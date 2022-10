Huit Indiens qui ont reçu le prix de la paix en URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le prix international « Pour le renforcement de la paix entre les nations » était l'un des prix les plus prestigieux de l'Union soviétique. Il a été créé en 1949 et, jusqu'en 1955, s'appelait « prix Staline ». Cependant, après la démystification du culte de la personnalité de Staline, il a commencé à porter le nom de Lénine.

Chaque année, le prix était décerné à entre 5 et 10 citoyens de n'importe quel pays du monde, « indépendamment de leurs différences politiques, religieuses et raciales, pour des services exceptionnels dans la lutte contre les fauteurs de guerre et pour le renforcement de la paix ». Les lauréats étaient choisis par un comité spécial, puis chacun d'entre eux recevait une médaille, un diplôme et un prix en argent (25 000 roubles, somme dont l’équivalent en devise américaine variait en fonction du taux de change, mais qui a approché à certaines périodes les 25 000 dollars). Depuis sa création, le prix a été décerné, entre autres, à huit Américains, neuf Britanniques et huit Indiens, dont Indira Gandhi, la seule femme Premier ministre de l'Inde.

Saïfouddine Kitchlou en 1952

Saïfouddine Kitchlou lors de la remise du prix de la paix à Moscou Vladimir Sevastianov/TASS Vladimir Sevastianov/TASS

Saïfouddine Kitchlou (1888-1963) était un avocat qui s'est battu pour l'indépendance de l'Inde et était entièrement dévoué aux idées de Mahatma Gandhi, en d'autres termes, un partisan d'une forme non violente de désobéissance civile. Plus tard, il a dirigé le Conseil indiende la paix et est également devenu vice-président du Conseil mondial de la paix (cette organisation, comme il s'est avéré plus tard, était secrètement parrainée par l'URSS). Kitchlou est venu à Moscou pour la cérémonie de remise du prix de la paix et faisait également partie de la délégation indienne aux funérailles de Staline.

Sahib Sing Sokheï en 1953

Sahib Sing Sokheï lors de la cérémonie de remise du prix de la paix au Kremlin Vassili Egorov/TASS Vassili Egorov/TASS

Sir, professeur, général de division, Sahib Sing Sokheï (1887-1971) a reçu une formation médicale à l'Université d'Édimbourg et a même participé à la Première Guerre mondiale en tant que médecin. Surtout, il est devenu célèbre comme l'un des fondateurs de la pharmacologie indienne et a beaucoup fait pour la production de masse de vaccins et de médicaments contre la peste, le choléra et le paludisme – et il a même été membre du Conseil des États, la Chambre haute du Parlement indien. C’était un véritable combattant de la paix, qui a également siégé au Conseil indien de la paix et au Conseil mondial de la paix.

Chandrashekhara Venkata Râman en 1957

Chandrashekhara Venkata Domaine public Domaine public

Brahmane de naissance et physicien de profession, Chandrasekhara Venkata Râman (1888-1970) a été le fondateur et président de longue date de l'Académie indienne des sciences. En 1930, il est devenu le premier scientifique indien (et asiatique) à recevoir le prix Nobel de physique « pour ses travaux sur la diffusion de la lumière et pour la découverte de l'effet qui porte son nom (effet Raman) ». En 1947, il est devenu membre correspondant de l'Académie des sciences de l'URSS.

Rameshwari Nehru en 1961

Rameshwari Nehru à Moscou, 1961 Valentine Kounov/TASS Valentine Kounov/TASS

L'activiste sociale Rameshwari Nehru (1886-1966) était avant tout connue comme féministe et fondatrice du mouvement des femmes en Inde. Elle s'est battue pour l'égalité des femmes. L'autre côté de la vie sociale et politique de Nehru était occupé par la question de la paix et du désarmement. Elle est venue à plusieurs reprises en URSS pour des conférences sur la défense de la paix. Son travail a été récompensé à la fois par le prestigieux prix d'État de l'Inde, le Padma Bhushan, et par le prix soviétique de la paix.

Aruna Asaf Ali en 1965

Aruna Asaf Ali lors de la cérémonie de remise du prix de la paix devant le buste de Vladimir Lénine Vassili Egorov/TASS Vassili Egorov/TASS

La révolutionnaire Aruna Asaf Ali (1909-1996) s'est activement battue pour l'indépendance de l'Inde, ce pour quoi les Britanniques ont même voulu l'arrêter, mais elle est entrée dans la clandestinité. Contrairement aux disciples de Gandhi, Asaf Ali a appelé à une révolution active. Dans les années 1950, elle est devenue membre du Parti communisteindien et a également fondé la Fédération nationale des femmes indiennes (et est même venue en URSS pour prendre la parole lors d'une réunion du comité des femmes). En outre, Aruna a été vice-président de l'Association panindienne de solidarité des pays asiatiques et africains. Pour ses activités en URSS, elle a reçu non seulement le prix de la paix, mais également l'Ordre de l'Amitié des peuples.

Romech Tchandra en 1968

Romech Tchandra à la conférence de la paix de toute l'Union à Moscou, 1979 Lev Ivanov/Sputnik Lev Ivanov/Sputnik

La personnalité publique Romech Tchandra (1919-2016) peut sans risque être qualifiée de grand ami de l'URSS. En tout cas, il partageait pleinement la position de l'Union soviétique sur les questions de paix et de désarmement, s'exprimait souvent lors de conférences à Moscou et considérait le principal adversaire de l'URSS, l'OTAN, comme « une grande menace pour la paix dans le monde ». De plus, Tchandra était de gauche et était membre du Parti communiste indien.

Romech Tchandra décerne à Leonid Brejnev la médaille d'or de la paix d'Irène Joliot-Curie, 1975 Iouri Abramotchkine/TASS Iouri Abramotchkine/TASS

À partir du milieu des années 1960, il a été secrétaire général puis président du Conseil mondial de la paix, poste qu'il a occupé jusqu'en 1990. L'Union soviétique a décerné à Tchandra non seulement le prix de la paix, mais également l'Ordre de Lénine et l'Ordre de l'Amitié des peuples.

Kumara Menon en 1979

Kumar Menon lors de la cérémonie de remise du prix de la paix à Moscou Lev Ivanov/Sputnik Lev Ivanov/Sputnik

Pendant près de 10 ans, Kumara Padmanabha Sivasankara Menon (1898-1982) a été l'ambassadeur indien en URSS et a pu établir des relations de confiance avec Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev, bien qu'il ait critiqué la presse soviétique pour ne refléter que l'opinion officielle du Parti communiste. Plus tard, dans les années 1960 et 1970, Menon a été président de la Société culturelle indo-soviétique et a également occupé un poste élevé au sein du Conseil mondial de la paix.

Indira Gandhi en 1985

De gauche à droite: la première femme cosmonaute au monde Valentina Terechkova, la première femme Premier ministre indienneIndira Gandhi, la cosmonaute Svetlana Savitskaïa à la Cité des étoiles, 1982 Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Indira Gandhi (1917-1984) avait une relation particulière à l’URSS. Les citoyens soviétiques, et en particulier les femmes, admiraient le fait qu'elle soit devenue la première femme Premier ministre de l'Inde. Gandhi a visité l'URSS plus d'une fois et a rencontré Leonid Brejnev (et était également à ses funérailles). De plus, elle a reçu une délégation soviétique à Delhi.

Après son assassinat, elle a reçu à titre posthume le prix soviétique de la paix et une place qui porte son nom a été ouverte à Moscou (il y a aussi une place en l'honneur de Jawaharlal Nehru, le père de Gandhi, à proximité).

