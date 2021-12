Dix faits sur le Sibérien, le chat le plus résistant au froid

Volumineuse et moelleuse, cette race de chat originaire de Russie n'a pas peur de l'hiver. Ils peuvent survivre dans la nature et même entretenir des «conversations» avec les humains.

Le Sibérien est la race de chat russe la plus connue. À première vue, il semblerait qu’ils chassent toute la journée dans la forêt et ne rentrent à la maison que pour saluer leur propriétaire. En Russie, vous pouvez parfois rencontrer ces chats dans la nature, et l’on pourrait penser qu’ils ne comptent pas abandonner leur liberté pour devenir les animaux de compagnie d'un humain. Mais nous parions que vous voudrez vous lier d'amitié avec l'un d'entre eux après avoir lu cet article !

1. Ils ont des racines asiatiques

Le chat sibérien existe depuis au moins le XVIIe siècle. À proprement parler, dans les temps anciens, tous les chats qui étaient amenés de Sibérie au centre de la Russie étaient appelés sibériens. C'étaient les matous les plus communs : ils arboraient toutes sortes de couleurs et avaient une fourrure plus longue que les autres. Les ancêtres de ces matous étaient des chats asiatiques (boukhariens), qui ont été amenés par des marchands en Sibérie pour permettre aux colons de contrôler les populations de rats. Au cours des siècles suivants, les chats se sont adaptés au climat froid et ont développé leur manteau de fourrure caractéristique. Ils se sont également répandus dans tout le pays car on estimait que les chats sibériens étaient les meilleurs pour chasser les rats.

2. La première race russe

Le chat sibérien n'a été officiellement reconnu en tant que race qu'à la fin des années 1980 en Union soviétique. En 1992, elle a reçu une reconnaissance à l’étranger, devenant la première race russe enregistrée par les organisations internationales. La race se distingue comme un gros chat lourd avec une fourrure duveteuse et une tête arrondie. La couleur varie et peut inclure le tabby, un motif de couleur unie, et l'écaille de tortue, entre autres. Le chat sibérien se distingue par une paire de « pantalons » duveteux et un « devant de chemise » sous la poitrine. Ils ont généralement les yeux verts brillants. Les professionnels appellent cette race « Chat de la forêt sibérienne ».

3. Une coloration de pelage nommée en l’honneur de Saint-Pétersbourg

Le chat sibérien a une sous-espèce dont le colorpoint est glorieusement appelé Neva Masquerade (la Neva est le principal fleuve de Saint-Pétersbourg, et la mascarade fait référence à la coloration faciale en forme de masque de la race). Ce colorpoint est apparu il y a plusieurs siècles, et ses détenteurs ont été reconnus comme une sous-espèce en même temps que le chat sibérien. Depuis 1989, les Neva Masquerades sont élevés dans une pépinière de chats à Saint-Pétersbourg. Contrairement au Chat de la forêt sibérienne, le Neva Masquerade a les yeux bleus, mais son caractère ressemble à celui d'un chat sibérien ordinaire.

4. La neige et le gel ne sont pas un problème

Le chat sibérien est considéré comme le chat domestique le plus résistant au froid. Tout cela grâce à sa fourrure longue, épaisse et résistante à l'humidité. Les oreilles sont également « isolées thermiquement » et sont dotées de « pompons ». Ce manteau de fourrure protège les pattes puissantes et le corps massif de l’animal contre le froid et le gel, lui permettant d'être à l'extérieur même par des températures de moins 10-15°C. Dans le même temps, la fourrure ne cause généralement pas de problèmes à la maison (sauf quand ils muent, bien sûr).

5. Il pèse autant que deux chats normaux

Les chats sibériens ont besoin de plus d'espace pour leurs énormes queues et pattes ! Les femelles adultes pèsent cinq ou six kilos, mais les mâles pèsent jusqu'à 10 kg et parfois même jusqu'à 12 kg. Ce sont de vrais bogatyrs (preux chevaliers) russes !

6. Ils respectent les limites personnelles

Ces chats apprécient leur liberté même s'ils vivent à l'intérieur. Ne vous attendez donc pas à ce qu'ils restent assis sur vos genoux à longueur de journée. Ils ont beaucoup de choses à faire pendant que vous êtes au travail afin de gagner de l'argent pour leur acheter nourriture et jouets. Les chats sibériens ne sont pas accueillants envers les étrangers et laisseront rarement un inconnu les caresser. Si vous laissez les chats sortir, ne soyez pas surpris s'ils vous rapportent périodiquement des « cadeaux », car ce sont d'excellents chasseurs. Ils peuvent même attraper de petits poissons !

7. Ils aiment les enfants

Bien qu'ils établissent des limites personnelles claires, les chats sibériens comprennent les liens familiaux. Les pères chats s'occupent des chatons comme une mère le ferait. Ils aiment aussi les enfants humains et les protégeront comme les leurs. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos mignonnes avec des chats qui « allaitent » des bébés. Et avez-vous entendu l'histoire d'un matou sibérien nommé Macha ? Elle a trouvé un nouveau-né abandonné dans un appartement, l'a sauvé du froid avec sa chaleur et a ensuite appelé à l'aide !

8. Ils ont toujours un plan

L'une des principales caractéristiques du chat sibérien est sa grande intelligence. Étant donné que cette race s'est développée dans les rudes conditions climatiques de la Sibérie, la capacité de penser et de planifier était importante pour survivre. Les matous comprennent ce que les humains attendent d'eux et peuvent même maîtriser certaines commandes comme « va chercher » et comprendre comment ouvrir les portes avec leurs pattes ou éteindre les lumières. Cette race préfère éviter les conflits et, dans la plupart des cas, se cachera au lieu de se battre.

9. Ils parlent aux gens

Vous aimez discuter de votre journée avec votre chat ? Nous aussi ! Le chat sibérien n'écoute pas seulement les humains, mais il miaule activement en réponse en utilisant différentes intonations. Vous avez eu une dure journée de travail ? Le chat émettra un miaulement plein de compassion. Vous avez passé une bonne journée ? Le chat miaulera sur un ton joyeux. Cela ressemble parfois à un dialogue, mais les scientifiques n'ont pas encore compris ce que le chat pense réellement des humains. Regardez cette vidéo d'un matou nommé Nikifor, à qui il est interdit de s'allonger sur la cuisinière mais qui débat jusqu'au bout avec son humain.

10. Ils ont sauvé le musée de l'Ermitage

Au centre de la ville de Tioumen se trouve une place dédiée aux chats sibériens. Elle a été construite à la mémoire du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Le principal musée de Russie, l'Ermitage, avait été envahi de rats qui menaçaient de détruire les objets exposés de valeur, et les habitants d'autres régions soviétiques ont donc décidé d'aider la ville en mettant en place des points de collecte de chats. L'un des plus importants se trouvait à Tioumen, et au total, environ 5 000 matous sibériens de Tioumen, Omsk et Irkoutsk ont ​​été rassemblés et envoyés par train à Leningrad. Tous les rats ont été rapidement tués, et les descendants de ces chats vivent toujours dans l'Ermitage, où ils s'occupent de la lutte antiparasitaire. Lisez leur histoire incroyable ici.

