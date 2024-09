Les cinq meilleurs films historiques russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. La Fille du Capitaine (2000)

Alexandre Prochkine/NTV-Profit, 2000 Alexandre Prochkine/NTV-Profit, 2000

Le jeune officier Piotr Griniov sert dans une petite forteresse éloignée de Saint-Pétersbourg. Il tombe amoureux de la fille du commandant. Le bonheur des deux jeunes gens est contrarié par l’insurrection des Cosaques et des paysans menée par Emelian Pougatchev qui noie le Sud de l’Empire russe dans le sang.

Ce long métrage est une adaptation du roman d’Alexandre PouchkineLa Fille du Capitaine et de son étude historique L’Histoire de Pougatchev. Ses créateurs ont cherché à montrer une image de la seconde moitié du XVIIIe la plus fidèle possible à la réalité. Ils ont porté une attention particulière aux costumes, aux armes et aux objets de la vie quotidienne.

Leurs efforts n’ont pas été vains : le film a reçu plusieurs récompenses au festival Kinotavr et un prix Nika. Il a également été en compétition au festival de Berlin.

2. Août 1944 (2001)

Mikhaïl Ptachtouk/Belarusfilm, 2001 Mikhaïl Ptachtouk/Belarusfilm, 2001

Des agents allemands se trouvent à l’arrière de la ligne de front soviétique, sur le territoire de la Biélorussie libérée par l’Armée rouge. Ils ont pour mission de faire échouer l’offensive que l’armée soviétique prépare en direction de la mer Baltique. Le capitaine des services de contre-espionnage, le SMERCH (abréviation de смерть шпионам – mort aux espions), Pavel Alékhine doit au plus vite les empêcher d’agir.

Cette co-production russo-biélorusse est une adaptation du roman de Vladimir Bogomolov Le Moment de Vérité. Elle a été plébiscitée tant par le public que par la critique. Au FSB (anciennement KGB), on a relevé qu’elle illustrait fidèlement le travail des agents du contre-espionnage durant la Grande Guerre patriotique.

3. Mongol (2007)

Sergueï Bodrov/STV Film Company, 2007 Sergueï Bodrov/STV Film Company, 2007

Ce long métrage est une co-production russe, kazakhe et allemande. Il raconte l’histoire de Temüjin avant qu’il ne devienne le puissant Gengis Khan. En 2008, le Kazakhstan l’a choisi pour participer à la compétition de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Mais il n’a pas obtenu.

Le réalisateur Sergueï Bobrov avait le projet de tourner une trilogie. Ce film n’a pour l’instant pas eu de suite.

4. La Bataille de Brest-Litovsk (2010)

Alexandre Kott/Belarusfilm, 2010 Alexandre Kott/Belarusfilm, 2010

La forteresse de Brest-Litovsk, sur la frontière occidentale de la Biélorussie soviétique avec la Pologne, subit l’assaut des troupes de la Wehrmacht dès le 22 juin 1941. Sa garnison fut coupée du reste des forces soviétiques. Pourtant, les soldats et les garde-frontières pris au piège refusèrent de se rendre...

Ce film russo-biélorusse a été réalisé dans ce qu’il reste de la forteresse de Brest-Litovsk. Durant le tournage, on trouva des munitions qui n’avaient pas explosé et des restes de soldats soviétiques. Ils furent inhumés dans un cimetière mémorial non loin de là.

5. The Spacewalker (2017)

Dmitri Kisselev/Bazelevs, 2017 Dmitri Kisselev/Bazelevs, 2017

Le 18 mars 1965, le cosmonaute Alexeï Léonov était le premier homme à effectuer une sortie extra-véhiculaire dans l’espace. Il fallait non seulement réussir cet exploit, mais aussi revenir sur Terre vivant. Cela fut plus facile à dire qu’à faire...

Alexeï Léonov lui-même et Victor Blagov, l’un des directeurs de ce vol historique, ont été les consultants du film. L’équipe a été autorisée à reproduire les vaisseaux spatiaux dans leurs grandes lignes. Mais, on ne lui a pas donné accès aux équipements classés secret qui se trouvaient à l’intérieur.

« Des scènes dans l’espace à la fois fantastiques et effrayantes, des acteurs très convaincants, une attention portée aux détails tout à fait remarquable. On ne s’attendait pas à ce que l’industrie du film russe produise un long métrage aussi saisissant et parfaitement réalisé », résuma le critique de cinéma Iaroslavl Zabalouïev.

