Treize espèces d’oiseaux que l'on ne trouve qu'en Russie

Chevalier tacheté et chevalier de Sibérie

Ces oiseaux appartiennent à la famille très ramifiée des bécasses – des échassiers, c'est-à-dire vivant près de l'eau. Le chevalier tacheté habite le littoral de la mer d'Okhotsk et l'île de Sakhaline, tandis que la zone de nidification du chevalier de Sibérie est beaucoup plus étendue dans les montagnes du nord-est de la Sibérie (y compris le plateau de Poutorana), de la Tchoukotka et du Kamtchatka.

Bécasseaux divers

Le bécasseau de l'Anadyr, le bécasseau à longs doigts, le bécasseau à queue pointue et le bécasseau cocorli (sur la photo) sont tous des espèces étroitement liées de la famille des bécasses et ne vivent qu'en Russie. Ils nichent dans le nord de la Sibérie orientale, en Extrême-Orient et même dans les conditions difficiles de la toundra arctique.

Bécasseau spatule

Cet autre oiseau de la famille des bécasses vit principalement sur les côtes de Tchoukotka. L'espèce tire son nom de la forme unique de son bec, qui ressemble à une spatule plate et angulaire. C'est une espèce rare qui est en voie d'extinction.

Courlis nain

Il n'est « nain » que par rapport aux autres espèces de courlis, car son envergure dépasse tout de même le demi-mètre. Cet oiseau niche près des rivières dans les zones de taïga de la Sibérie orientale et migre vers l'Australie pour hiverner.

Sarcelle élégante

Ce beau représentant de la famille des Anatida, regroupant les oies, canards, ou encore les cygnes, est la seule espèce du genre Sibirionetta, ce qui nous indique que son habitat est la Sibérie ou, plus précisément, les régions du nord, de la péninsule de Taïmyr à la mer d'Okhotsk.

Grive de Naumann

Nommée d'après l’ornithologue allemand Johann Andreas Naumann, il s’agit d’une sous-espèce des passereaux. Il se distingue par ses taches rouge rouille distinctives sur la poitrine et les flancs. On le trouve dans le sud de la Sibérie.

Accenteur montanelle

Cet oiseau chanteur a les sourcils et la poitrine jaune ocre, ainsi qu’une bande brune sur les yeux, comme un masque. Il vit principalement dans la taïga septentrionale.

Roselin rose

Le mâle, couleur framboise, de cette espèce ne peut être confondu avec aucun autre. En effet, chez le roselin cramoisi, qualifié en russe de « commun », seule la tête s’avère rouge. Ils habitent la taïga des montagnes de la Sibérie orientale.

Pipit de la Petchora

Un ornithologue inexpérimenté pourrait aisément confondre ce volatile avec un moineau, et nous ne le condamnerons pas car cet oiseau fait aussi partie de la famille des passereaux. Le pipit de la Petchora, comme son nom l'indique, vit en Sibérie (la Petchora est un fleuve sibérien) – on le trouve dans toute la toundra continentale, ainsi qu'en Tchoukotka, au Kamtchatka et dans les îles du Commandeur situées à proximité.

Tétras de Sibérie

Cet oiseau de la même famille que les faisans et perdrix peut être aperçu en Extrême-Orient, dans les zones montagneuses et la taïga de la région de l'Amour, ainsi que sur l'île de Sakhaline.

Bernache à cou roux

Il s'agit d'un oiseau rare de la famille des Anatidae (comme les canards et oies), qui niche dans la toundra des régions du nord – les péninsules de Taïmyr et Iamal – et hiverne dans le sud, près des mers Noire et Caspienne.

Bruant à sourcils jaunes

Cet oiseau de l’ordre des passereaux est facilement reconnaissable à ses « sourcils » colorés distinctifs. On le trouve en Sibérie orientale et il ne mesure que 15-16cm de long.

Grue de Sibérie

L'un des plus beaux oiseaux de notre liste est malheureusement en voie d'extinction. Or, de nombreux individus meurent au cours de leur migration saisonnière. Afin de s'assurer que le plus grand nombre possible de ces grues atteignent leur lieu de nidification, les scientifiques ont donc mis au point le « Vol de l'espoir », au cours duquel un homme sur un deltaplane motorisé ressemblant à l'envergure d'une grue détermine la direction de leur vol. En 2012, Vladimir Poutine a d’ailleurs participé à l'événement, assis lui-même aux commandes de l’engin.

Une autre espèce de grue, la grue moine, vit principalement en Russie, mais elle s'envole souvent vers le Japon, la Corée du Sud et la Chine pour l'hiver.

