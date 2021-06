Pourquoi les Preux russes sont-ils l'une des meilleures équipes de voltige du monde?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 2021, les Preux russes (« Rousskié Vitiazi ») fêteront leur 30e anniversaire. Ce groupe de voltige aérienne unique en son genre, qui effectue des vols à bord de chasseurs lourds, représente dignement les forces aérospatiales russes dans le monde entier depuis toutes ces années, démontrant des compétences de vol inégalées et des capacités exceptionnelles en matière de technique aéronautique. Depuis 1993, les Preux russes sont des participants permanents aux Salons internationaux de l'aviation et de l'espace.

Les Preux russes à bord de Su-30SM Ministère de la Défense de Russie Ministère de la Défense de Russie

Aujourd'hui, le monde entier les connaît. Ils représentent les plus hautes réalisations de l'école de voltige russe et participent régulièrement aux plus grands spectacles aériens du monde. Le groupe est basé à Koubinka, près de Moscou.

Su-35S entré au service des Preux russes Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press

« Leurs premiers avions étaient des chasseurs Su-27. Les pilotes ont commencé à maîtriser le nouvel équipement et se sont rapidement lancés dans des vols d'entraînement en duo, à trois puis à quatre en formation "diamant". La particularité du groupe était que les Preux russes effectuaient des acrobaties aériennes sur des modèles de série de véhicules de combat, confirmant régulièrement les compétences des pilotes militaires », explique Vadim Koziouline, professeur à l'Académie des sciences militaires.

Chasseurs Su-27 des Preux russes Vadim Savitski/Global Look Press Vadim Savitski/Global Look Press

La véritable sensation a été la prestation des Preux russes à l'automne 1991 au Royaume-Uni, sur la base aérienne de Scampton, après quoi a commencé une série de représentations triomphales lors de festivals et de spectacles aériens dans le monde entier. Le groupe a ainsi été applaudi par des publics admiratifs au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, au Canada, en Belgique, en Slovaquie, au Luxembourg, en Chine, aux Émirats arabes unis, en Finlande, au Bahreïn, en Inde, en Hongrie et bien ailleurs.

Les chasseurs utilisés par l'équipe

Dissolution de la "Tulipe" réalisée par les Preux russes Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press

Au cours de leur histoire, les Preux russes ont maîtrisé la voltige en groupe et en solo sur des avions de chasse polyvalents à haute manœuvrabilité Su-27P, Su-27UB et Su-30SM. En novembre 2019, le groupe aérien a reçu les derniers chasseurs polyvalents Su-35S et, en 2020, leur ont été remis quatre engins supplémentaires de ce type. À l'heure actuelle, le collectif est entièrement équipé de matériel aéronautique moderne et reste la « carte de visite » des forces aérospatiales russes (VKS), perpétuant les meilleures traditions de l'école russe de voltige et améliorant constamment leurs compétences.

En juillet 2020, à Koubinka, les Preux russes ont effectué des vols uniques avec la réalisation de figures complexes de voltige en groupe et en solo sur des avions Su-27, Su-30SM et Su-35S. Pour la première fois, trois types d'avions étaient en formation unique, le programme de voltige a été exécuté à des intervalles fixes et à des distances de moins de trois mètres entre les avions.

Les Preux russes au-dessus du port de Novorossiïsk Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press

Les Preux russes se sont produits pour la première fois au Salon international aérospatial de Moscou (MAKS) en 1993. Même les nuages bas n'ont alors pas empêché les as du pilotage de démontrer leurs aptitudes phénoménales en effectuant des acrobaties aériennes à des altitudes extrêmement basses. Depuis lors, la participation du groupe au programme de vol du MAKS est devenue l'une des traditions emblématiques de l’événement. Peu à peu, grâce à l'augmentation du nombre de participants et à la croissance de la composante commerciale du salon, à l'amélioration de la qualité des infrastructures et à l'augmentation de la superficie des pavillons d'exposition, le MAKS a pris sa place, à juste titre, parmi les plus grands salons aériens du monde. Et, bien sûr, cela s'est produit aussi grâce au programme unique de spectacles aériens, dont les Preux russes sont un acteur indispensable.

Su-30SM lors de l'entrainement en prévision du Défilé de la Victoire Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press Ministère de la Défense de Russie/Global Look Press

En 2004, le programme de spectacles de démonstration comprenait un élément unique – un vol conjoint des équipes de voltige « Preux russes » et « Martinets » (« Striji »), composé de neuf avions (cinq Su-27 et quatre MiG-29) en formation « losange » avec l'exécution d'un complexe entier de voltige. La même année, le groupe en a fait la démonstration avec succès lors du Festival international des groupes de voltige à Joukovski.

Vadim Savitski/Global Look Press Vadim Savitski/Global Look Press

Enfin, un événement important pour l'équipe de voltige a été l’édition 2007 du MAKS, lorsque, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation mondiale, un « tonneau » horizontal a été réalisé par un groupe de neuf avions de combat, appelé alors le « Diamant cubain », en raison de sa forme et de son caractère unique.

