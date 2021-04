Lequel du «Crépuscule» ou de l’ASVK est l’actuel meilleur fusil de précision russe?

Il s'agit de certains des fusils les plus rares et les plus recherchés sur le marché des armes, que seuls quelques tireurs d'élite ont pu tester sur un champ de tir ou au combat.

Les fusils de sniper SVLK-14S et ASVK ont été créés en Russie au début des années 2000. Ce sont des armes de gros calibre conçues pour atteindre des cibles à une distance de 2 kilomètres.

Mais lequel est le meilleur et pourquoi ?

SVLK-14S « Soumrak » (« Crépuscule »)

Tout dans cette arme est fait pour maximiser sa précision.

Tout d'abord, il est équipé d'une version améliorée de la cartouche .408 Chey Tac (10,3mm), plus volumineuse et plus rapide. Ce fusil n'a pas de chargeur et est chambré avec une seule cartouche afin de diminuer le nombre d'engrenages et d'augmenter la précision du tir.

La crosse est en fibre de carbone, qui est en fait un mélange de plastique, de fibre de verre et de kevlar conçu pour rendre ce fusil plus fiable, car il est doté d'un lourd canon en acier d'environ 900mm de long et d'une cartouche puissante à fort recul.

Ces balles peuvent percer un rail métallique de 3cm d'épaisseur. Imaginez ce qui se passerait si un tel projectile touchait l'ennemi ? Aucun gilet pare-balles ne pourrait l'aider.

Le fusil est conçu pour le sport et le tir à des distances extrêmes de sniper. Il s’agit plus d’un jouet de luxe que d'un instrument de mort visant à éliminer des ennemis en plein conflit.

Le Soumrak a déjà plusieurs records du monde à son actif, dont le tir à une distance de plus de 2,5km et la visée à une distance de 4,2km.

Il pèse près de 10kg sans les viseurs, qui eux-mêmes ajoutent 2 à 4kg supplémentaires.

Chaque Soumrak coûte 37 000 dollars sans lunette et peut être acheté sur le site web de Lobaev Arms, son fabricant.

ASVK, le fusil de sniper le plus puissant de Russie

L'ASVK est un analogue russe du fusil de précision 50 BMG de l'OTAN. Cependant, le calibre est légèrement différent, le fusil russe étant équipé de cartouches de 12,7x108mm d'une puissance de 17 000 joules, capables de pénétrer des plaques d'acier de 20mm d'épaisseur à 500 mètres comme un couteau dans du beurre. C'est 2 000 joules de plus que les munitions du 50 BMG américain.

L'ASVK est un fusil de sniper en bullpup, c’est à dire dont le chargeur est inséré dans la crosse. Cela a permis d'augmenter considérablement la longueur du canon, tout en conservant les mêmes dimensions du fusil.

C'est une arme grande et puissante avec un chargeur de 5 balles. Pourtant, elle présente un inconvénient de taille : sa précision. Elle affiche en effet 2 MOA (minutes d'angle – l’angle de fluctuation de la balle pendant le tir). Cet indicateur montre que vous ne pouvez toucher une grosse cible qu'à une distance d'un kilomètre, car au-delà, les balles peuvent fortement dévier.

Contrairement au « Crépuscule », l'ASVK est un fusil militaire et a été utilisé en Syrie pendant la campagne russe. Ce fusil est adapté à l'élimination des véhicules blindés légers aux côtés des unités d'infanterie à des distances de 2 kilomètres.

« La différence entre les deux est leur objectif – le premier est un fusil de sport de luxe créé pour les personnes passant leurs week-ends sur un champ de tir et le second a été créé à des fins militaires. Pour la première fois, il a été utilisé pendant la guerre russo-géorgienne en août 2008 pour éliminer du personnel se déplaçant dans des véhicules blindés légers », a déclaré Ivan Aleksandrov, major de réserve et ancien tireur d'élite des opérations spéciales des forces de l'ordre russes (qui a demandé à ne pas nommer sa division).

Selon lui, l'ASVK a été créé comme une arme qui tue une personne quelle que soit la partie du corps que ses munitions touchent. Il possède également une puissance de feu suffisante pour « éteindre » le moteur d'une voiture en cas d'impact. Mais en même temps, sa précision est faible.

« Avec ça, vous abattez des cibles de grande taille, comme des véhicules blindés légers. L'endroit où vous touchez n'a pas d'importance. Cette cartouche de 12,7x108 mm inflige suffisamment de dégâts pour détruire une voiture ou éliminer les personnes qui s'y trouvent », ajoute le sniper.

Chaque exemplaire coûte autant que le « Crépuscule » (environ 37 000 dollars). Ce prix est similaire à celui de ses concurrents étrangers comme Barret et Accuracy International.

