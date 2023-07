Les réseaux sociaux «Made in Russia» les plus populaires dans le pays

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’utilisateur russe moyen des réseaux sociaux y consacre un peu plus d’une heure et demie par jour (un peu plus en hiver qu’en été). Ces données ont été fournies par Mediascope dans une étude de mars 2023.

Le public des réseaux sociaux s’agrandit d’année en année, même si certaines plateformes étrangères ont elles-mêmes coupé l’accès depuis la Russie ou ont été bloquées dans ce pays en 2022, et sont désormais inaccessibles sans VPN. De nombreux utilisateurs ont donc opté pour les réseaux sociaux russes.

VK est l’abréviation de VKontakte (« En contact »), qui était à l’origine le nom de ce service. C’est le réseau social le plus populaire de Russie. Il a été créé par Pavel Dourov en 2006, et est inspiré de Facebook* qui venait d’être lancé. En 2014, ce réseau social a été racheté par l’une des plus grandes sociétés internet russes, Mail.ru, et a été renommé VK.

VK arrive en première position parmi tous les réseaux sociaux en Russie, tant en termes de taux de pénétration au sein de la population que de temps d’engagement. Il est utilisé par 44% des habitants de Russie de plus de 12 ans, qui y passent environ 45 minutes par jour, selon les données de Mediascope. Chaque mois, 79,5 millions de Russes se connectent à VK (si l’on compte le public étranger, ce chiffre atteint 101,7 millions par mois). Selon SimilarWeb, VK est le 25e site web le plus populaire au monde.

En plus des profils personnels avec un fil d’actualité, il existe de nombreux groupes d’intérêts, pages de médias (voici la nôtre en russe - vk.com/rusbeyond), profils de célébrités, communautés urbaines, chats, etc.

Le réseau social dispose de son propre service de streaming musical et d’hébergement vidéo, et propose une plateforme de jeux ainsi qu’un grand nombre de services et de mini-applications. L’une d’elles, par exemple, vous permet de rivaliser avec vos amis pour savoir qui fera le plus de pas en une journée. VK a même sa propre plateforme pour acheter et vendre des jetons NFT.

Parmi ses nouvelles fonctionnalités, VK propose de courts clips verticaux, à l’instar de TikTok, qui accumulent des centaines de millions de vues par jour.

Vous pouvez utiliser VK dans 86 langues.

Une autre création de Pavel Dourov, qui est avant tout une messagerie populaire où vous pouvez échanger des messages à deux ou dans des groupes.

Ce qui distingue Telegram des autres messageries, c’est la présence de centaines de milliers de chaînes sur des sujets divers et variés, des blogs personnels aux médias (êtes-vous déjà abonné à à notre canal t.me/russiabeyond_fr ?). Les messages comportant texte, photos et vidéos sont affichés dans l’ordre chronologique et les algorithmes de recommandation sont totalement inexistants, ce qui attire de nombreux utilisateurs désireux de contrôler eux-mêmes leur consommation. Parmi les fonctionnalités de Telegram figurent les messages vidéo en « cercles ». Dourov a récemment annoncé que Telegram présenterait des stories avec des paramètres de confidentialité flexibles.

Le nombre d’utilisateurs de Telegram ne cesse de croître et, à l’heure actuelle, il flirte avec VK en termes de couverture - 41% des Russes l’utilisent. Les Russes passent 39 minutes par jour sur cette messagerie. Telegram est surtout populaire parmi les jeunes Russes (moins de 24 ans) et les personnes qui travaillent dans le domaine de l’informatique et d’Internet.

Soit dit en passant, Telegram est l’une des cinq messageries instantanées les plus populaires au monde.

Le premier réseau social de Russie a été créé en 2006, environ six mois plus tôt que VKontakte. Il est surtout populaire auprès d’un public un peu plus âgé. Environ 18% des Russes fréquentent OK et y passent 32 minutes par jour, selon Mediascope (oui, nous avons aussi notre propre groupe sur cette plateforme et même nos propres stickers - ok.ru/rusbeyond).

L’audience mensuelle d’OK dépasse 40 millions de personnes, et le réseau social est également populaire dans les pays de la CEI. Parmi les fonctionnalités d’OK, on​​ peut citer les stickers, les cadeaux virtuels et les jeux.

Odnoklassniki fait également partie du holding VK.

Si d’autres réseaux sociaux s’appuient sur des shorts et une messagerie, avec Zen, la majeure partie du contenu est constituée de longs textes d’auteur.

Cependant, des vidéos et de courts posts avec des photos peuvent également y être publiés. Chaque auteur peut activer la monétisation et recevoir des revenus publicitaires si son contenu est populaire auprès des lecteurs.

Zen propose de nombreux blogs personnels de voyageurs, d’experts financiers, d’écrivains, de psychologues, de stylistes et, bien sûr, il existe des pages de médias (oui, nous y publions également de passionnants articles : dzen.ru/rusbeyond).

Selon les données de Zen, son audience fin 2022 atteignait 70 millions de personnes par mois, pour 100 000 auteurs actifs par semaine. Le public a généralement plus de 25 ans.

Initialement, Zen a été développé par le géant informatique Yandex, mais à l’automne 2022, il ​​​​a également été racheté par VK.

Soit dit en passant, selon SimilarWeb, dzen.ru est le 23e site web le plus populaire au monde.

5. RuTube

La Russie a son propre analogue de YouTube : RuTube, créé en 2006. Bien que YouTube soit accessible en Russie sans restriction et reste très populaire, RuTube a actuellement le vent en poupe. La raison est peut-être que YouTube a désactivé la monétisation pour les utilisateurs russes en 2022.

Au cours de l’année écoulée, le nombre d’utilisateurs de RuTube a augmenté de 36 % et s’élevait à 23 millions de personnes (données fournies par TASS). RuTube a pour cœur de cible un public âgé de 25 à 34 ans. On y trouve environ 300 000 chaînes, et parmi les auteurs figurent de nombreux blogueurs et journalistes russes populaires.

6. Yappy

Le réseau social Yappy n’est apparu qu’à la fin de l’année 2021 et fin 2022, son audience dépassait 10 millions d’utilisateurs par mois (données fournies par TASS). Il s’agit d’un analogue de TikTok, c’est-à-dire d’un réseau social avec un éditeur vidéo intégré. Yappy appartient à Gazprom Media.

Yappy a toutefois ses propres caractéristiques. La principale est que les auteurs peuvent filmer et éditer des contenus communs dans une salle virtuelle (qui peut accueillir cinq personnes). La durée des vidéos est limitée à 1 minute.

7. TenChat

TenChat est un réseau social professionnel inspiré de LinkedIn. En juillet 2023, 2,5 millions de personnes y étaient inscrites. Elles utilisent TenChat pour rechercher des emplois, des appels d’offres, des employés, évaluer des sous-traitants et organiser des enchères. Chaque entrepreneur et client se voit attribuer une note calculée par une intelligence artificielle en fonction de sa réputation et de ses performances financières.

Et les autres réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux populaires à l’étranger comme TikTok, Instagram* et Facebook* ne sont disponibles pour les Russes que grâce à un VPN. Selon Mediascope, 27% des Russes utilisent TikTok et y passent 65 minutes par jour. Toutefois, ce chiffre atteint respectivement 6% (17 minutes par jour) et 2% (6 minutes) pour Instagram* et Facebook* (interdits en Russie).

*Produit de Meta (organisation classée extrémiste en Russie et interdite dans le pays)

