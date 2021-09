Quinze règles de vie de Pavel Dourov, le «Zuckerberg russe»

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le créateur de VKontakte et Telegram a parlé à plusieurs reprises non seulement du secteur de la tech, de ses concurrents, de la censure, des monopoles ou de la justice américaine, mais aussi simplement de ce qui compte vraiment dans la vie - comment la vivre pleinement, avec qui cohabiter, que manger et où chercher le bonheur. Le milliardaire de 36 ans accorde rarement des interviews aux journalistes, mais publie ses « règles de vie » plusieurs fois par an à diverses reprises sur les réseaux sociaux. Russia Beyond s'est souvenu des « enseignements » de Dourov - et a rassemblé ses citations.

- N’écoutez que votre intuition. Chaque fois que j'écoutais l'opinion des « anciens et des prudents », je perdais du temps. Si vous sentez qu'il faut faire quelque chose, ignorez l'avis des « autorités ».

- La communication est surestimée. Une heure de solitude est plus productive qu'une semaine de conversation.

- Tout peut être fait rapidement. J'ai créé la première version de VKontakte en 2006 en un mois. Elle a commencé sa croissance tout de suite. Contrairement aux idées reçues, le travail se fait soit rapidement et efficacement, soit longtemps et mal.

- Il est regrettable que la plupart des gens préfèrent nourrir leur esprit non pas avec des faits réels qui peuvent nous permettre de changer le monde, mais avec des séries Netflix piochées au hasard ou des vidéos TikTok. À un niveau profond, notre cerveau ne peut pas distinguer la fiction de la réalité, donc l'abondance de divertissement numérique maintient notre subconscient occupé à produire des solutions à des problèmes inexistants. Pour être créatif et productif, nous devons d'abord effacer de notre esprit la boue collante des contenus non pertinents avec laquelle les « algorithmes de recommandation » l'inondent quotidiennement. Si nous voulons récupérer notre liberté de création, nous devons d'abord reprendre le contrôle de nos esprits.

- Tous les hommes d'âge moyen qui semblent jeunes à qui j'ai parlé ont vécu seuls la majeure partie de leur vie. Cela peut être le résultat de leur indépendance par rapport aux habitudes de sommeil/alimentation/comportement d’une autre personne. Ou peut-être est-ce juste une corrélation, et les personnes qui sont indépendantes des normes sociales malsaines sont également indépendantes dans leur vie personnelle.

- Les choses que vous possédez finissent par vous posséder.

- Ne faites confiance à personne à 100%. Peu importe que soyez convaincu que quelqu'un est digne de confiance ou depuis combien d'années vous le connaissez – mieux vaut contrôler les problèmes clés personnellement.

- Ne mangez pas trop. Les gens semblent plus âgés en raison de leur surpoids et des dizaines de maladies y sont liées. Je mange habituellement deux fois par jour, une fois toutes les six heures ou une fois par jour sans grignoter. Manger trois fois par jour ou plus n'est qu'une (mauvaise) habitude.

- J'ai eu la chance de devenir riche au début de ma vie. À 22 ans, j'avais un million de dollars sur mon compte bancaire, à 25 - des dizaines de millions, à 28 - des centaines de millions. Cependant, cela n'a jamais été ce qui m'a rendu heureux.

- Les grandes entreprises utilisent le marketing pour nous faire croire que la solution à tous nos problèmes réside dans l'achat d’un plus grand nombre de leurs produits. Par exemple, si vous êtes en surpoids, vous serez bombardé de publicités pour des abonnements au club de gym ou des compléments alimentaires. Mais la clé pour perdre du poids c’est de manger moins - pas des nouvelles chaussures et des protéines en poudre.

- Avoir des amis sur les réseaux sociaux est une tendance très 2010. Tous ceux dont vous avez besoin sont maintenant sur les messageries depuis longtemps. Maintenir des listes d'amis obsolètes sur les réseaux sociaux est inutile et chronophage. Lire les stories de quelqu'un, c'est se salir le cerveau.

- 10 % de partisans convaincus suffisent pour convertir les 90 % restants de la société à ses côtés. Les personnes convaincues peuvent représenter moins de 10 %, 5 %, 2 %, voire un millième de pour cent de la population. Mais si leur foi dans le succès et leur dévouement à leur cause sont inébranlables, rien ne peut leur résister. Dans un cas extrême, la foi d'une seule personne suffit à provoquer des changements de n'importe quelle ampleur. La vôtre, par exemple.

- Les « jours rouges » du calendrier sont des outils pour implanter l'idéologie et stimuler la consommation. Ni les fonctionnaires, ni les traditions, ni la société n'ont le droit de dire à une personne quand travailler, quand se reposer, ce qu’il faut célébrer et qui féliciter.

- J’ai vendu ma part dans VKontakte, car sa présence aurait pu m'empêcher de prendre les bonnes décisions. Mais je n'ai aucun regret - protéger la vie privée des gens en vaut la peine, et bien plus encore. Depuis décembre 2013, je n'ai plus de propriété, mais j'ai quelque chose d’encore plus important - une conscience pure et des idéaux que je suis prêt à défendre.

- Le compromis est la pire de toutes les alternatives.

