En images: sept camions étrangers importés en Union soviétique  

1. Тatra 815

Ryabokon/Sputnik Ryabokon/Sputnik

Tatra était une gamme de camions produits en Tchécoslovaquie à partir de 1942. Ces camions ont commencé à apparaître dans les rues soviétiques peu après la Seconde Guerre mondiale, en 1948. Bien que le premier modèle 111 de Tatra ait été initialement construit pour les forces armées nazies, le camion a joué un rôle important après Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a été utilisé dans des travaux de construction et de secours en Europe et en URSS. Le camion avait un puissant moteur et pouvait transporter de 8 à 10 tonnes de marchandises.

Les modèles ultérieurs, tels que les Tatra 128 et Tatra 148, étaient encore plus populaires en Union soviétique. Environ 25 000 camions Tatra 148 ont été importés en URSS à partir de 1969. Peut-être que les Soviétiques appréciaient ces camions pour leurs excellentes capacités tout-terrain.

2. Škoda-LIAZ 706 RTTN

Sputnik Sputnik

Dans les années 1950, des ingénieurs européens ont introduit une nouveauté dans la construction de camions : une configuration où la cabine était placée au-dessus du moteur. Cette disposition leur a permis d'agrandir les cabines et d'élargir le champ de vision des conducteurs.

L'un de ces camions, devenu très populaire en Union soviétique, était le Škoda-LIAZ 706 RTTN, produit en Tchécoslovaquie de 1957 à 1985.

Pendant près de 30 ans, ces camions ont été fournis en URSS. Certains d'entre eux sont apparus au grand écran, dans des films soviétiques comme La Prisonnière du Caucase (1967) et La Reine de la station-service (1963).

3. Prague V3S

Praga V3S/RomanM82 (CC BY-SA 3.0) Praga V3S/RomanM82 (CC BY-SA 3.0)

Ces camions fabriqués en Tchécoslovaquie étaient utilisés en Union soviétique principalement comme laboratoires mobiles dans des endroits dont l'accès était problématique. Ils étaient équipés d'un moteur diesel six cylindres refroidi par l’air. Un capot particulièrement court donnait au camion une apparence quelque peu balourde, mais il possédait d'excellentes capacités hors route.

4. Csepel 450

József Süveg (CC BY-SA 3.0) József Süveg (CC BY-SA 3.0)

Ce camion a été fabriqué en Hongrie à partir de 1957 et exporté vers la Russie soviétique et le reste du bloc socialiste. Le D450 était équipé d'un moteur diesel à quatre cylindres de 95 ch et de freins pneumatiques. En outre, c’est sans doute le camion le plus élégant de la liste.

En URSS, ces camions étaient utilisés comme ateliers mobiles, transporteurs et véhicules pour les services publics municipaux dans différentes régions du pays.

5. Jelcz 660

Ludwig, Jürgen/Archives fédérales (Allemagne) Ludwig, Jürgen/Archives fédérales (Allemagne)

Ce camion fabriqué en Pologne a été importé en Union soviétique à la fin des années 1960. Il servait principalement d'atelier mobile. À l'intérieur, il y avait de nombreux équipements, qui, dans différents cas, comprenaient des outils tels qu'un établi, une presse manuelle, du matériel de soudage au gaz, une affûteuse, etc.

6. IFA W 50

Rene Schwietzke (CC BY 2.0) Rene Schwietzke (CC BY 2.0)

L'Allemagne de l'Est a commencé à produire les camions IFA W 50 dans une usine de Ludwigsfelde en 1965. Le modèle a été exporté vers l'URSS dans les années 1980. Le camion pouvait transporter jusqu'à cinq tonnes de marchandises. L'IFA W50 était équipé d'un moteur diesel 6,5 litres de 125 ch.

7. Multicar 25

Jan Polák (CC BY-SA 3.0) Jan Polák (CC BY-SA 3.0)

Produit dans une petite usine d'Allemagne de l'Est, ce camion a fait son entrée en URSS juste avant les Jeux olympiques de 1980 à Moscou. Bien que le petit camion fût capable de transporter plus de deux tonnes de marchandises, il avait une vitesse maximale de 60 km/h seulement.

