Les Martinets, l'une des meilleures patrouilles acrobatiques de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En mai 2021, le célèbre groupe de voltige aérienne russe Martinets (Striji) fête ses 30 ans.

Le groupe de voltige aérienne Striji (Martinets) à la base aérienne de Koubinka, avril 1992 Evgueni Lebedev (CC BY-SA 4.0) Evgueni Lebedev (CC BY-SA 4.0)

La patrouille a commencé à se former au sein du régiment d'aviation de chasse de Koubinka (région de Moscou) au milieu des années 1980, lorsque l'armée de l'air soviétique développait activement son dernier appareil de combat super-manœuvrable, le MiG-29.

Les chasseurs MiG-29 de l'équipe de voltige aérienne Striji effectuent un vol de démonstration au-dessus de l'aérodrome de Koubinka Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Les pilotes de la région de Moscou ont eu l'idée de créer une unité d'officiers de l'armée de l'air connaissant parfaitement la voltige pour effectuer des vols de démonstration et montrer les réalisations de l'industrie aéronautique nationale tant dans le pays qu'à l'étranger.

>>> Les cinq meilleurs avions russes de tous les temps

Renommée mondiale

En octobre 1991, le groupe fait ses débuts internationaux en Suède, sur la base aérienne d'Uppsala.

Evgueni Odinokov/Sputnik Evgueni Odinokov/Sputnik

L'année suivante, les pilotes se produisent en France à l'occasion du 50e anniversaire de la formation de l'escadron Normandie-Niemen.

L'équipe de voltige russe Striji pendant le défilé en l'honneur du 75e anniversaire du siège de Leningrad Reuters Reuters

Les Martinets ont séduit les téléspectateurs occidentaux dès la toute première représentation. Les six appareils ont effectué un ensemble presque complet de figures de voltige en formation serrée : boucle oblique, boucle de Nesterov, tonneau, etc. La formation des avions changeait constamment, alternant « enveloppes », « croix », « pyramides », « aile » et « étoile ». La performance se terminait par un numéro spectaculaire – une « tulipe » accompagnée par la mise en marche des dispositifs d'éjection de chaleur installés sur les chasseurs.

Les chasseurs à réaction Mikoyan Mig-29 de l'équipe acrobatique Striji se produisent lors du Show aérien au forum international Armée-2020 Reuters Reuters

En 1993, les Martinets participent au salon aérien LIMA'93 sur l'île de Langkawi en Malaisie, ainsi qu'à des shows aériens en Belgique et en Thaïlande ; lors d’un show en Thaïlande, les spécialistes de la voltige établissent un record de vitesse d'assemblage des avions : 4 MiG sont arrivés ici sous forme démontée sur un avion de transport An-124 Rouslan, et des techniciens et mécaniciens russes ont réussi à les mettre en service en seulement trois jours. En 1995, les Martinets se sont de nouveau rendus en Suède, et en 1997 en Finlande.

>>> En photos: dix femmes russes qui dominent le ciel

Le groupe de voltige aérienne Striji vole au-dessus d'une église orthodoxe au cours du salon aérospatial MAKS-2007 Reuters Reuters

Les pilotes ont visité plus de 28 pays étrangers. Pas un show aérien russe MAKS n'aurait pu se tenir sans leur présence. Les Martinets ont effectué à plusieurs reprises des vols de démonstration lors de célébrations dédiées aux anniversaires de villes russe et ont participé à la célébration du 850e anniversaire de Moscou.

En 1993, l'équipe acrobatique a reçu le titre de « Meilleure équipe acrobatique du monde », et lors d’un show aérien international en Finlande en 1997, le commandant du groupe, le lieutenant-colonel Nikolaï Diatel, a pris la première place en acrobaties aériennes solo.

Les chasseurs à réaction Mikoyan Mig-29 de l'équipe acrobatique Striji se produisent lors du Show aérien au forum international Armée-2020 Reuters Reuters

À l'hiver 2003, l'avion MiG-29 a subi des réparations programmées et a obtenu un nouveau look : un « uniforme » rouge et blanc, avec la silhouette bleu vif d'un martinet en haut et en bas, et les lettres « MiG » sur les quilles. Ils ont été montrés au public pour la première fois sous cette nouvelle apparence le 15 mars 2003, lors de la célébration du 65e anniversaire du régiment.

>>> Maîtres des cieux: gros plan sur les légendaires avions de chasse MiG

Le groupe de voltige aérienne Striji Reuters Reuters

Aujourd'hui, l'équipe de voltige se prépare à passer sur de nouveaux appareils, les MiG-35.

Dans cette publication découvrez le plus gros avion au monde en images.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.