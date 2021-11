Un léopard inconnu au bataillon aperçu dans un paysage enchanteur de l’Extrême-Orient russe (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au sein de la réserve naturelle de la Terre du léopard, dans le Primorié (région extrême-orientale de la Russie), sur un promontoire rocheux surplombant une sublime forêt automnale, un piège photographique a capturé un félin ne figurant pas dans les bases de données, informe le parc national sur son site.

La femelle, dont l’âge a été estimé à plus de deux ans, a par conséquent reçu le numéro d’identification Leo 207F. Elle a été surprise par une caméra automatique installée par le photographe Sergueï Gorchkov dans une zone septentrionale de la réserve, où les apparitions de léopards de l’Amour se font de plus en plus fréquentes, laissant entrevoir un heureux élargissement de leur habitat naturel.

Tout juste découvert par le personnel du parc, ce spécimen n’a ainsi pas encore reçu de véritable nom. Celui-ci lui sera accordé par son futur « parrain », qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une organisation, qui acceptera d’apporter son soutien financier à la Terre du léopard afin de préserver cette espèce menacée, inscrite au Livre rouge russe, la plus rare au monde parmi les grands félins.

Pour information en effet, lors du dernier recensement, seuls 110 individus évoluaient sur le territoire de la Russie. Ce nombre, qui reste encore insuffisant pour un rétablissement complet de la population, apparaît toutefois bien supérieur à ce qu’il était au début du XXIe siècle, lorsque 35 quadrupèdes demeuraient à l’état sauvage. À noter que ce gracieux prédateur se retrouve également dans le nord-est de la Chine.

