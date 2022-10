Les vingt meilleures photos prises en Russie sur smartphone par la rédaction de Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Beaucoup d'entre nous, qui contribuons au développement de Russia Beyond, voyageons régulièrement à travers le pays, et avons quelque chose à partager avec vous. Nous avons sélectionné les clichés les plus hauts en couleur, les plus pittoresques et simplement les plus curieux pour montrer la Russie telle que nos auteurs et autres collègues l'ont capturée. Voici donc ce qui s'est accumulé dans nos smartphones !

Slava Petrakina Slava Petrakina

Monument des Conquérants de l'Espace, Moscou

Erwann Pensec Erwann Pensec

République de Kalmoukie (1 422 km au sud-est de Moscou)

Vsevolod Pulya Vsevolod Pulya

Vladivostok, Extrême-Orient (9 181 km à l'est de Moscou)

Erwann Pensec Erwann Pensec

Station de métro Aviamotornaïa, Moscou

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Ville de Borovsk, région de Kalouga (114 km au sud de Moscou)

Erwann Pensec Erwann Pensec

Centre géographique de l'Asie, Kyzyl, République de Touva (4 675 km à l’est de Moscou)

Erwann Pensec Erwann Pensec

Marché Izmaïlovski, Moscou

Erwann Pensec Erwann Pensec

Moscou, rue Chkolnaïa

Mikhaïl Khokhlov Mikhaïl Khokhlov

Vue depuis la terrasse d'observation du complexe commémoratif Akhoulgo, République du Daghestan (2 043 km au sud-est de Moscou)

Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

Monastère de l'Assomption de Divnogorié, région de Voronej (664 km au sud-est de Moscou)

Slava Petrakina Slava Petrakina

Parc national de Lossiny Ostrov, Moscou

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Salon de thé dans une forêt

Vsevolod Pulya Vsevolod Pulya

Dargavs (Cité des morts) en Ossétie du Nord (1 807 km au sud de Moscou)

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Cathédrale de Königsberg, Kaliningrad (1 265 km à l'ouest de Moscou)

Zarina Snijevskaïa Zarina Snijevskaïa

Dans les coulisses du ballet Café Idiot au centre Vsevolod Meyerhold, Moscou

Vsevolod Pulya Vsevolod Pulya

Sur la place Rouge, Moscou

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Forêt morte, cap Bourkhan de l'île d'Olkhon (5 515 km à l'est de Moscou)

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Musée Avtokombinat, région de Moscou

Mikhaïl Khokhlov Mikhaïl Khokhlov

Le désert le plus septentrional du monde, les Sables de Tchara, situé dans la région de Transbaïkalie

Zarina Snijevskaïa Zarina Snijevskaïa

Musée national des beaux-arts Alexandre Pouchkine de Moscou

Vsevolod Pulya Vsevolod Pulya

Bonus : vue depuis la fenêtre du bureau de Russia Beyond

