Les figures de voltige uniques exécutées par les patrouilles acrobatiques russes (Vidéos)

Depuis des décennies, ils placent la barre toujours plus haut pour les pilotes du monde entier. Ils ont transformé des cascades acrobatiques mortelles, comme les loopings et les tonneaux, en éléments standard qui peuvent désormais être réalisées par d'autres.

Les équipes de voltige Preux russes et Martinets ont acquis une renommée mondiale pour leurs performances de voltige synchronisées à couper le souffle au sein de formations d'avions de chasse.

Les équipes réalisent des figures de classe mondiale sur des appareils militaires standards, sans aucune modification. C'est très inhabituel, car les équipes de plusieurs pays utilisent des avions et des chasseurs qui ont subi un certain nombre d'améliorations.

Malgré cela, les équipes russes ont établi plusieurs records du monde et été parmi les premières à démontrer toute une gamme de cascades aérienne avec quatre, cinq et neuf avions de chasse en formation.

Diamant

En 2004, les Preux russes et les Martinets sont devenus les premières équipes de voltige au monde à effectuer toutes les acrobaties en groupe de première classe dans une formation de neuf avions de combat. L'ensemble de manœuvres démontré s'appelait Diamant.

La formation serrée de neuf appareils a presqu’effectué l’ensemble complet des figures de voltige : la boucle oblique, la boucle Nesterov, etc.

La formation des avions changeait constamment avec un « roulement » alternant « enveloppe », « croix », « pyramide », « aile » et « étoile ». La représentation s'est terminée par une spectaculaire dispersion des avions, accompagnée d’effets fumigènes.

Cette performance a été inscrite dans les livres d'histoire de l'aviation comme la première fois qu'un groupe de neuf avions de combat a réussi à effectuer de manière synchrone toutes les acrobaties aériennes de première classe.

Tonneau

En 2007, les Preux russes et les Martinets sont également devenus les premières équipes de voltige aérienne au monde à effectuer le « tonneau » au sein d’un groupe de neuf avions de combat - cinq chasseurs lourds Su-27 et quatre chasseurs légers MiG-29.

Le tonneau est une manœuvre aérienne lors de laquelle les pilotes effectuent une rotation de 360​​ degrés pendant un vol, tout en restant dans la direction d'origine. Il est parfois décrit comme une « combinaison d'un looping et d'une vrille ». L'accélération se situe entre 2-3 g pendant toute la manœuvre.

La difficulté de cette manœuvre réside dans sa synchronisation, car la voltige est généralement réalisée en solo. Fruit d’un entraînement intensif par des aviateurs militaires, dans des circonstances de combat réelles, cet élément est utilisé pour semer l'ennemi qui est à vos trousses.

Ange

Les équipes de voltige russes ont également leurs propres cartes de visite. Chaque représentation des Preux russes se termine par de beaux dessins réalisés au moyen d'effets fumigènes dans le ciel.

Pour la première fois, il a été démontré en 2013 à l'occasion du 75e anniversaire du Centre de show aériens de Koubinka et pour le 22e anniversaire des Chevaliers russes.

Le groupe a réalisé un numéro aérien incroyablement beau appelé Ange. Quatre chasseurs Su-27 ont en moins de six secondes répandu des traînées de fumée, « dessinant » la silhouette d'un ange dans le ciel.

Ce dessin est une marque déposée des Preux russes et n'est exécuté que par eux.

Tulipe

La tulipe est un tour de force réalisé par l'équipe Martinets. À la fin de chaque représentation, l'équipe « dessine » une fleur dans le ciel.

Le tour est exécuté par toute l'équipe, avec le déclenchement d’une traînée blanche et l’« éparpillement » de la formation dans quatre directions.

