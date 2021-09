La Russie dévoilera le fusil de précision ayant la plus longue portée au monde

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La société Lobaev Arms (« Armes Lobaïev ») a révélé fin août 2021 qu'elle avait achevé le développement de la première version du DXL-5 - le fusil de précision ayant la plus longue portée au monde, qui pourra atteindre des cibles jusqu'à sept kilomètres.

La société soumettra l'arme à des essais en novembre 2021, puis, en février 2022, Lobaev Arms livrera le premier lot de son DXL-5 à un client étranger anonyme. L'armée russe n'a pas encore acheté ou manifesté d'intérêt pour cette arme.

« L'armée russe possède déjà des fusils de précision SVD et KORD de l'ère soviétique et n'a pas besoin de nouveaux modèles. Nous avons un contrat à l'étranger pour le développement d'un DXL-5 de calibre .50 BMG et des investissements dans la création d'une nouvelle génération de munitions qui seront en mesure d'augmenter considérablement les capacités des tireurs d'élite », a déclaré Vlad Lobaïev, ingénieur principal et propriétaire de la société Lobaev Arms.

Pour résumer, cette nouvelle munition permettra à un utilisateur qui tire habituellement sur des cibles à des distances de 1 km à 2 km de toucher sans effort des cibles situées jusqu'à 3 km. Un tireur qui travaille à des distances allant jusqu'à 2,5 km pourra atteindre des cibles de manière stable à 4 km.

Dans le même temps, la version sportive du fusil de précision militaire DXL-5, chambré avec la nouvelle génération de munitions (en cours de développement), sera capable de toucher des cibles jusqu'à 7 km.

« Nous avons créé quatre types de munitions de différents calibres. Nous testerons chacun d'eux en novembre [2021] sur la plate-forme du DXL-5 et choisirons les deux plus adaptées pour un tir de précision mortel à de telles distances », note Lobaïev.

Qui aura besoin d’un tel fusil ?

À l'heure actuelle, on considère que les fusils les plus puissants du marché sont les fusils de précision de calibre .50 BMG. Les plus connus sont ceux créés par Barrett Firearms Manufacturing.

Ces fusils possèdent les munitions les plus puissantes du marché, qui permettent aux militaires de l'Otan d'immobiliser des véhicules blindés jusqu'à 2 à 3 km de distance. Le principal inconvénient de l'arme est la précision du tir - elle est de 1,5 à 2 MOA (minutes d'angle) à une telle distance. En pratique, ces chiffres signifient que les tirs peuvent potentiellement être un demi-mètre plus longs que prévu. C'est la principale raison pour laquelle le .50 BMG est excellent contre les véhicules blindés et mauvais contre les tireurs d'élite camouflés.

« Tous les fusils de sniper modernes, les munitions et les plateformes ont atteint leurs limites physiques et chaque record de tir à longue distance tient de la simple coïncidence. Les armées ont besoin d'une arme cohérente pour les tireurs d'élite qui leur permettra de mener des opérations plus efficacement dans les réalités de la guerre du XXIe siècle. Pour faire simple, rester plus loin que les tireurs d'élite ennemis et les éliminer à distance, pour que l'ennemi ne vous remarque pas », explique Ivan Alexeïev, un ancien tireur d'élite des forces spéciales russes.

La première entreprise à présenter sur le marché un fusil ayant une portée aussi longue avec des munitions de nouvelle génération recevra des contrats de plusieurs millions de dollars.

Lobaev Arms déclare que leurs fusils de sniper DXL-5 de calibre .50 BMG coûteront 25 000 $ l’unité, et seront vendus à partir de février 2022. La version capable de toucher des cibles jusqu'à 7 km coûtera plus cher, en raison de son caractère unique.

