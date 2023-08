Comment Telegram est-il devenu l’un des principaux réseaux sociaux au monde?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Telegram est une messagerie créée en 2013 par Pavel Dourov, le fondateur de VKontakte, le réseau social le plus populaire de Russie. En 10 ans, il est passé d’une messagerie à un réseau social à part entière avec 700 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Le 9 août 2023, Telegram a même pour la première fois dépassé VKontakte en termes de portée quotidienne moyenne.

Plus de 60% de la population russe utilise Telegram

Telegram a à l’origine été créé comme une messagerie destinée à un public étranger – ce n’est qu’en 2017 que l’application a été dotée d’une interface russophone. Malgré cela, la Russie est l’un de ses principaux pays en termes de nombre d’utilisateurs. En juin 2023, la portée mensuelle de l’application était de 63,1% de la population russe âgée de plus de 12 ans.

En 2022 en Russie, Telegram a même dépassé WhatsApp en termes de trafic, et l’on prévoit qu’il pourrait dépasser son rival en termes d’utilisateurs en 2023. À noter que la croissance spectaculaire de son audience est due au blocage d’Instagram et de Facebook dans le pays.

Quelle est la particularité de Telegram et pourquoi le qualifie-t-on de réseau social ?

Bien que Telegram ait été créé en tant que messagerie, il est désormais devenu un réseau social à part entière – en plus des salons de discussion, l’application dispose de canaux qui fonctionnent de la même manière que les communautés Facebook. Les utilisateurs s’abonnent à un canal, voient ses messages, peuvent en discuter dans les commentaires et y ajouter des réactions (analogues aux mentions « J’aime »). L’avantage de Telegram par rapport à d’autres plateformes est l’absence d’algorithmes – il n’y a ici pas de section « recommandations », c’est donc l’utilisateur qui choisit ce qu’il veut voir dans son fil d’actualité. Les canaux sont conçus comme des tchats, et chaque publication est accompagnée d’une notification pour les abonnés (elles peuvent toutefois être désactivées). Le seul moyen de faire de la publicité sur la plateforme est d’acheter des annonces dans un autre canal ou dans l’application elle-même. Ce dernier type de publicité peut être supprimé du flux en achetant un abonnement premium avec des fonctionnalités supplémentaires : téléchargements rapides de fichiers, autocollants uniques, outils supplémentaires de gestion des tchats, reconnaissance vocale, etc. Cependant, toutes les fonctionnalités clés restent gratuites et sont régulièrement élargies. Par exemple, en juin 2023, Telegram a introduit les Stories (posts auto-supprimables au format photo, similaires à Instagram).

Dans la correspondance avec d’autres utilisateurs, les fonctions d’envoi différé de messages sont disponibles, ainsi que les salons de dialogue « secrets ». Ces derniers sont protégés par un chiffrement de bout en bout, ne peuvent pas être transférés sur d’autres appareils et ont des messages qui s’effacent d’eux-mêmes. Une autre fonction intéressante est la recherche de personnes par géolocalisation. Il suffit d’autoriser l’application à accéder à la géolocalisation, d’aller dans Contacts et de cliquer sur « Trouver des personnes près de chez vous ». Si vous ne souhaitez pas divulguer votre localisation, vous pouvez simplement taper le lieu qui vous intéresse dans la recherche de tchat – les utilisateurs créent souvent des groupes par pays et par ville.

Telegram propose de nombreux bots utiles qui calculent les taux de change, créent un fil d’actualité personnalisé et remplissent d’autres fonctions. En outre, l’application ne fonctionne pas seulement sur smartphone : il existe une version complète pour ordinateur.

La combinaison du format de fil d’information sans fin et sans algorithme avec celui de messagerie a fait de Telegram le principal agrégateur d’actualités en Russie – il s’agit maintenant du principal type de contenu sur la plateforme.

Qui a créé Telegram ?

L’application a été créée par les frères Nikolaï et Pavel Dourov. Ce dernier est également connu comme le créateur du réseau social le plus populaire de Russie, VKontakte, dont il a vendu ses parts en 2014. Il vit aujourd’hui à Dubaï et c’est là que se trouve le principal centre opérationnel de Telegram.

Dans le top 5 mondial

Telegram fait partie des cinq applications les plus téléchargées au monde. En 2022, il a par exemple été téléchargé 70,48 millions de fois en Inde, 20,03 millions de fois aux États-Unis, 19,61 millions de fois en Indonésie et 18,04 millions de fois au Brésil. En 2021, la messagerie a même réussi à devenir la deuxième application la plus téléchargée aux États-Unis, après que les comptes Twitter du président américain Donald Trump ont été bloqués.

Le changement de la politique de confidentialité de la messagerie WhatsApp, qui peut désormais partager les données des utilisateurs avec les autres applications de Meta, a été une raison supplémentaire du développement de Telegram. Cette dernière application, au contraire, refuse de donner accès aux messages et aux données des utilisateurs, même à la demande des autorités, à moins que l’utilisateur ne soit soupçonné de terrorisme.

En 2023, Telegram occupe ainsi déjà la 10ème place du classement mondial des réseaux sociaux comptant le plus d’utilisateurs.

Pourquoi certains pays ont-ils tenté de bloquer Telegram ?

Aujourd’hui, la plateforme est bloquée en Chine, en Iran, en Irak et au Pakistan. À certains endroits, Telegram a aussi été bloqué pendant des manifestations afin de limiter la capacité des manifestants à coordonner des actions via la messagerie. Dans d’autres encore, il l’a été en raison de « contenus obscènes ».

Ce ne sont pas les seuls pays où le réseau social a été bloqué. Dans différents États, la raison a justement été le refus de l’équipe de Telegram de supprimer certains contenus ou de fournir la technologie permettant de décrypter les messages privés des utilisateurs. Or, la sécurité des utilisateurs et le refus de la censure est une politique fondamentale de la plateforme. Par exemple, lors de la pandémie de Covid-19, Telegram a refusé de supprimer les fakes sur le coronavirus. Pavel Dourov a alors déclaré : « Nous ne pensions pas que c’était notre rôle de décider pour nos utilisateurs ce qu’ils devaient croire. [...] En 20 ans de gestion de plateformes de discussion, j’ai remarqué que les théories du complot se renforcent chaque fois que les modérateurs en suppriment le contenu. Au lieu de mettre un terme aux idées erronées, la censure rend souvent plus difficile de les combattre. C’est pourquoi la diffusion de la vérité sera toujours une stratégie plus efficace que la censure ».

La plateforme a déjà été bloquée en Russie également, mais cette décision a été annulée en 2020, d’autant plus que le nombre de ses utilisateurs russes a doublé durant la période de son blocage.

