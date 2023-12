Les dix meilleures incarnations d’Anna Karénine au cinéma

C’est incontestablement l’une des œuvres les plus souvent adaptées par les cinéastes. Depuis la naissance du septième art, plus de 30 films basés sur ce roman de Léon Tolstoï ont été tournés. Voici la liste des actrices ayant le mieux incarné l’héroïne principale.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Greta Garbo

Edmund Goulding, John Gilbert, 1927/Metro-Goldwyn-Mayer Edmund Goulding, John Gilbert, 1927/Metro-Goldwyn-Mayer

Cette actrice de légende a interprété Anna à deux reprises. D’abord, dans le film muet Love d’Edmund Goulding (1927). Le rôle de Vronski est revenu à John Gilbert, homme avec qui Garbo a eu une romance dans la vraie vie.

Clarence Brown, 1935/Metro-Goldwyn-Mayer Clarence Brown, 1935/Metro-Goldwyn-Mayer

Huit ans plus tard, elle s’est de nouveau essayée dans le rôle d’Anna et ce film de 1935 est considéré comme l’un des meilleurs de sa carrière.

Vivien Leigh

Julien Duvivier, 1948/London Film Productions Julien Duvivier, 1948/London Film Productions

Neuf ans après l’incarnation de Scarlett O’Hara dans Autant en emporte le vent, Leigh a endossé le rôle d’Anna, femme aussi passionnée et décisive. Toutefois, ce film de Julien Duvivier n’a pas connu beaucoup de succès.

>>> Quatre secrets majeurs du roman Anna Karénine

Zully Moreno

Luis César Amadori, Ernesto Arancibia, 1958 Luis César Amadori, Ernesto Arancibia, 1958

Étoile de l’âge d’or du cinéma argentin, Moreno a joué dans Amor prohibido (1955) de Luis César Amadori, qui a transporté le sujet de Tolstoï dans l’Argentine des années 1950.

Legion Media Legion Media

Tatiana Samoïlova

Alexandre Zarkhi, 1967/Mosfilm Alexandre Zarkhi, 1967/Mosfilm

Anna Karénine d’Alexandre Zarkhi (1967) est toujours considéré comme l’une des adaptations cinématographiques de référence. Le succès de ce film est lié en partie à l’interprétation absolument brillante de Tatiana Samoïlova, mondialement célèbre pour son rôle dans Quand passent les cigognes.

Alexandre Zarkhi, 1967/Mosfilm Alexandre Zarkhi, 1967/Mosfilm

Le rôle de Vronski est revenu à Vassili Lanovoï, l’ex-époux de l’actrice, et ce détail n’a fait que rendre encore plus dramatique ce duo.

Maïa Plissetskaïa

Mourachko/Sputnik Mourachko/Sputnik

Même cette légende du ballet s’est essayée dans le rôle de la femme fatale issue de la plume de Tolstoï. Le film-ballet paru en 1974 est basé sur une mise en scène du Bolchoï.

Margarita Pilikhina, 1974/Mosfilm Margarita Pilikhina, 1974/Mosfilm

D’ailleurs, elle a également fait apparition dans le film de Zarkhi, où elle a incarné Betsy Tverskaïa, cousine de Vronski. Ceux qui l’ont vu se souviendront de son apparition à la course de chevaux.

>>> Bref résumé d’Anna Karénine de Léon Tolstoï

Jacqueline Bisset

Simon Langton, 1985/Colgems Productions Ltd. Simon Langton, 1985/Colgems Productions Ltd.

Cette actrice britannique et étoile du film Riches et célèbres est apparue dans le rôle d’Anna en 1985, soit avant son succès dans le rôle mythique de Joséphine. Ce drame tourné pour la chaîne CBS n’a toutefois pas été très acclamé par la critique et, sur IMDb, il affiche un score assez modeste – 6,3/10 seulement.

Sophie Marceau

Bernard Rose, 1997/Icon Entertainment International Bernard Rose, 1997/Icon Entertainment International

Pour produire ce film paru en 1997, Icon Production a collaboré avec les studios russes Lenfilm et Trite. Il a été tourné en Russie et, en dépit d’écarts à l’égard de l’œuvre de Tolstoï, les critiques ont salué le langage cinématographique de l’œuvre et l’attention accordée à l’image de la Russie du XIXe siècle. Sophie Marceau et Sean Bean ont été tout bonnement excellents dans les rôles d’Anna et de Vronski.

Bernard Rose, 1997/Icon Entertainment International Bernard Rose, 1997/Icon Entertainment International

Keira Knightley

Joe Wright, 2012/Working Title Films Joe Wright, 2012/Working Title Films

Il est difficile de qualifier ce film « oscarisé » de Joe Wright d’adaptation cinématographique du roman de Tolstoï. Il s’agit plutôt d’une sorte de fantaisie théâtrale et les critiques ont reproché sa fragmentation. Cependant, tout le monde, y compris les jurys de prix cinématographiques, a apprécié les costumes absolument magnifiques. Knightley a été très crédible et, ce qui est normal pour son personnage, a irrité les spectateurs.

Joe Wright, 2012/Working Title Films Joe Wright, 2012/Working Title Films

Aaron Johnson s’est quant à lui montré assez confus dans le rôle de Vronski, un avantage pour le mari trompé incarné par Jude Law. C’est donc ce dernier qui a conquis l’amour et l’attention du public.

Vittoria Puccini

Christian Duguay, 2013/Lux Vide S.p.a. Christian Duguay, 2013/Lux Vide S.p.a.

Cette série sortie en 2013 avec l’Italienne Puccini dans le rôle principal a obtenu le score de 7.2 sur IMDb. Les critiques ont jugé que cette adaptation était suffisamment digne, au vu du haut niveau de l’original.

>>> Femmes fatales de l’écran soviétique: les plus belles aristocrates du cinéma d’URSS

Elizaveta Boïarskaïa

Karen Chakhnazarov, 2017 Karen Chakhnazarov, 2017

Dans Anna Karénine, l’histoire de Vronski de Karen Chakhnazarov, le sujet passe à travers le regard de Vronski. Pour la première fois, c’est son drame qui est au centre. C’est lui qui perd son amour. Selon le scénario du film, il se souvient de sa bien-aimée en 1904, alors qu’il est engagé dans la guerre russo-japonaise.

Dans cet autre article, découvrez les dix écrivains russes et soviétiques les plus souvent adaptés à l’écran.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.