En images: dix jeux d'échecs étonnants créés par des artisans russes

Les Russes sont de grands amateurs d'échecs et il existe de nombreux artisans qui fabriquent des pièces incroyables en pierre, en métaux précieux et même... en bouleau.

Le Musée des échecs et de la porcelaine de Saint-Pétersbourg présente des pièces inhabituelles : des jeux d'échecs en porcelaine provenant du monde entier. En plus des pièces traditionnelles en noir et blanc, vous pouvez également y admirer des conceptions thématiques. Ce jeu d'échecs est consacré à la défense de Sébastopol au milieu du XIXe siècle.

Ce jeu d'échecs du même musée représente des personnages de contes de fées russes. Les pièces blanches sont des bogatyrs (ces chevaliers légendaires slaves), le tsar, un forgeron et la tsarine, tandis que les figures noires sont toutes sortes de sirènes et de lechis (esprit des bois) slaves et maléfiques.

Le bouleau est l’un des symboles de Russie. Il n'est donc pas surprenant que, dans le pays, cet arbre, ou plutôt son écorce, ait été utilisé pour fabriquer un jeu d'échecs comme celui-ci. Son créateur, Vladimir Kapelko de Krasnoïarsk (Sibérie), l'a fabriqué en 1992. Il est maintenant exposé au Musée des échecs de Moscou.

Kaliningrad, située sur les rives de la mer Baltique, est connue pour son artisanat de l'ambre. Ces pièces d'échecs ont été fabriquées dans cette matière et en argent dans les années 2010 par la société Souveniry Baltiki (Souvenirs de la Baltique).

Le jeu d'échecs intitulé « Alexandre Ier et Napoléon » est consacré à la guerre patriotique de 1812 et a été fabriqué en métal à la fin des années 1990. Il est exposé au Musée panrusse des arts décoratifs, appliqués et populaires à Moscou.

Le jeu d'échecs « Rouges et Blancs » représente la confrontation de la nouvelle société post-révolutionnaire (les Rouges, communistes) avec l'ancienne élite (les Blancs, tsaristes). Ils ont été fabriqués en porcelaine avec une peinture dorée à Petrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) en 1925.

L'auteur est la céramiste Natalia Danko, qui a également participé à la décoration de la station de métro Teatralnaïa à Moscou.

Vous pouvez voir ces jeux d'échecs dans le même musée.

Les maîtres de Tobolsk, l'ancienne capitale de la Sibérie, sont connus pour leurs sculptures sur os de mammouth. Ce jeu d'échecs a été réalisé par l'éminent artisan Terenti Peskov en 1936. Les pièces représentent des peuples nomades : on y voit une famille entière avec ses rennes et son tchoum (hutte traditionnelle). Il est également conservé au Musée panrusse des arts décoratifs, appliqués et populaires de Moscou.

Ce jeu d'échecs, fabriqué en argent avec de l'or au XIXe siècle, a été présenté à l'exposition de 2013 dans le Beffroi de la cathédrale de l'Assomption du Kremlin de Moscou.

Ces pièces d'échecs faites à la main ont été peintes dans le style Gjel (l'un des styles artistiques russes les plus célèbres) avec des peintures acryliques dans l'atelier Routchnoï Lis (Renard apprivoisé) à Moscou.

L'échiquier lui-même et les pièces sont en hêtre, avec du feutre posé à l'intérieur et sur le dessous des pièces.

Ces pièces d'échecs ornées de joyaux ont été fabriquées en argent noirci et en or par 25 maîtres de la maison de joaillerie ANNA NOVA de Saint-Pétersbourg. Elles représentent des participants à la guerre patriotique de 1812.

Parmi les personnages, l’on peut voir l'empereur Alexandre Ier, Napoléon Bonaparte, le maréchal Mikhaïl Koutouzov et le général Michel Barclay de Tolly. Dans le rôle des pions se trouvent des soldats du célèbre régiment Preobrajenski (de la Transfiguration) et des musiciens militaires.

Chaque figure se compose d'environ 150 éléments de la plus petite taille et est décorée de diamants, de rubis et de saphirs. La réalisation de ce jeu d'échecs a duré trois ans.

