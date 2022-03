En images: les cinq locomotives diésels les plus emblématiques de l'URSS

Ces machines ont constitué une percée technologique dans les premières années de l'Union soviétique et ont aidé le gouvernement à façonner l'un des pays les plus avancés au monde.

C'est un fait peu connu que l'URSS a été le premier pays au monde à créer et à commencer à utiliser des locomotives diésels-électriques.

Ces trains sont devenus les « chevaux de trait » du début du XXe siècle pour transférer les marchandises à travers le vaste pays. En outre, ils ont jeté les bases du développement technologique ultérieur des trains, les transformant en les machines électriques que nous connaissons aujourd'hui.

Vous trouverez ci-dessous une liste des cinq principaux trains à moteur diésel utilisés en URSS à l'époque.

Chtch-el-1

Photographie d'archives Photographie d'archives

La première locomotive diésel de grande ligne au monde était le train soviétique de classe Chtch-el-1, créé en 1924. Il était équipé d'un moteur diésel 10 cylindres conçu à partir de pièces récupérées sur un sous-marin britannique qui avait coulé dans la mer Baltique quelques années auparavant.

Le nouveau moteur pouvait produire 1 000 chevaux et se déplacer à la vitesse de 75 kilomètres par heure. Les trains de la classe Chtch-el-1 étaient plus faciles à utiliser que les trains profilés de l'époque précédente et se déplaçaient plus rapidement sur les voies ferrées, car les ingénieurs pouvaient ajouter un wagon de traction supplémentaire au milieu du convoi.

En même temps, ils présentaient un sérieux inconvénient par rapport aux trains de l'ère précédente : une transmission automatique peu fiable. La panne la plus courante des trains de la classe Chtch-el-1 était celle des disques de troisième vitesse. Néanmoins, ces trains ont été utilisés pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'ils deviennent technologiquement obsolètes et soient mis hors service.

VM (Viatcheslav Molotov)

Photographie d'archives Photographie d'archives

L'URSS a continué à expérimenter les locomotives diésels et, dix ans après l'adoption des véhicules de la classe Chtch-el-1, a créé le premier modèle à deux sections du pays – la VM (Viatcheslav Molotov).

Elle a vu le jour en tant que prototype unique sur ordre de la Direction politique unifiée d'État (le service de renseignement et la police secrète de l'Union soviétique). L'objectif du projet était de multiplier par deux la capacité des trains diésels.

Toutefois, en raison d'une production hâtive, elle a reçu des moteurs faibles qui n'étaient nulle part assez puissants, si bien que la locomotive n'a pas été en mesure de doubler le poids des trains sur les lignes de locomotives diésels et que le projet n'est resté qu'à l'état de prototype.

AA (Andreï Andreïev)

Photographie d'archives Photographie d'archives

En plus des trains standards, les exploitants ferroviaires avaient besoin de nouvelles locomotives de manœuvre (trains permettant de trier les éléments du matériel roulant en trains complets dans les gares).

Ainsi, en 1933, une locomotive de manœuvre diésel expérimentale appelée AA (Andreï Andreïev) a été assemblée à l'usine de Kalouga. C'était le premier véhicule de manœuvre diésel du pays qui se distinguait du train de ligne par l'absence de transmission automatique.

Ce véhicule n'a pas non plus été produit en série, en raison d'un certain nombre de dysfonctionnements, mais il s'est avéré être un excellent prototype pour les développements futurs de locomotives dans le pays.

Classe E el

Photographie d'archives Photographie d'archives

Il s'agit de la première locomotive de fret diésel-électrique soviétique. Elle est apparue en 1932 et a été créée en coopération entre des ingénieurs électriciens russes et suisses. Parmi les innovations de la E el-5, citons la ventilation forcée des moteurs de traction, l'affaiblissement du champ pour les grandes vitesses et les freins rhéostatiques.

Les locomotives de la classe E el sont devenues un projet réussi et ont été largement utilisées pour les livraisons de marchandises dans toute l'Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale.

RSD-1

Ces trains ont fait partie des fournitures étrangères américaines dans le cadre du prêt-bail pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1943, l'URSS a soulevé la question de la commande aux États-Unis d'une série de locomotives diésels pour les chemins de fer soviétiques. À cette fin, l'American Locomotive Company (ALCO) a conçu la locomotive RSD-1 (une version à six essieux de la locomotive RS-1).

Par rapport à la version de base de la locomotive (RS-1), la formule des essieux de la RSD-1 a été modifiée spécifiquement pour la livraison à l'URSS, afin de réduire la charge sur les rails. Tout le reste est resté similaire à la version originale.

Il a fallu deux ans au fabricant américain pour créer la quantité requise de trains RSD-1 pour l'URSS (il était prévu d'en livrer 70, mais deux locomotives ont coulé dans l'océan Atlantique pendant le transit) et les livrer au pays.

En 1945, ces trains ont été utilisés pour acheminer des marchandises et des personnes afin de reconstruire le pays déchiré par la guerre.

Toutes ces machines sont restées en service jusqu'au milieu des années 1980, date à laquelle elles ont été remplacées par des locomotives électriques plus perfectionnées.

