins Oscar et Johnny

Quand Lera a rencontré Nikita, elle avait le carlin Johnny, et Nikita possédait un braque appelé Weimar Oscar. Maintenant, ils vivent tous ensemble et les chiens sont devenus les meilleurs amis du monde.

Ils ont tous les deux 5 ans, mais ils sont complètement différents : Oscar est un introverti, il aime l’attention des gens, tandis que Johnny, au contraire, est actif (pour un carlin) et préfère la compagnie des chiens.

>>> Dix photos uniques de la nature sauvage de Russie

Lera et Nikita ont décidé de lancer un blog vidéo avec des sketches sur la vie de leur famille nombreuse en 2020, lorsqu’ils étaient confinés pendant la pandémie de coronavirus. Par ennui, ils ont commencé à exprimer les pensées de leurs chiens avec des voix amusantes, créant des mini-films entiers avec leur participation ; désormais, leur blog compte plusieurs millions d’abonnés.

9. Gocha, un gros matou russe

Le caracal Gocha est né fin 2017 dans un élevage, et vit désormais à Moscou, dans la famille d’Andreï et Elena. Andreï est vidéaste de profession. Un jour, il a posté sur les réseaux sociaux une image de son animal de compagnie inhabituel. C’est ainsi que la vie de blogueur de Goсha a commencé !

Les fans étrangers l’appellent « Big Floppa » à cause de ses grandes oreilles tombantes. Sur la base de la photo de ce félin, les utilisateurs des médias sociaux créent des mèmes, des montages, des t-shirts, des figurines et même des applications mobiles.

10. Huskies parlant Bandit et Boublik

« Nous ne sommes pas mignons, nous sommes de vrais méchants loups ! Alors si vous n’êtes pas abonné à nos chaînes, on viendra vous voir la nuit et on vous attrapera par le flanc ! » (allusion à une berceuse russe pour enfants) : с’est ainsi que ces huskies apparemment super mignons apparaissent sur les réseaux sociaux. Bandit est le père de Boublik (nom russe du bagel). Ils vivent dans le sud de la Russie avec les corgis Korjik et Koks et tournent des vidéos amusantes conçues principalement pour les enfants et les adolescents.

Dans cet autre article, découvrez les animaux sauvages de Russie pris en photo depuis les cieux.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.