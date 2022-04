Les cinq styles ornementaux les plus célèbres de Russie

Presque chaque village russe abritait des artisans et artistes au style propre aux environs. Cependant, ce sont précisément les motifs que nous nous apprêtons à vous présenter qui ont connu une renommée à travers la Russie tout entière et au-delà de ses frontières.

Khokhloma

Legion Media Legion Media

Il s’agit de la « carte de visite » de toutes les peintures traditionnelles russes, la plus populaire et la plus reconnaissable. Cet artisanat, tout comme le motif qu’il implique, porte traditionnellement le nom de son lieu d'origine et de production – le village de Khokhloma dans la région de Nijni Novgorod. Une légende veut que cet art ait été hérité des peintres d'icônes vieux-croyants du XVIIe siècle.

Cuillères en bois dans le style Khokhloma dédiées aux Jeux olympiques de Sotchi Alexeï Koudenko/Sputnik Alexeï Koudenko/Sputnik

Historiquement, le style khokhloma était peint sur du bois, principalement sur de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, ainsi que sur des meubles. Les cuillères en bois ornées de ces motifs étaient particulièrement célèbres. Ce style arbore toujours un fond noir et des couleurs vives rouge, vert et or. Les principaux motifs sont les baies et les herbes, mais l’on y trouve aussi des oiseaux.

Gjel

Legion Media Legion Media

On pense souvent que la porcelaine de Gjel ressemble trop à la faïence de Delft et à la poterie chinoise bleue et blanche, mais il n'existe aucune preuve directe de cet emprunt. Cet artisanat provient du village de Gjel, dans la région de Moscou, et des bourgades environnantes, où la merveilleuse argile est extraite depuis des temps anciens.

Legion Media Legion Media

La porcelaine fabriquée localement était appréciée même à la cour du tsar Alexis Ier, et au XVIIe siècle, l’on a commencé à développer à Gjel la production d’ustensiles pour l'ordre des apothicaires et les besoins de l'« alchimie ». Au XIXe siècle, il existait une douzaine d'usines produisant de la vaisselle, des carreaux de poêle et d'autres articles en céramique dans la technique de la majolique avec des ornements floraux, ainsi que des jouets en forme d'animaux. Le tout dans les couleurs bleu et blanc, signature de cette tradition.

Jostovo

Carte postale soviétique dans le style de Jostovo Igor Golovniov/Getty Images Igor Golovniov/Getty Images

La peinture sur des plateaux en fer forgé dans le village de Jostovo, dans la région de Moscou, remonte à 1825 – cet artisanat a été « importé » de l'Oural par les princes Demidov. À Taguil, il existait en effet déjà une production prospère de plateaux peints, et les artistes locaux, qui travaillaient dans le style des miniatures de Fedoskino, ont été invités à développer cette tradition près de Moscou. Cette synthèse artisanale et artistique a abouti à la création des plateaux de Jostovo, qui sont aujourd'hui l'une des marques « folkloriques » les plus populaires.

Legion Media Legion Media

Les couleurs du plateau et sa décoration peuvent être différentes, tandis que la caractéristique principale de sa composition est un bouquet de fleurs au centre. Les maîtres représentent à la fois des fleurs et des herbes de jardin et de champ. Ils réalisent cela à l’aide de peintures à l'huile en plusieurs couches, obtenant ainsi une image volumineuse.

Palekh

Coffret laqué de Palekh fabriqué vers 1970 avec une scène médiévale russe Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

La miniature laquée de Palekh est un artisanat assez jeune. Des peintres d'icônes talentueux et des maîtres de la peinture religieuse du village de Palekh (région d'Ivanovo) l'ont lancé après la révolution. L'Artel artistique décoratif de Palekh est ainsi apparu en 1918.

Plan de travail de l'artiste de Palekh Nina Bogatcheva, artiste émérite de Russie Maria Sibiriakova/Sputnik Maria Sibiriakova/Sputnik

Dans le nouvel État soviétique antireligieux, les artistes ont concentré leurs compétences sur la « peinture ancienne ». Ils ont représenté des scènes tirées de contes populaires et d'œuvres littéraires, en utilisant des techniques de peinture d'icônes, notamment à la détrempe. Les maîtres ont d'abord peint des objets en bois, puis du papier mâché. Le style de Palekh, sur fond noir avec des couleurs rouge vif et or, est utilisé principalement pour les objets décoratifs – le plus souvent des coffrets, ainsi que divers petits souvenirs.

Gorodets

shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Originaire de Gorodets, dans la région de Nijni Novgorod, cette peinture date du XIXe siècle et était appliquée aux rouets. Plus tard, on l'a également trouvée sur des meubles en bois et d'autres articles – malles, coffrets, traîneaux, volets et même portes. Les artisans populaires représentaient des scènes de genre tirées de la vie quotidienne des marchands et des paysans.

Legion Media Legion Media

Les sujets et les personnages peuvent être très différents – une demande en mariage, un festin, ou encore une promenade. Il y avait souvent des motifs de chevaux, d'oiseaux et d'autres animaux. Une caractéristique distinctive était une éruption de couleurs et des transitions contrastées entre elles.

